Анастасия Павлюченкова — Каролина Плишкова. Прогноз: россиянка покинет Australian Open

Плишкова выиграла все пять очных встреч на харде в двух сетах.

В матче третьего круга Australian Open в женском одиночном разряде 25 января Анастасия Павлюченкова (Россия) сыграет с Каролиной Плишковой (Чехия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явным фаворитом будет чешка. Встреча начнётся в 03:00 мск. В ставках на матч Анастасия Павлюченкова — Каролина Плишкова российская спортсменка котируется с коэффициентом 2.89. Победу Плишковой букмекеры оценивают коэффициентом 1.46.

Коэффициенты букмекеров на матч Анастасия Павлюченкова — Каролина Плишкова

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Анастасия Павлюченкова — Каролина Плишкова получится затяжным. Тотал больше 20.5 гейма идёт с коэффициентом 1.80, тотал меньше 20.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.04. Если Плишкова победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 4.30.

Прогноз и анализ матча Анастасия Павлюченкова — Каролина Плишкова (25.01.2020)

Павлюченковой в начале 2020 года сильно не везло с жеребьёвкой. В Брисбене в первом же круге досталась Петра Квитова — удалось забрать первый сет, но в дальнейшем чешка отдала лишь один гейм. В Аделаиде в стартовом раунде выпала крепкая Анетт Контавейт (6:2, 6:4), а во втором — сама Эшли Барти. Вновь три партии, вновь поражение.

На Australian Open повезло больше. Обе соперницы находились за пределами топ-80 рейтинга. Нина Стоянович смогла навязать борьбу во втором сете, но не более того (6:1, 7:5). А вот с Тэйлор Таунсенд пришлось повозиться. Несмотря на минимальное количество партий, встреча растянулась на два с лишним часа.

Анастасия играла жутко неровно. В первой партии, например, вела 4:1, затем просела и смогла закрыть вопрос лишь с пятого сетбола. Дальше американка вела с брейком, но россиянка отыгралась с 3:5, а на тай-брейке не оставила противнице никаких шансов (7:5, 7:6).

Строго говоря, Павлюченкова не заслуживала победы в двух партиях, но в решающие моменты проявляла характер. Беда в том, что в третьем круге досталась соперница принципиально иного уровня. С Каролиной Плишковой на одном характере далеко не уедешь.

Чешка находится в отличной физической форме. Старт сезона получился триумфальным: победа в Брисбене при очень непростой сетке. На пути к титулу пришлось разобраться с Айлой Томлянович, Элисон Риске, Наоми Осакой и Мэдисон Кис. В трёх случаях дело доходило до решающего сета, но всякий раз удавалось взять верх.

В Мельбурне вторая ракетка мира уверенно прошла двух довольно крепких соперниц. В первом круге досталось Кристине Младенович, во втором пришёл черёд Лауры Зигемунд. Каждая из них сумела выцарапать лишь шесть геймов, а свою подачу Плишкова отдала строго по одному разу.

Кроме того, Каролина — чуть ли не самая неудобная соперница для Анастасии. Россиянка проиграла каждую из шести очных встреч, взяв за это время лишь одну партию. Да и ту на траве. Спортсменки действуют в похожем стиле — стараются атаковать, мощно подают и любят агрессивный теннис.

Но чешка при прочих равных стабильнее и выше классом. Статистика неумолима: в пяти предыдущих поединках на харде Плишкова одержала пять побед в двух сетах, ни разу не отдав больше семи геймов. Словом, шансы Павлюченковой пройти дальше откровенно невысоки.

Скорее всего, на каком-то отрезке у неё получится зацепиться и навязать борьбу, но на дистанции чешка возьмёт верх. Мы бы выбирали между П2 в двух сетах за 2.08 и П2 с форой (-3.5) за 1.87.

Прогноз и ставки на матч Анастасия Павлюченкова — Каролина Плишкова

Павлюченкова крайне нестабильно действовала в предыдущих матчах, а Плишкова уверенно прошла двух крепких соперниц. По очным встречам счёт 6-0 в пользу чешки, на харде она выиграла каждый из пяти поединков в двух сетах. Зацепиться Павлюченковой будет трудно.

Ставка: победа Плишковой в двух сетах за 2.08.