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А. Павлюченкова — К. Плишкова, 25 января, прогноз на матч Australian Open

Анастасия Павлюченкова
Алексей Серяков
Анастасия Павлюченкова — Каролина Плишкова. Прогноз: россиянка покинет Australian Open
Плишкова выиграла все пять очных встреч на харде в двух сетах.
Ставки / Прогнозы 0

В матче третьего круга Australian Open в женском одиночном разряде 25 января Анастасия Павлюченкова (Россия) сыграет с Каролиной Плишковой (Чехия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явным фаворитом будет чешка. Встреча начнётся в 03:00 мск. В ставках на матч Анастасия ПавлюченковаКаролина Плишкова российская спортсменка котируется с коэффициентом 2.89. Победу Плишковой букмекеры оценивают коэффициентом 1.46.

Коэффициенты букмекеров на матч Анастасия ПавлюченковаКаролина Плишкова

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Анастасия ПавлюченковаКаролина Плишкова получится затяжным. Тотал больше 20.5 гейма идёт с коэффициентом 1.80, тотал меньше 20.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.04. Если Плишкова победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 4.30.

Прогноз и анализ матча Анастасия Павлюченкова — Каролина Плишкова (25.01.2020)

Australian Open (ж). 3-й круг
25 января 2020, суббота. 03:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
30
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Каролина Плишкова
2
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

Павлюченковой в начале 2020 года сильно не везло с жеребьёвкой. В Брисбене в первом же круге досталась Петра Квитова — удалось забрать первый сет, но в дальнейшем чешка отдала лишь один гейм. В Аделаиде в стартовом раунде выпала крепкая Анетт Контавейт (6:2, 6:4), а во втором — сама Эшли Барти. Вновь три партии, вновь поражение.

На Australian Open повезло больше. Обе соперницы находились за пределами топ-80 рейтинга. Нина Стоянович смогла навязать борьбу во втором сете, но не более того (6:1, 7:5). А вот с Тэйлор Таунсенд пришлось повозиться. Несмотря на минимальное количество партий, встреча растянулась на два с лишним часа.

Анастасия играла жутко неровно. В первой партии, например, вела 4:1, затем просела и смогла закрыть вопрос лишь с пятого сетбола. Дальше американка вела с брейком, но россиянка отыгралась с 3:5, а на тай-брейке не оставила противнице никаких шансов (7:5, 7:6).

Строго говоря, Павлюченкова не заслуживала победы в двух партиях, но в решающие моменты проявляла характер. Беда в том, что в третьем круге досталась соперница принципиально иного уровня. С Каролиной Плишковой на одном характере далеко не уедешь.

Чешка находится в отличной физической форме. Старт сезона получился триумфальным: победа в Брисбене при очень непростой сетке. На пути к титулу пришлось разобраться с Айлой Томлянович, Элисон Риске, Наоми Осакой и Мэдисон Кис. В трёх случаях дело доходило до решающего сета, но всякий раз удавалось взять верх.
В Мельбурне вторая ракетка мира уверенно прошла двух довольно крепких соперниц. В первом круге досталось Кристине Младенович, во втором пришёл черёд Лауры Зигемунд. Каждая из них сумела выцарапать лишь шесть геймов, а свою подачу Плишкова отдала строго по одному разу.

Кроме того, Каролина — чуть ли не самая неудобная соперница для Анастасии. Россиянка проиграла каждую из шести очных встреч, взяв за это время лишь одну партию. Да и ту на траве. Спортсменки действуют в похожем стиле — стараются атаковать, мощно подают и любят агрессивный теннис.

Но чешка при прочих равных стабильнее и выше классом. Статистика неумолима: в пяти предыдущих поединках на харде Плишкова одержала пять побед в двух сетах, ни разу не отдав больше семи геймов. Словом, шансы Павлюченковой пройти дальше откровенно невысоки.

Скорее всего, на каком-то отрезке у неё получится зацепиться и навязать борьбу, но на дистанции чешка возьмёт верх. Мы бы выбирали между П2 в двух сетах за 2.08 и П2 с форой (-3.5) за 1.87.

Прогноз и ставки на матч Анастасия Павлюченкова — Каролина Плишкова

Павлюченкова крайне нестабильно действовала в предыдущих матчах, а Плишкова уверенно прошла двух крепких соперниц. По очным встречам счёт 6-0 в пользу чешки, на харде она выиграла каждый из пяти поединков в двух сетах. Зацепиться Павлюченковой будет трудно.

Ставка: победа Плишковой в двух сетах за 2.08.

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