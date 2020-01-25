«Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз: Гвардиола быстро усмирит «дачников» в Кубке Англии

В матче 1/16 финала Кубка Англии 26 января «Манчестер Сити» примет «Фулхэм». Эксперты в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам: сделать ставку на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех «Фулхэма» оценён букмекерами коэффициентом 29.0.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм»

Букмекеры уверены, что матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Фулхэм» будет результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.36. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.15. Вариант «обе забьют — нет» доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.71.

Анализ и прогноз матча «Манчестер Сити» — «Фулхэм» (26.01.2020)

Понятно, что всерьёз рассуждать об интриге в этом матче не приходится. Одна из лучших команд европейского футбола сыграет с клубом из Чемпионшипа. Да ещё и на своём поле. Естественно, «Фулхэм» может надеяться на проход только при чудовищном везении, так как даже второй состав «Манчестер Сити» выглядит мощнее.

На самом деле «дачники» выглядят вполне неплохо. Достаточно сказать, что на данный момент они занимают третье место в турнирной таблице Чемпионшипа и вовсю претендуют на выход в английскую Премьер-лигу. 49 очков в 28 матчах, отставание от «Вест Бромвича» и «Лидса» составляет три-четыре очка.

В предыдущем раунде Кубка Англии лондонцы хлопнули «Астон Виллу» (2:1), которая находится вне зоны вылета в АПЛ и имеет неплохие шансы пробиться в финал Кубка английской лиги. Они имели преимущество по всем статистическим компонентам: 17:9 по ударам, 5:3 по попаданиям в створ, 57:43 по владению мячом. Правда, всё это было на своём поле.

«Горожане» в 1/32 финала Кубка Англии переломили об колено скромнейший «Порт Вейл» (4:1). Гости забили единственным ударом в створ и удерживали ничью до 42-й минуты, но на большее их не хватило. Разумеется, «Фулхэм» сильнее середняка четвёртой лиги чемпионата Англии, однако разница в классе всё равно кажется чрезмерной.

«Манчестер Сити» не может позволить себе валять дурака. Шансы догнать «Ливерпуль» в АПЛ минимальны, а Лига чемпионов из-за скоротечности плей-офф и силы соперников традиционно зависит от удачи. Потому значимость национальных кубков повышается. Какая-то ротация непременно будет, но, скорее всего, итоговый состав окажется ближе к полуторному, чем ко второму.

Времени на отдых у подопечных Хосепа Гвардиолы имелось предостаточно, предыдущий поединок они провели ещё 21 января, когда с трудом обыграли неуступчивый «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Следующий соперник опасен — «Тоттенхэм». Вот только матч запланирован на 2 февраля.

Соответственно, у «Манчестер Сити» будет уйма времени (по английским меркам, разумеется) на восстановление. Раз так, мы должны увидеть на поле хотя бы некоторых футболистов основного состава. Что, в свою очередь, обещает аутсайдеру серьёзные проблемы. Едва ли «горожане» будут гнаться за крупным счётом, однако они даже в экономном режиме способны накидать 4-5 мячей. Лишь бы не подвела реализация.

На наш взгляд, фаворит постарается максимально быстро добиться преимущества, чтобы потом уверенно играть по счёту и не давать сопернику шансов за счёт качественного контроля мяча. «Гол в первые 15 минут» за 2.34 смотрится вполне недурно. Вариант попроще — П1 к 31-й минуте за 1.71.

Прогноз и ставки на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм»

Предыдущий матч фаворит провёл 21 января, следующий состоится только 2 февраля. Соответственно, у «Манчестер Сити» будет уйма времени на восстановление. Раз так, мы должны увидеть на поле хотя бы некоторых футболистов основного состава. Так что шансы гостей близки к нулевым.

Ставка: гол в первые 15 минут за 2.34.