«Бавария» — «Шальке». Прогноз: Левандовски и Мюллер не позволят «горнякам» взять реванш

Мюнхенцы набрали хороший темп в чемпионате Германии и не готовы его терять.

В рамках матча 19-го тура чемпионата Германии 25 января «Бавария» примет «Шальке-04». Эксперты считают фаворитом клуб из Мюнхена: поставить на победу подопечных Ханса-Дитера Флика в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех команды Давида Вагнера оценивается букмекерами коэффициентом 16.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Шальке-04»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Бавария» — «Шальке-04» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.28, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.54. Если голы будут в обоих таймах, сыграет коэффициент 1.33. Вариант «голы в обоих таймах — нет» доступен в букмекерских конторах за коэффициент 3.32.

Анализ и прогноз матча «Бавария» — «Шальке-04» (25.01.2020)

«Бавария» начала второй круг немецкой Бундеслиги с бодрой победы в Берлине над «Гертой» (4:0) и заслуженно занимает вторую строчку чемпионата, уступая лишь резвому «Лейпцигу». Оба тайма мюнхенцы традиционно контролировали мяч и исправно доводили дело до ударов.

Но основные события пришлись на вторую половину встречи. Тут и VAR, и три гола «Баварии» за 11 минут, и пенальти в исполнении Роберта Левандовского. «Горняки», впрочем, тоже не теряли времени зря и ударно начали второй круг.

Яркая домашняя победа над крепкой «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (2:0) позволила удержаться на расстоянии в три очка от «Баварии»: 33 балла в 18 встречах, пятое место в таблице. С таким раскладом «королевские синие» могут теперь не только претендовать на Лигу чемпионов, но и попробовать включиться в борьбу за чемпионство.

Однако, несмотря на солидные перспективы и желание поквитаться за досадное поражение в Гельзенкирхене (0:3) в первом круге, шансов на победу у подопечных Давида Вагнера маловато. Лучший бомбардир команды – полузащитник Суат Сердар – получил тяжелую травму. А новичок команды Михаэль Грегорич, блистательно дебютировавший в предыдущем матче, едва ли справится в одиночку.

Статистика очных встреч также играет против «Шальке-04». Последние пять игр завершились в пользу клуба из Мюнхена с общим счетом 13:2. А предыдущее поражение «Баварии» случилось аж в сезоне 2010/11, то есть девять лет назад.

С атакой у парней Ханса-Дитера Флика никаких проблем нет. Левандовски и компания наколотили за 18 туров 50 мячей. У щедрого Томаса Мюллера 12 голевых передач, а поляк, реализовав пенальти в прошлом поединке, догнал в бомбардирской гонке Тимо Вернера (у обоих уже по 20 голов).

А вот оборона у «Баварии» не самая лучшая в лиге. 22 пропущенных мяча за 18 туров, то есть больше гола за игру — для вечного чемпиона Германии результат откровенно так себе. По этому показателю они делят пятую строчку с «Байером», так что у «Шальке» будут шансы поразить ворота Нойера.

Можно рискнуть и проверить «обе забьют + победа мюнхенцев» за добрый коэффициент 2.32. Более надежный, как нам кажется, вариант – «победа Баварии с форой (-2)», букмекеры дают на него вполне рабочие 1.85. Красные умеют и любят много забивать, предстоящий матч не станет исключением.

Прогноз и ставки на матч «Бавария» — «Шальке-04»

«Горняки» захотят взять реванш за домашнее поражение в первом круге. Оборона «Баварии» часто даёт сбои, так что шансы забить гости наверняка получат. Но мюнхенцы умеют и любят много забивать: Мюллер и Левандовски принесут уверенную победу Хансу-Дитеру Флику. Проверим победу «Баварии» с форой (-2) за 1.85.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.85.