«Брешия» — «Милан». Прогноз: Златан Ибрагимович и Ребич разнесут аутсайдера Серии А

В матче 21-го тура чемпионата Италии 24 января «Брешия» примет «Милан». Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение россонери: сделать ставку на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Брешии» оценён букмекерами коэффициентом 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч «Брешия» — «Милан»

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Брешия» — «Милан» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.70. Вариант «обе забьют — нет» доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.15.

Анализ и прогноз матча «Брешия» — «Милан» (24.01.2020)

Переход Златана Ибрагимовича приносит плоды. Нельзя сказать, что «Милан» полностью преобразился и заиграл принципиально по-другому. Вовсе нет, качество футбола остаётся весьма посредственным: моменты создаются с трудом, брака в элементарных ситуациях хватает, а Доннарумма с защитниками периодически выкидывают сомнительные трюки.

Однако россонери наконец-то начали вырывать равные матчи и бороться до последней минуты. Строго говоря, «Кальяри» и «Удинезе» смотрелись немногим хуже и при доле везения могли рассчитывать на очки. Но ничего не вышло — 2:0 на «Сардиния Арене» и 3:2 на «Сан-Сиро». Забивать начал даже Анте Ребич.

В случае с «Кальяри» удалось открыть счёт, а затем грамотно сыграть вторым номером. Хозяева владели территорией, но контроль мяча оказался стерильным. Продраться сквозь центр не получалось, а стандартов практически не было. Ибрагимович забил второй мяч в середине второго тайма и снял все вопросы.

С «Удинезе» получилось интереснее. Подопечные Стефано Пиоли не расклеились ни после нелепого привоза Доннаруммы, ни после пропущенного мяча на 85-й минуте, после которого счёт стал 2:2. Они до последнего лезли вперёд и всё же нашли свой шанс, вырвав вторую победу в Серии А подряд.

Положение в турнирной таблице заметно улучшилось. Команда переместилась на восьмую строчку, отставание от зоны еврокубков минимально — два очка. Идущая четвёртой «Рома» ушла далеко (10 баллов форы), но сейчас «Милану» нужно двигаться поступательно. Для начало было бы неплохо наладить игру и закрепиться в верхней половине таблицы.

Надо сказать, что в нынешнем сезоне чемпионата Италии россонери ещё не выигрывали три раза подряд. Шансы на продление удачной серии вполне приличные, ведь ближайший соперник барахтается в зоне вылета с самого начала турнира. На данный момент «Брешия» занимает 19-ю позицию.

Неудивительно, что «ласточки» идут у букмекеров явным аутсайдером. Надо сказать, что этот клуб — худший в Серии А по игре в родных стенах. В 10 домашних поединках он смог разжиться лишь пятью очками (единственная победа одержана над слабым «Лечче») при разнице мячей 10:21.

Вот и получается, что «Милан» в трёх предыдущих матчах (с учётом разгрома СПАЛа в Кубке Италии) забил восемь голов, а «Брешия» на своём поле пропускает больше двух штук за игру. ИТБ 1.5 мяча «Милана» за 1.78 смотрится нормально, можно даже рассмотреть ИТБ 2 мяча гостей за 2.62. Альтернативный вариант — Х2 + тотал больше 2.5 гола за 2.25.

Прогноз и ставка на матч «Брешия» — «Милан»

«Милан» забил восемь голов в трёх предыдущих матчах во всех турнирах, а «Брешия» в 10 домашних поединках Серии А пропустила 21 мяч. Оборона россонери умеет чудить, но свои два мяча Ибрагимович, Ребич и компания наверняка оформят. Возьмём ИТБ 1.5 гола «Милана» за коэффициент 1.78.

Ставка: ИТБ 1.5 мяча «Милана» за 1.78.