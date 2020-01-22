«Автомобилист» — «Трактор». Прогноз: челябинцы накажут букмекеров за недооценку

В матче регулярного чемпионата КХЛ 23 января «Автомобилист» примет «Трактор». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явными фаворитами будут хозяева. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Автомобилист» — «Трактор» команда Андрея Мартемьянова котируется с коэффициентом 1.47. Победу команды Владимира Юрзинова букмекеры оценивают коэффициентом 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор»

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор» 23 января не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.04, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.81. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.60.

Анализ матча «Автомобилист» — «Трактор» (23.01.2020)

«Трактор» всё ближе к завершению кошмарного сезона. Последний месяц команда провела более чем достойно, результаты действительно пошли в гору. В 12 предыдущих матчах одержано семь побед, а ещё два поражения случились за пределами основного времени.

Такого графика с лихвой хватило бы для попадания в плей-офф, но слишком многое было потеряно на старте. Челябинцы ушли с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф всего на восемь очков, вот только конкуренты имеют по две-три встречи в запасе.

Накануне «мишки» разгромно уступили в Новосибирске (2:5). Несмотря на итоговый счёт, в целом они смотрелись не так уж плохо. Проблема одна — напрочь заваленный дебют. В стартовые 15 минут хозяева имели громадное преимущество. Этого хватило, чтобы забросить две шайбы.

В дальнейшем «Трактор» активизировался, отыгрался, а перед самым перерывом пропустил снова. В третьем периоде моменты у гостей имелись, но Харри Сятери был хорош. Две шайбы «снеговики» забросили в концовке, когда терять сопернику было уже нечего: контратака после перехвата плюс гол в пустые ворота.

«Автомобилист» закрепился на четвёртой строчке в Восточной конференции и чувствует себя довольно комфортно. Полноценный преследователь только один — всё та же «Сибирь». Зато при определённых раскладах реально попробовать пободаться за топ-3, ведь лидеры находятся неподалёку.

В первом поединке после паузы на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ уральцы с трудом выиграли в Нижнекамске (2:1 Б). Хозяева перебросали оппонента почти в два раза (32:18), вот только Леонид Фомин был в ударе. «Автомобилист» ничего толком не создал в равных составах, зато реализовал большинство и легко забрал буллитную серию.

Строго говоря, на данный момент разница в классе между командами не столь велика, чтобы давать на П1 в основное время скромнейший коэффициент 1.47. Подопечные Андрея Мартемьянова показывают довольно средний хоккей и часто ошибаются в своей зоне, а «Трактор» сейчас вполне неплох.

Проблема ровно одна — челябинцы проиграли 11 предыдущих очных встреч. Они уступали дома и в гостях, в регулярном чемпионате и в плей-офф, при разных тренерах и разных игроках. Потому проверять Х2 за 2.65 мы всё же не рискнём, хотя коэффициент кажется завышенным.

Вместо этого возьмём ИТБ 1.5 шайбы «Трактора» за 2.09. Челябинцы тоже чудят в обороне, но свои две-три шайбы стабильно забивают. Они преодолевали выбранный нами тотал в 12 из 13 предыдущих матчей, а коэффициент превышает «двойку». Пожалуй, стоит проверить.

Ставка на матч «Автомобилист» — «Трактор»

Разница в классе между командами не столь велика, чтобы давать на П1 в основное время скромнейший коэффициент 1.47. Подопечные Андрея Мартемьянова показывают довольно средний хоккей и часто ошибаются в своей зоне, а «Трактор» сейчас вполне неплох. Возьмём ИТБ 1.5 шайбы «Трактора» за 2.09, челябинцы пробивали эту планку в 12 из 13 последних матчей.

Ставка: ИТБ 1.5 шайбы «Трактора» за 2.09.