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Ставки на вилки в букмекерской конторе, что значат и как искать, как заработать, примеры

Что такое вилка в ставках на спорт
Дмитрий Богданов
Что такое вилка в ставках на спорт: как работает эта стратегия у букмекеров
Ставки на вилки позволяют заработать при любом исходе в спорте. «Чемпионат» разобрался, что значит вилка и как это работает.
Ставки / База знаний 0

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Вилки в ставках на спорт позволяют игроку заработать при любом исходе события. Но даже беспроигрышная стратегия имеет недостатки. Далее вы узнаете, что такое вилки, как они работают и как их найти, как букмекеры относятся к вилочникам, виды вилок, плюсы и минусы.

Что значит вилка в ставках на спорт

Вилка — это возможность сделать ставки на противоположные исходы одного и того же спортивного события с гарантированной прибылью. Плечами вилки называют противоположные исходы, образующие вилку.

Вилочник — это игрок, пользующийся вилками для заработка денег.

Как появляются вилки у букмекеров

Вилки появляются, когда коэффициенты букмекера расходятся с рынком, то есть остальными БК. Так происходит по следующим причинам:

1. Букмекер завышает коэффициенты для привлечения клиентов.

2. Коэффициенты разных букмекерских контор меняются с задержкой.

3. Крупные ставки и большое количество ставок за краткий период времени приводят к резкому падению коэффициента.

Вилки держатся недолго — считаные минуты. Букмекеры отслеживают коэффициенты конкурентов и аномальные потоки ставок, чтобы быстро выходить из вилок. Игроки пользуются общедоступными и самописными программами для мониторинга вилок: как только вилка появляется в публичном сервисе, на нее приходит большое количество ставок — и это приводит к ее концу. Поэтому в прибыли остаются быстрые вилочники.

Примеры расчёта вилок в ставках на спорт

Рассмотрим два примера.

1. Теннисный матч Роджер Федерер — Рафаэль Надаль. У букмекера А победа Федерера идёт за 2.05, а у букмекера Б можно с коэффициентом 2.10 сделать ставку на Надаля. Если вы поставите по 1000 рублей на каждый из выборов, то окажетесь в плюсе при любом исходе матча. Успех Роджера принесет 2050 рублей: 1000 х 2.05, а победа Надаля даст выплату в 2100 рублей: 1000 х 2.10.

2. Футбольный матч «Челси» — «Арсенал». Букмекер А даёт 2.00 на победу «Челси». Букмекер Б предлагает поставить на ничью за 4.00, а на успех «Арсенала» за 4.50. Это вилка. Если вы поставите 900 рублей на «Челси», 450 рублей на ничью и 400 рублей на «Арсенал», общая сумма ставок будет 1750 рублей. Потенциальная выплата в случае успеха «Челси»: 900 х 2.00 = 1800 рублей. При ничьей: 450 х 4.00 = 1800 рублей. При победе «Арсенала»: 400 х 4.50 = 1800 рублей. Вы получите прибыль в 50 рублей при любом исходе матча.

Как найти вилки в букмекерских конторах

Есть два способа найти вилку в букмекерских конторах.

Вычислить самостоятельно

Определить вилку можно по формуле: Sp = 1 / коэффициент выбора №1 + 1 / коэффициент выбора №2 + … + 1 / коэффициент выбора N, где Sp — суммарная вероятность исходов в десятичном выражении, N — последний выбор рынка. Если Sp 1, то вы обнаружили вилку.

Возьмём теннисный матч между Федерером и Надалем из предыдущего примера. Если коэффициент на первого 2.05, а на второго 2.10, то: 1 / 2.05 + 1 / 2.10 = 0.964. Результат меньше единицы, то есть это — вилка.

Использовать сканеры вилок

Пользуйтесь сервисами, которые за вас ищут вилки у букмекеров и рассчитывают суммы ставок, которые позволят заработать. Многие из них бесплатны и работают онлайн. Минус этого способа в том, что мощности публичных сканеров посредственные, а пользователей очень много. Поэтому они фиксируют лишь часть вилок, да и те быстро исчезают.

Как посчитать сумму ставок для вилки

Определить сумму ставки на плечо вилки вы можете по формуле:

S = 1 / коэффициент / Sp х B, где S — сумма ставки на плечо вилки, Sp — суммарная вероятность исходов в десятичном выражении, B — размер банка, выделенный на всю вилку.

Возьмём тот же пример теннисного матча. Допустим, вы ставите на эту вилку суммарно 1000 рублей. Сумма ставки на Федерера: 1 / 2.05 / 0.964 x 1000 = 506 рублей. Сумма ставки на Надаля: 1 / 2.10 / 0.964 x 1000 = 494 рубля. Если вы поставите именно эти суммы, то получите чистую прибыль при любом исходе, причём она будет примерно одинаковой.

Как букмекеры относятся к вилочникам

Большинство букмекеров применяют санкции к игрокам, которые ставят на вилки. Самая распространённая мера — снижение максимальной ставки. Некоторые букмекерские конторы могут заблокировать аккаунт и лишить игрока собственных средств, но легальные так не поступают.

Вот рекомендации, которые помогут вам избежать санкций букмекеров.

  • Ставьте круглые суммы. Дробные значения, такие как 8574 рубля и 30 копеек, вызывают подозрения у букмекеров.
  • Не ставьте весь банк. Обычный игрок не будет каждый раз рисковать всей суммой своего счёта.
  • Избегайте высокодоходных вилок. Букмекер может специально создать вилку с высокой прибылью для отлова вилочников и позже сделать возврат по ставке, сославшись на ошибку в линии.
  • Не делайте пополнение или вывод средств после каждой ставки. Оставляйте средства на балансе.
  • Делайте обычные ставки на популярные события. Букмекеры берут на карандаш игроков, которые постоянно ставят большие суммы на непопулярные исходы и второстепенные турниры. Разнообразьте свои вилочные ставки обычными и экспрессами.

Виды вилок в букмекерских конторах

Вилки делятся на группы по нескольким критериям.

  • По количеству плеч: двухисходные, трёхисходные и так далее.
  • Полные и неполные: в неполных вилках вы не ставите на самый маловероятный исход рынка, а в полных ставите на все исходы.
  • В прематче и лайве: во время матча лайве вилки возникают часто, но вы можете не успеть сделать ставку с нужным коэффициентом.

Плюсы и минусы ставок на вилки в спорте

Плюс вилок в получении прибыли при любом исходе события.

Минусов у ставок на вилки много.

  • Для крупной прибыли вам придётся держать на счетах нескольких букмекерских контор большие суммы денег.
  • Есть высокий риск блокировки аккаунта, задержки и потери денег.
  • Ставить придётся в том числе у нелегальных в России онлайн-букмекеров, а это блокировка сайтов и переводов.

Вилки лишь формально считаются беспроигрышным вариантом. Риск блокировки аккаунта и необходимость большого стартового банка делают эту стратегией не слишком привлекательной. Для успеха вилкам нужно уделять огромное количество времени и учитывать все описанные нюансы.

К тому же букмекерские компании постоянно совершенствуют алгоритмы, и вилок становится меньше, а ставить на них без подозрений — сложнее.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

* Партнёрский материал

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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