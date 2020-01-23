«Торпедо» — «Металлург». Прогноз: Мозякин и Расмуссен не справятся с Тихомировым

В матче регулярного чемпионата КХЛ 24 января «Торпедо» примет «Металлург». Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — небольшое преимущество у нижегородцев. Встреча начнётся в 19:00 мск. В ставках на матч «Торпедо» — «Металлург» команда Дэвида Немировски котируется с коэффициентом 2.48. Победу команды Ильи Воробьёва букмекеры оценивают коэффициентом 2.65.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Металлург»

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Металлург» 24 января получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.76, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.11. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.00.

Анализ матча «Торпедо» — «Металлург» (24.01.2020)

Волею календаря «Металлург» получил больше недели на отдых — предыдущий поединок состоялся ещё 16 января. Другие команды уже успели сыграть как минимум один раз после ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ. Однако такая пауза была команде необходима, поскольку результаты ощутимо просели.



В четырёх последних играх магнитогорцы потерпели три поражения. Они получились разными: 0:2 от «Ак Барса» в Казани при полном отсутствии моментов и 12 бросках в створ за 60 минут, 1:2 с «Трактором» в Челябинске при посредственном хоккее и 3:4 с «Барысом» в Нур-Султане, где хоккеисты заиграли только после смены вратаря в третьем периоде.



Единственной победой на упомянутом отрезке тоже сложно гордиться. «Лисы» после 40 минут громили «Амур» со счётом 4:0, а в итоге едва-едва обошлись без овертайма (4:3). Тут надо бы сказать, что «тигры» нечасто забивают три шайбы даже за целый матч, не говоря уже о 15 минутах.



В общем, перерыв в такой ситуации точно не помешал. Проблем хватает, а конкуренты не дремлют: подопечные Ильи Воробьёва опустились на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, а сзади уже подпирают «Адмирал» и «Нефтехимик». Терять очки никак нельзя.



«Торпедо» пережило два крайне непростых периода: в декабре было пять поражений подряд, а 2020 год начался с трёх неудач в четырёх встречах, включая безвольные 1:6 на своём льду от «Трактора». Но нижегородцы всегда любили создать себе трудности ровно для того, чтобы потом геройски их преодолеть.



Так и получилось. Вслед за неудачной серией последовали три победы подряд, одна важнее другой. Две над прямыми конкурентами — «Сочи» (2:1 ОТ) и «Локомотивом» (3:1). Ещё одна — над крепким московским «Динамо» (6:4), которое традиционно считается для «Торпедо» неудобным соперником.



Подопечные Дэвида Немировски оставили приятное впечатление, хотя порой они всё так же увлекаются лишними передачами и теряют выгодные возможности для броска. В остальном всё в порядке, битва за шестое место в Западной конференции с «Локомотивом» и «Витязем» только начинается.



ММг обычно хорошо проводит первые матчи после пауз, вот только «Торпедо» на своём льду готово доставить проблемы кому угодно. Ждём близкую и упорную игру с обилием единоборств и удалений, в которой шансы хозяев смотрятся предпочтительнее. Возьмём П1 за 2.48.

Также проверим гол «Металлурга» в большинстве за 2.24. Мотивация простая: магнитогорцы ловко реализуют лишнего (20,1%, шестое место в КХЛ), а «Торпедо» по эффективности меньшинства находится лишь на 18-й строчке. Для коэффициента выше «двойки» выглядит недурно.

Ставки на матч «Торпедо» — «Металлург»

«Торпедо» набрало хороший ход, одержав три победы подряд. «Металлург», напротив, завалил отрезок перед паузой на Матч звёзд КХЛ, да ещё и будет играть на выезде. Настроение у нижегородцев должно быть в порядке, а букмекеры дают на их победу 2.48. Проверим.



Ставка №1: победа «Торпедо» за 2.48.



Ставка №2: «Металлург» забьёт в большинстве за 2.24.