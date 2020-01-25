ЦСКА — «Сибирь». Прогноз: «снеговики» дадут бой чемпиону после провала в Нижнекамске

В матче регулярного чемпионата КХЛ 26 января ЦСКА примет «Сибирь». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явным фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч ЦСКА — «Сибирь» команда Игоря Никитина котируется с коэффициентом 1.32. Победу команды Николая Заварухина букмекеры оценивают коэффициентом 8.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Сибирь»

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Сибирь» 26 января не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.11, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.76. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 5.55.

Анализ матча ЦСКА — «Сибирь» (26.01.2020)

ЦСКА набрал очень серьёзный ход: шесть побед в семи последних матчах, все до единой — в основное время. А также поражение от «Автомобилиста» в серии буллитов (2:3 Б). То есть набрано 13 очков из 14 возможных. При этом большое количество хоккеистов травмировано, из-за чего традиционно длинная скамейка заметно укоротилась.

Однако кадровые проблемы не мешают исправно добиваться результата. Любопытно ещё и вот что — в 2020 году все победы за исключением одной оказались разгромными. Неприятной участи избежал лишь СКА, который вполне мог зацепиться за очки в дерби, но завалил старт третьего периода и остался с пустыми руками (2:3).

После этого красно-синие съездили в Ярославль, где задушили «Локомотив». Шансы у хозяев имелись, вот только реализовать большинство они так и не сумели. Зато часто бросали прямо в Илью Сорокина. При паршивой реализации отбирать очки у нынешнего ЦСКА практически нереально.

Так в итоге и вышло. Сорокин вытащил всё и оформил шатаут, а Александр Лазушин в ключевой момент не выручил. «Армейцы» открыли счёт, а в концовке третьего периода дождаться от них оплошности удаётся крайне редко. Гол под занавес второго периода, гол в большинстве, гол в пустые ворота — шедевр минимализма от действующего чемпиона.

Москвичи получили 2,5 дня на восстановление и возвращаются домой. Следующий соперник — «Сибирь», которая ещё совсем недавно была самой горячей командой КХЛ. Подопечные Николая Заварухина выдали изумительный отрезок из шести побед подряд, вдоволь порадовав болельщиков характером и яркими камбэками.

Этот успех позволил выйти на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Правда, чудо-серия уже прервалась. Накануне «снеговики» напрочь проспали дебют в Нижнекамске: 0:4 к 17-й минуте, 1:6 к 25-й минуте. Оставшееся время превратилось в тренировку, хотя гостям удалось привести счёт в приличный вид (3:6).

Говорить тут особо не о чем. Понятно, что сил и эмоций после турне по Дальнему Востоку и победной серии не хватило. Несколько неуместных удалений, поспешная смена вратаря, а также поразительное везение «Нефтехимика», у которого поначалу залетало абсолютно всё. Неприятно, но бывает.

Котировки букмекеров немного удивляют. Разумеется, ЦСКА — явный фаворит, но давать на лобовую победу хозяев коэффициент 1.32 — это странно. «Сибирь» точно не похожа на плюшевого мишку, а после натурального провала в Нижнекамске проблем со злостью, желанием и мотивацией точно не возникнет.

Гости выйдут грызть лёд и исправляться, а с организацией и системностью у них всё в порядке. Зацепиться за очки будет сложно, но и ожидать разноса по всем фронтам не стоит. У «армейцев» всё ещё нет нескольких важных исполнителей, да и единственную очную встречу в нынешней регулярке они проиграли (1:2).

Мы бы выбирали между П2 с форой (+2) за 1.96, а также ИТБ 1 шайбы «Сибири» за 1.87. Коэффициент кажется завышенным, так что попробуем сыграть от аутсайдера. Кроме того, «снеговики» в двух предыдущих поединках с красно-синими забивали дважды.

Ставки на матч ЦСКА — «Сибирь»

ЦСКА — явный фаворит, но приравнивать «Сибирь» к безнадёжному аутсайдеру не стоит. «Снеговики» выдали шестиматчевую победную серию, после чего получили 0:4 в Нижнекамске к 17-й минуте. После такого провала они будут выпрыгивать из штанов. Зацепить очки вряд ли удастся, а вот создать проблемы чемпиону им вполне по силам.

Ставка: ИТБ 1 шайбы «Сибири» за 1.87.