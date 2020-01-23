Наоми Осака — Кори Гауфф. Прогноз: японка нанесёт второй удар по психике юной американки

В матче третьего круга Australian Open в женском одиночном разряде 24 января Наоми Осака (Япония) сыграет с Кори Гауфф (США). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явным фаворитом будет японка. Встреча начнётся в 03:00 мск. В ставках на матч Наоми Осака — Кори Гауфф американская спортсменка котируется с коэффициентом 4.60. Победу Осаки букмекеры оценивают коэффициентом 1.23.

Коэффициенты букмекеров на матч Наоми Осака — Кори Гауфф

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Наоми Осака — Кори Гауфф не получится затяжным. Тотал больше 20.5 гейма идёт с коэффициентом 2.21, тотал меньше 20.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.67. Если Наоми Осака победит в двух сетах, сыграет коэффициент 1.59.

Прогноз и анализ матча Наоми Осака — Кори Гауфф (24.01.2020)

Гауфф вновь добралась до третьего круга турнира «Большого шлема», на этот раз — Australian Open — 2020. Пройти дальше будет невероятно трудно. Соперница мало того что очень сильна сама по себе, так ещё и несёт сильную нагрузку на психологию юной американки.



Всё дело в предыдущей очной встрече. Она тоже случилась в третьем круге ТБШ, только тогда речь шла о US Open. Кори вырвала два трёхсетовых противостояния (пострадали Анастасия Потапова и Тимя Бабош), а затем на глазах родной публики ничего не смогла сделать с японкой.



Осака отдала лишь три гейма, а вторую партию вообще выиграла всухую. После поражения американка заплакала и Наоми пришлось её успокаивать. С тех пор прошло 4,5 месяца. Срок небольшой, так что будет особенно интересно посмотреть, сумеет ли Гауфф справиться с нервами и забыть о том вечере.



Надо сказать, что старт Australian Open получился для неё непростым. В первом круге пришлось повозиться с 39-летней Винус Уильямс, которая очень сильно сбавила в движении и приближается к завершению карьеры. Несмотря на это, Уильямс едва не забрала стартовую партию (6:7, 3:6).



Во втором раунде 15-летняя теннисистка чудом прошла средненькую Сорану Кырстю (4:6, 6:3, 7:5). Румынка выиграла первый сет и вела в третьем, но в решающий момент расклеилась. Кори часто срывала удары, допустила семь двойных ошибок и ужасно выглядела на приёме.



С таким качеством тенниса против Осаки делать нечего, так что выбор тут невелик: прибавлять в сравнении с двумя предыдущими поединками или проиграть в двух партиях. Наоми сейчас в полном порядке: она дошла до полуфинала в Брисбене (уступила в трёх сетах Каролине Плишковой), а в Мельбурне добыла две победы одной левой.



Надо сказать, что уровень оппозиции у неё был неплохой. Прогрессирующая чешка Мари Боузкова и крепкая китаянка Чжэн Сайсай представляют определённую опасность, однако в обоих случаях всё прошло как под копирку. Экс первая ракетка мира управилась за 80 минут, отдав всего шесть геймов.

Ставить против такой японки трудно. П1 в двух сетах идёт в букмекерских конторах за скромные 1.59, так что придётся поднимать коэффициент. Возьмём П1 + тотал меньше 21.5 гейма за 1.77. Гауфф обладает огромным потенциалом, но на данный момент сравнивать её с Наоми сложно. Если та сыграет на том же уровне, что и накануне, то спокойно пройдёт дальше.

Прогноз и ставки на матч Наоми Осака — Кори Гауфф

Гауфф с большим трудом добралась до третьего круга, а Осака пока отдаёт соперницам строго по шесть геймов. Японка находится в отличной форме, а главное — второй раунд очного противостояния станет большим испытанием для психики 15-летней Гауфф. Поражение на US Open она вряд ли забыла. В такой ситуации логично ставить на фаворита.



Ставка: победа Осаки + тотал меньше 21.5 гейма за 1.77.