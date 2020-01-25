«Вальядолид» — «Реал Мадрид». Прогноз: Бензема и Модрич продлят победную серию «сливочных»

В матче 21-го тура чемпионата Испании 26 января «Вальядолид» примет «Реал Мадрид». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Вальядолида» оценён букмекерами коэффициентом 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вальядолид» — «Реал Мадрид»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Реал Мадрид» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.94. Вариант «обе забьют — нет» доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.86.

Анализ и прогноз матча «Вальядолид» — «Реал Мадрид» (26.01.2020)

«Реал» пришёл в себя после трёх ничьих подряд в чемпионате Испании, 2020 год начат триумфально. Во-первых, понятное дело, выигран Суперкубок Испании в Саудовской Аравии: в полуфинале досталось «Валенсии» (3:1), в финале удалось дожать мадридский «Атлетико» (0:0, 4:1 по пенальти).



Во-вторых, удалось одержать две победы подряд в Примере, хотя соперники были колючие и опасные. Мадридцы разгромили в гостях неуступчивый «Хетафе» (3:0), а затем обставили «Севилью» (2:1). Разговоров о судействе в том матче было много, хотя по факту обсуждать там нечего: никакой помощи от арбитров хозяева не получили.



В результате красно-белые, которые пытались угнаться за «Реалом» и «Барселоной», отстали от лидеров уже на восемь очков. По меркам чемпионата Испании это серьёзное отставание. Если не случится никаких форс-мажоров, гранды вдвоём разыграют титул, а все остальные будут участвовать в дележе оставшихся путёвок в Лигу чемпионов.



Накануне «королевский клуб» уверенно прошёл в ⅛ финала Кубка Испании, разобравшись с «Униостасом» (3:1) из третьего дивизиона. Зинедин Зидан выставил полуторный состав, дав отдохнуть нескольким лидерам. Обеспечить победу удалось только во втором тайме, однако в целом преимущество фаворита выглядело беспрекословным.



«Вальядолид», без вопросов, сильно уступает в индивидуальном таланте. Амбиции ограничиваются сохранением прописки в Примере. Пока дела идут вполне неплохо: 22 очка в 20 турах, 15-е место в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет комфортные шесть баллов, так что первый круг бело-фиолетовые явно могут занести себе в актив.



В четырёх предыдущих очных встречах в Вальядолиде забивали обе команды, но сейчас в этом есть внушительные сомнения. Хозяева испытывают серьёзные проблемы с результативностью — лишь 17 мячей в 20 поединках, меньше только у «Эспаньола» и «Леганеса», которые замыкают таблицу.



А «Реал», напротив, в полнейшем порядке. Всего 13 пропущенных голов — лучший показатель в чемпионате Испании, даже «Атлетико» пропустил 14 раз. Словом, П2 всухую за солидный коэффициент 2.50 имеет право на жизнь. «Вальядолид» неплохо обороняется, но свои два-три мяча гости наверняка придумают.

Вариант попроще — победа мадридцев с форой (-1). Букмекеры дают на этот вариант коэффициент 1.71. У фаворита не будет Дани Карвахаля (дисквалификация), а также Эдена Азара, Гарета Бэйла и Марко Асенсио (травмы), но разница в классе всё равно кажется чрезмерной. Карим Бензема своё дело знает.

Прогноз и ставки на матч «Вальядолид» — «Реал Мадрид»

Хозяева испытывают серьёзные проблемы с результативностью — лишь 17 мячей в 20 поединках, меньше только у «Эспаньола» и «Леганеса», которые замыкают таблицу. А «Реал», напротив, в полнейшем порядке. Всего 13 пропущенных мячей — лучший показатель в чемпионате Испании, даже «Атлетико» пропустил 14 раз. Не будем мудрить и возьмём П2 всухую за коэффициент 2.50.



Ставка №1: победа «Реала» всухую за 2.50.



Ставка №2: Карим Бензема откроет счёт за 3.56.