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Анжелика Кербер — Анастасия Павлюченкова, 27 января, прогноз на матч Australian Open

Анжелика Кербер — Анастасия Павлюченкова, прогноз
Алексей Серяков
Анжелика Кербер — Анастасия Павлюченкова. Прогноз: старые знакомые устроят триллер на AO
Россиянка и немка встречались 14 раз, на сегодня счёт 7-7. Будет жарко.
Ставки / Прогнозы 0

В матче четвёртого круга Australian Open в женском одиночном разряде 27 января Анжелика Кербер (Германия) сыграет с Анастасией Павлюченковой (Россия). Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — минимальное предпочтение отдано россиянке. Встреча начнётся в 03:00 мск. В ставках на матч Анжелика КерберАнастасия Павлюченкова немецкая спортсменка котируется с коэффициентом 1.97. Победу Павлюченковой букмекеры оценивают коэффициентом 1.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Анжелика КерберАнастасия Павлюченкова

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Анжелика Кербер - Анастасия Павлюченкова получится затяжным. Тотал больше 21.5 гейма идёт с коэффициентом 1.90, тотал меньше 21.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.96. Если Павлюченкова победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 4.90.

Прогноз и анализ матча Анжелика Кербер — Анастасия Павлюченкова (27.01.2020)

Australian Open (ж). 4-й круг
27 января 2020, понедельник. 03:00 МСК
Анжелика Кербер
18
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Павлюченкова
30
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Павлюченкова сильно удивила в третьем круге Australian Open — 2020, за два с половиной часа пройдя Каролину Плишкову (7:6, 7:6). До этого чешка выиграла все шесть очных встреч, а в пяти поединках на харде не отдала ни единого сета. Однако итоговый результат оказался справедливым.

Разумеется, экс вторая ракетка мира действовала заметно ниже своего уровня: подачи не давали привычного преимущества, фирменный атакующий теннис напоролся на ожесточённое сопротивление, а добавить в нужный момент она не смогла. Сама Плишкова сказала, что играла примерно на 40% от своих возможностей.

Похоже на правду, но это проблема исключительно самой Каролины. Павлюченкова сделала всё возможное: стабильно цеплялась на приёме (хотя прежде на харде каждый брейк в противостояниях с чешкой давался с гигантским трудом), тянулась за тяжелейшими мячами даже на третьем часу битвы, уверенно чувствовала себя в затяжных розыгрышах.

И самое главное — она действительно смотрелась лучше в ключевых эпизодах. Оба тай-брейка удалось забрать уверенно, с запасом. Это при том, что проблем с подачей у Анастасии оказалось не меньше, чем у соперницы. И даже 11 двойных ошибок при пяти эйсах не помешали закончить всё в двух партиях.

В следующем раунде россиянку поджидает Анжелика Кербер. История противостояния у них крайне богатая, благо что обе спортсменки уже давно выступают в туре. На данный момент сыграно 14 матчей, счёт равный, 7:7. На харде у Павлюченковой небольшое преимущество — шесть побед при четырёх поражениях.

Старт Australian Open прошёл для немки безо всяких хлопот. Повезло с сеткой — две соперницы из второй сотни: квалифай Элизабетта Коччаретто забрала четыре гейма, обладательница “уайлд-кард” Присцилла Хон выцарапала пять. А вот в третьем раунде пришлось повозиться с опытной Камиллой Джорджи.

Дело дошло до решающей партии, где Кербер всё же взяла верх (6:2, 6:7, 6:3). У итальянки имелись варианты, но постоянные сбои при подаче (11 двойных ошибок против двух у противницы) и феноменальная реализация брейк-пойнтов сделали своё дело. Анжелика оформила пять брейков с шести попыток, Джорджи использовала лишь два из семи.

Словом, бороться с нынешней Кербер можно и нужно. Обе теннисистки не отличаются стабильностью, так что ставить на результат мы не рискнём. Зато они прекрасно знают друг друга. Потому ожидаем плотного и затяжного противостояния. Самый логичный вариант — плясать от верха.

Вариантов достаточно. Ставка попроще — тотал больше 20,5 гейма за вполне рабочий коэффициент 1.67. Но мы бы подумали о третьем сете, на который букмекеры дают аж 2.72. Соперницы близки по уровню и текущему состоянию, великолепно знакомы друг с другом, а главное — в семи поединках на харде из десяти доходили до решающей партии.

Понятно, что всякое может случиться, но с точки зрения математики давать коэффициент в районе тройки при таких исходных данных как минимум странно. Потому остановимся именно на этой ставке.

Прогноз и ставки на матч Анжелика Кербер — Анастасия Павлюченкова

История противостояния крайне богатая. На данный момент сыграно 14 матчей, счёт равный, 7-7. На харде у Павлюченковой небольшое преимущество — шесть побед при четырёх поражениях. В шести случаях из десяти на хардовом покрытии дело доходило до третьего сета. Букмекеры дают на этот вариант коэффициент 2.72, хотя теннисистки находятся в сопоставимой форме. Ну не проходить же мимо?

Ставка: третий сет за 2.72.

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