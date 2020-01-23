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Джон Миллман — Роджер Федерер, 24 января, прогноз на матч Australian Open

Джон Миллман — Роджер Федерер, 24 января, прогноз
Алексей Серяков
Джон Миллман — Роджер Федерер. Прогноз: швейцарцу не хватит трёх сетов
Федерер великолепно начал Australian Open, но и Миллман сейчас хорош.
Ставки / Прогнозы 0

В матче третьего круга Australian Open в мужском одиночном разряде 24 января Джон Миллман (Австралия) сыграет с Роджером Федерером (Швейцария). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явным фаворитом будет швейцарец. Встреча начнётся в 03:00 мск. В ставках на матч Джон Миллман — Роджер Федерер австралийский спортсмен котируется с коэффициентом 13.75. Победу Федерера букмекеры оценивают коэффициентом 1.04.

Коэффициенты букмекеров на матч Джон Миллман — Роджер Федерер

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Джон Миллман — Роджер Федерер не получится затяжным. Тотал больше 31.5 гейма идёт с коэффициентом 2.09, тотал меньше 31.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.74. Если Роджер Федерер победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 1.52.

Прогноз и анализ матча Джон Миллман — Роджер Федерер (24.01.2020)

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2020, пятница. 12:15 МСК
Джон Миллман
47
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
Не начался
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Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер

Федереру уже 38 лет, а он по-прежнему в полном порядке. Швейцарец выдержал паузу и до Australian Open вообще не играл в этом сезоне. Это шаг позволил ему сберечь силы и хорошенько восстановиться. Результат — стартовые раунды в Мельбурне преодолены на одном дыхании, у соперников не было ни малейшего шанса.

В первом круге досталось опытному Стиву Джонсону, который сумел взять лишь семь геймов (6:3, 6:2, 6:2). Дальше настал черёд довольно крепкого Филипа Краиновича. Недавний обидчик Карена Хачанова на ATP Cup продержался 93 минуты, разжившись за это время шестью геймами (1:6, 4:6, 1:6).

Обычно Маэстро не гонится за лишними брейками и умело экономит силы, включаясь лишь в нужные моменты. Скажем, в прошлом году на стартах турниров «Большого шлема» он часто проигрывал партии или на худой конец доходил до тай-брейков. Исключением стал только Уимблдон.

Жребий благоволит Роджеру: по-настоящему опасных соперников в ближайших раундах не будет, а большое количество сеяных из его части сетки уже зачехлили ракетки. Денис Шаповалов, Григор Димитров, Маттео Берреттини, Борна Чорис и Хуберт Хуркач покинули Мельбурн, а Фабио Фоньини успел дважды сыграть пятый сет.

Словом, у Федерера есть все шансы дойти как минимум до полуфинала. Пожалуй, наиболее опасный противник поджидает его как раз в третьем раунде — речь о Джоне Миллмане, который уже выбил Уго Умбера и Хуберта Хуркача, отдав им на двоих лишь одну партию.

Опытный австралиец может рассчитывать на полную поддержку трибун. Он хорош на задней линии, умеет вытаскивать сложные мячи и хорошо двигается. Кроме того, Джон уже обыгрывал Роджера, причём на харде. Да и в двух оставшихся случаях навязывал фавориту борьбу.

В Брисбене-2015 Миллман забрал одну партию (6:4, 4:6, 3:6), а на US Open-2018 пережил свой звёздный час — выбил Маэстро в четвёртом круге, вырвав два тай-брейка (3:6, 7:5, 7:6, 7:6). В 2019 году случилась их заключительная встреча: на травяном турне в Галле Джон уступил, но статистом не выглядел (6:7, 3:6).

На наш взгляд, мотивированный Федерер уверенно возьмёт первую партию, а дальше Миллман при помощи трибун вполне способен зацепиться в одном из сетов. Роджер однозначно сильнее и наверняка пройдёт дальше, но даже П2 в трёх партиях оценивается букмекерами скучнейшим коэффициентом 1.52.

Потому мы рискнём и возьмём П1 с форой (+2.5 сета) за 2.65. Терять Миллману абсолютно нечего, так что он постарается сыграть раскованно. В принципе, на каком-то отрезке это может принести плоды, ведь возрастному швейцарцу будет сложно пройти три партии без спадов и передышек. Также проверим ИТМ 3.5 гейма Миллмана в первом сете за 2.04.

Прогноз и ставки на матч Джон Миллман — Роджер Федерер

На наш взгляд, мотивированный Федерер уверенно возьмёт первую партию, а дальше Миллман при помощи трибун вполне способен зацепиться в одном из сетов. Роджер однозначно сильнее и наверняка пройдёт дальше, но австралиец перед родными трибунами сделает всё возможное.

Ставка №1: Миллман выиграет как минимум одну партию за 2.65.

Ставка №2: ИТМ 3.5 гейма Миллмана в первом сете за 2.04.

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