Ставки на вилки позволяют заработать при любом исходе в спорте. «Чемпионат» разобрался, что значит вилка и как это работает.

Что такое вилка в ставках на спорт: как работает эта стратегия у букмекеров

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Вилки в ставках на спорт позволяют игроку заработать при любом исходе события. Но даже беспроигрышная стратегия имеет недостатки. Далее вы узнаете, что такое вилки, как они работают и как их найти, как букмекеры относятся к вилочникам, виды вилок, плюсы и минусы.

Что значит вилка в ставках на спорт

Вилка — это возможность сделать ставки на противоположные исходы одного и того же спортивного события с гарантированной прибылью. Плечами вилки называют противоположные исходы, образующие вилку.



Вилочник — это игрок, пользующийся вилками для заработка денег.

Как появляются вилки у букмекеров

Вилки появляются, когда коэффициенты букмекера расходятся с рынком, то есть остальными БК. Так происходит по следующим причинам:



1. Букмекер завышает коэффициенты для привлечения клиентов.



2. Коэффициенты разных букмекерских контор меняются с задержкой.



3. Крупные ставки и большое количество ставок за краткий период времени приводят к резкому падению коэффициента.



Вилки держатся недолго — считаные минуты. Букмекеры отслеживают коэффициенты конкурентов и аномальные потоки ставок, чтобы быстро выходить из вилок. Игроки пользуются общедоступными и самописными программами для мониторинга вилок: как только вилка появляется в публичном сервисе, на нее приходит большое количество ставок — и это приводит к ее концу. Поэтому в прибыли остаются быстрые вилочники.

Примеры расчёта вилок в ставках на спорт

Рассмотрим два примера.



1. Теннисный матч Роджер Федерер — Рафаэль Надаль. У букмекера А победа Федерера идёт за 2.05, а у букмекера Б можно с коэффициентом 2.10 сделать ставку на Надаля. Если вы поставите по 1000 рублей на каждый из выборов, то окажетесь в плюсе при любом исходе матча. Успех Роджера принесет 2050 рублей: 1000 х 2.05, а победа Надаля даст выплату в 2100 рублей: 1000 х 2.10.



2. Футбольный матч «Челси» — «Арсенал». Букмекер А даёт 2.00 на победу «Челси». Букмекер Б предлагает поставить на ничью за 4.00, а на успех «Арсенала» за 4.50. Это вилка. Если вы поставите 900 рублей на «Челси», 450 рублей на ничью и 400 рублей на «Арсенал», общая сумма ставок будет 1750 рублей. Потенциальная выплата в случае успеха «Челси»: 900 х 2.00 = 1800 рублей. При ничьей: 450 х 4.00 = 1800 рублей. При победе «Арсенала»: 400 х 4.50 = 1800 рублей. Вы получите прибыль в 50 рублей при любом исходе матча.

Как найти вилки в букмекерских конторах

Есть два способа найти вилку в букмекерских конторах.



Вычислить самостоятельно



Определить вилку можно по формуле: Sp = 1 / коэффициент выбора №1 + 1 / коэффициент выбора №2 + … + 1 / коэффициент выбора N, где Sp — суммарная вероятность исходов в десятичном выражении, N — последний выбор рынка. Если Sp 1, то вы обнаружили вилку.



Возьмём теннисный матч между Федерером и Надалем из предыдущего примера. Если коэффициент на первого 2.05, а на второго 2.10, то: 1 / 2.05 + 1 / 2.10 = 0.964. Результат меньше единицы, то есть это — вилка.



Использовать сканеры вилок



Пользуйтесь сервисами, которые за вас ищут вилки у букмекеров и рассчитывают суммы ставок, которые позволят заработать. Многие из них бесплатны и работают онлайн. Минус этого способа в том, что мощности публичных сканеров посредственные, а пользователей очень много. Поэтому они фиксируют лишь часть вилок, да и те быстро исчезают.

Как посчитать сумму ставок для вилки

Определить сумму ставки на плечо вилки вы можете по формуле:



S = 1 / коэффициент / Sp х B, где S — сумма ставки на плечо вилки, Sp — суммарная вероятность исходов в десятичном выражении, B — размер банка, выделенный на всю вилку.



Возьмём тот же пример теннисного матча. Допустим, вы ставите на эту вилку суммарно 1000 рублей. Сумма ставки на Федерера: 1 / 2.05 / 0.964 x 1000 = 506 рублей. Сумма ставки на Надаля: 1 / 2.10 / 0.964 x 1000 = 494 рубля. Если вы поставите именно эти суммы, то получите чистую прибыль при любом исходе, причём она будет примерно одинаковой.

Как букмекеры относятся к вилочникам

Большинство букмекеров применяют санкции к игрокам, которые ставят на вилки. Самая распространённая мера — снижение максимальной ставки. Некоторые букмекерские конторы могут заблокировать аккаунт и лишить игрока собственных средств, но легальные так не поступают.



Вот рекомендации, которые помогут вам избежать санкций букмекеров.

Ставьте круглые суммы. Дробные значения, такие как 8574 рубля и 30 копеек, вызывают подозрения у букмекеров.

Не ставьте весь банк. Обычный игрок не будет каждый раз рисковать всей суммой своего счёта.

Избегайте высокодоходных вилок. Букмекер может специально создать вилку с высокой прибылью для отлова вилочников и позже сделать возврат по ставке, сославшись на ошибку в линии.

Не делайте пополнение или вывод средств после каждой ставки. Оставляйте средства на балансе.

Делайте обычные ставки на популярные события. Букмекеры берут на карандаш игроков, которые постоянно ставят большие суммы на непопулярные исходы и второстепенные турниры. Разнообразьте свои вилочные ставки обычными и экспрессами.

Виды вилок в букмекерских конторах

Вилки делятся на группы по нескольким критериям.

По количеству плеч: двухисходные, трёхисходные и так далее.

Полные и неполные: в неполных вилках вы не ставите на самый маловероятный исход рынка, а в полных ставите на все исходы.

В прематче и лайве: во время матча лайве вилки возникают часто, но вы можете не успеть сделать ставку с нужным коэффициентом.

Плюсы и минусы ставок на вилки в спорте

Плюс вилок в получении прибыли при любом исходе события.



Минусов у ставок на вилки много.

Для крупной прибыли вам придётся держать на счетах нескольких букмекерских контор большие суммы денег.

Есть высокий риск блокировки аккаунта, задержки и потери денег.

Ставить придётся в том числе у нелегальных в России онлайн-букмекеров, а это блокировка сайтов и переводов.

Вилки лишь формально считаются беспроигрышным вариантом. Риск блокировки аккаунта и необходимость большого стартового банка делают эту стратегией не слишком привлекательной. Для успеха вилкам нужно уделять огромное количество времени и учитывать все описанные нюансы.



К тому же букмекерские компании постоянно совершенствуют алгоритмы, и вилок становится меньше, а ставить на них без подозрений — сложнее.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!