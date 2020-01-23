Кёртис Блейдс – Джуниор дос Сантос. Прогноз: Цыгана рано отправлять на пенсию

В главном бою UFC Fight Night 166 26 января в тяжёлой весовой категории сразятся Кёртис Блейдс (США) и Джуниор дос Сантос (Бразилия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явным фаворитом будет американец. Встреча начнётся не ранее 06:00 мск. В ставках на бой Кёртис Блейдс – Джуниор дос Сантос американец котируется с коэффициентом 1.34. Победу дос Сантоса букмекеры оценивают коэффициентом 2.95.

Коэффициенты букмекеров на бой Кёртис Блейдс – Джуниор дос Сантос

Букмекеры уверены, что бой UFC Кёртис Блейдс – Джуниор дос Сантос не продлится всю дистанцию: если победитель определится решением судей, сыграет коэффициент 6.65. Тотал меньше 1.5 раунда идёт в букмекерских конторах за 1.98, тотал больше 1.5 раунда — за 1.83.

Прогноз и анализ боя Кёртис Блейдс – Джуниор дос Сантос (26.01.2020)

Блейдсу всего 28 лет, а он уже давно ходит вокруг чемпионского титула. Но пока вынужден довольствоваться промежуточными боями. Провел 15 боёв за карьеру, один из которых признан несостоявшимся из-за проваленного допинг-теста. Результат более чем внушительный — 12-2.



Оба поражения ему нанёс сам Фрэнсис Нганну. Первое случилось в апреле 2016 года, для Кёртиса это был дебют в UFC. Ничего хорошего не вышло: мощный франко-камерунец оказался лучше, управившись за два раунда. Бой, к слову, был остановлен врачом.



Затем американец выдал победную серию (в большинстве случаев побеждал досрочно), по пути расправившись с Алексеем Олейником и вырубив самого Алистара Оверима. Он снова вышел на Нганну, но стало только хуже: Хищник уничтожил соперника за 44 секунды.



С тех пор Блейдс провёл два боя: единогласным решением одолел Джастина Уиллиса, а также за полтора раунда отправил в нокаут Шамиля Абдурахимова. Следующий противник будет гораздо опытнее и сильнее, а победитель этого противостояния уже в ближайшем бою может получить титульник.



Дос Сантос тоже натерпелся от Нганну. Цыган проиграл ему минувшим летом, хотя и продержался чуть дольше. Бой был остановлен спустя 71 секунду после начала. До того момента бразилец шёл на серии из трёх побед, а теперь попытается вернуться в большую игру. Естественно, после поражения от Хищника он не выходил в октагон.



Надо сказать, что бой ожидается конкурентным. Оба атлета планируют в ближайшее время претендовать на пояс, а потому заруба ожидается знатная. Блейдс — базовый борец, обладающий внушительной мощью и техникой. Он не отличается особым разнообразием: несколько ударов в стойке — перевод в партер — выжимание всех соков из противника. Но такой подход даёт плоды. По крайней мере со всеми кроме Нганну.

Дос Сантос — бывший чемпион UFC, ему уже 35 лет, но внушительная скорость никуда не делась. Джуниор очень хорош в стойке и здорово орудует ногами, так что любая поспешная попытка перевода в партер рискует обернуться серьёзными проблемами.



Кёртис постарается рвать дистанцию, в ближнем бою и партере у него будет преимущество. Бразилец, напротив, попробует реализовать преимущество в ударной технике: будет прощупывать соперника одиночными выстрелами, выцеливать лоукики и караулить момент для встречных ударов.



Откровенно говоря, шансы Блейдса выглядят несколько выше: он моложе, злее и лучше в партере. Но на его победу букмекеры дают унылый коэффициент 1.34, хотя по факту шансы скорее 60 на 40 в его пользу, но никак не 75 на 25. Джуниор не настолько сдал и способен на апсет. Пожалуй, попробуем сыграть по линии.



Едва ли бой продлится пять раундов, скорее всего соперники уложатся в 10-12 минут. Потому досрочную победу дос Сантоса за 3.80 можно проверить. Если не хотите рисковать и верите, что бой в тяжёлом весе между двумя столь опасными спортсменами способен пройти всю дистанцию, рассмотрите П2 за 3.00.

Прогноз и ставка на бой Кёртис Блейдс – Джуниор дос Сантос

Откровенно говоря, шансы Блейдса выглядят несколько выше: он моложе, злее и лучше в партере. Но на его победу букмекеры дают унылый коэффициент 1.34, хотя по факту шансы скорее 60 на 40, но никак не 75 на 25. Джуниор не настолько сдал и способен на апсет. В стойке у него будет преимущество, так что проверим П2 за 3.00.



Ставка: победа дос Сантоса за 3.00.