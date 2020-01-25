«Лилль» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар, Мбаппе и Икарди отомстят «догам» за прошлогодние 1:5

В матче 21-го тура чемпионата Франции 26 января «Лилль» примет «ПСЖ». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: сделать ставку на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Лилля» оценён букмекерами коэффициентом 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лилль» — «ПСЖ»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Франции «Лилль» — «ПСЖ» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.67. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.61. Вариант «обе забьют — нет» доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.32.

Анализ и прогноз матча «Лилль» — «ПСЖ» (26.01.2020)

Центральный матч тура в чемпионате Франции. «ПСЖ» традиционно занимает первое место в турнирной таблице. Единственной проблемой остаётся «Марсель», который худо-бедно держится в зоне видимости. После 20 туров разница между лидером и ближайшим преследователем составляет восемь очков.



Говорить о чемпионской гонке в Лиге 1 немного смешно. Парижане соревнуются сами с собой, о чём говорит даже главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш. В последнее время у них полный порядок с результативностью, единственный неудачный поединок случился 12 января с «Монако» (3:3).



Подопечные Томаса Тухеля действовали неровно, монегаски вполне могли победить. Та ничья явно задела действующего чемпиона Франции, в результате чего спустя двое суток всё тот же «Монако» (из-за погоды игру перенесли на середину января) был фактически сметён с поля. Дело закончилось со счётом 4:1, хотя хозяева могли пропустить и шесть-семь мячей.



Всем уже давно понятно, что заряженный и мотивированный «ПСЖ» на голову выше любого другого французского клуба. Периодически Неймар с партнёрами любят валять дурака, однако зимой игра им определённо даётся. Достаточно сказать, что в пяти предыдущих поединках Лиги 1 они забивали минимум по три раза.



«Лилль» ещё совсем недавно чувствовал себя весьма комфортно, а затем потерпел два поражения подряд. В результате отставание от зоны Лиги чемпионов достигло шести очков, а это уже опасно. Кроме того, сзади подпирает целая группа команд, которые вовсю претендуют на место в топ-5 и выход в еврокубки.



1:5 от «Монако» следует расценивать скорее как несчастный случай, подобного счёта «доги» не заслужили. Но у соперника залетело абсолютно всё (пять мячей с шести ударов в створ). Такое бывает. А вот 0:1 от скромнейшего «Дижона» — это никуда не годится. Вдобавок аутсайдер играл в меньшинстве с середины первого тайма. Правда, на 67-й минуте арбитр уравнял составы.



Теперь выбор у «Лилля» невелик — нужно любой ценой постараться дать бой чемпиону, иначе шансы на попадание в зону Лиги чемпионов станут призрачными. Шансы, конечно, невысоки. Одна из причин особо интересна — в апреле прошлого года «доги» разнесли парижан на своём поле со счётом 5:1.



«ПСЖ» к тому моменту было уже совсем ничего не надо, к тому же они остались вдесятером на 36-й минуте. Четыре из пяти голов хозяева забили в большинстве, но это детали. В первом круге подопечные Кристофа Галтье также попили у фаворита кровушки: уступили со счётом 0:2, хотя как минимум на один гол определённо наиграли.



В связи с этим у гостей наверняка не будет проблем с мотивацией, предыдущий визит они вряд забыли. А это, в свою очередь, заметно понижает шансы хозяев. «Лилль» хорош на пространстве и вполне способен забить, но избежать от парижан трёх-четырёх мячей в последнее время никому не удаётся. Если не считать Кубка Франции, где были 1:0 с «Лорьяном».

В общем, мы бы выбирали между П2 с форой (-1) за 1.78 и П2 + тотал больше 2.5 мяча за 1.97. Вариант посмелее — П2 + обе забьют, на него букмекеры дают коэффициент 2.68. Отдельно проверим ТМ 1 жёлтой карточки в первом тайме за 2.20. Обе команды входят в число наиболее дисциплинированных в Лиге 1: у хозяев 1,6 «горчичника» за игру, у гостей — 1,7.

Прогноз и ставки на матч «Лилль» — «ПСЖ»

«Лилль» хорош на пространстве и вполне способен забить, но избежать трёх-четырёх мячей от парижан в последнее время никому не удаётся. Разница в классе не вызывает сомнений, проблем с мотивацией после прошлогодних 1:5 у фаворита быть не должно. Возьмём П2 + обе забьют, на него букмекеры дают коэффициент 2.68.



Ставка №1: «ПСЖ» победит и обе забьют за 2.68.



Ставка №2: тотал меньше 1 жёлтой карточки в первом тайме за 2.20.