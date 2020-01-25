«Наполи» — «Ювентус». Прогноз: Роналду и Дибала обставят Гаттузо в Неаполе

В матче 21-го тура чемпионата Италии 26 января «Наполи» примет «Ювентус». Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: сделать ставку на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех «Наполи» оценён букмекерами коэффициентом 3.52.

Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Ювентус»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.55. Вариант «обе забьют — нет» доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.48.

Анализ и прогноз матча «Наполи» — «Ювентус» (26.01.2020)

В предыдущие годы эта вывеска была для чемпионата Италии главной, так как именно «Наполи» пытался навязать туринцам борьбу за скудетто. Теперь ситуация изменилась. Неаполитанцы провалили старт сезона, уволили Карло Анчелотти, назначили на его место Дженнаро Гаттузо, но по-прежнему не могут набрать ход.



В 12 последних матчах чемпионата Италии удалось добыть лишь одну победу, да и ту — на тоненького. 22 декабря команда одолела в гостях «Сассуоло» благодаря автоголу на 94-й минуте (2:1), хотя в целом игра получилась ничейной. Вот, собственно, и всё. К битве с «Ювентусом» «партенопейцы» подходят с серией из трёх поражений.



Справедливости ради, календарь оказался сложным. Проиграть нынешним «Интеру» и «Лацио» незазорно. Правда, нерадзурри выглядели заметно лучше, шансы зацепиться за очки были минимальными (1:3). А вот с «Лацио» (0:1) шанс имелся: гости владели мячом, создали несколько хороших моментов и часто исполняли стандарты, но пропустили на 82-й минуте.



Беда в том, что был ещё и поединок со средненькой «Фиорентиной», который завершился бесславным поражением со счётом 0:2 на своём поле. «Фиалки» отдали мяч, чем поставили соперника в тупик. Стерильное владение, огромное количество поперечных передач и скромное количество моментов привели к поражению.



Теперь положение таково, что в турнирную таблицу даже смотреть больно. Подопечные Дженнаро Гаттузо занимают 11-е место в Серии А, набрав всего 24 очка в 20 турах. График типичного середняка без особенных амбиций. Но тут нужно отметить, что плотность таблицы высока. Идущий шестым «Милан» ушагал вперёд на семь пунктов, хотя провёл на одну встречу больше.



Словом, возможности зацепиться за еврокубки ещё будут, но для этого нужно как можно быстрее браться за дело. А ближайший соперник в полном порядке — это «Ювентус». Он далеко не всегда показывает классный футбол, зато исправно одерживает победы. За счёт этого уже умудрился оторваться от «Интера» на четыре очка.



Накануне «старая синьора» провела непростой матч в Кубке Италии. Она вновь убрала с пути «Рому» (3:1), хотя по факту слабо провела дебют и была очень близка к тому, чтобы пропустить первой. Вот это умение выжимать максимум при не самой лучшей игре заставляет удивиться коэффициентам букмекеров.

Лобовая победа гостей идёт за 2.13, хотя «Наполи» сейчас играет на уровне середняка Серии А. Прежде «Ювентус» стабильно терял очки в Неаполе, но тогда баланс сил был более сопоставим. На наш взгляд, проверять этот вариант за коэффициент выше «двойки» имеет смысл. Также стоит подумать про «обе забьют — нет» за 2.48. С созиданием у хозяев в последнее время проблемы.

Прогноз и ставки на матч «Наполи» — «Ювентус»

У «Наполи» одна победа в 12 предыдущих матчах чемпионата Италии, к битве с «Ювентусом» они подходят с серией из трёх неудач. При этом лобовая победа фаворита котируется букмекерами за 2.13. На наш взгляд, шансы туринцев на победу в Неаполе определённо не меньше 50%, так что надо брать.



Ставка №1: победа «Ювентуса» за 2.13.



Ставка №2: обе забьют — нет за 2.48.