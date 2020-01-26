Даниил Медведев — Стэн Вавринка. Прогноз: россиянин выйдет в четвертьфинал AO

В матче четвёртого круга Australian Open в мужском одиночном разряде 27 января Даниил Медведев (Россия) сыграет со Стэном Вавринкой (Швейцария). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явное предпочтение отдано россиянину. Встреча начнётся в 03:00 мск. В ставках на матч Даниил Медведев — Стэн Вавринка швейцарский спортсмен котируется с коэффициентом 3.82. Победу Медведева букмекеры оценивают коэффициентом 1.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Стэн Вавринка

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Даниил Медведев — Стэн Вавринка получится затяжным. Тотал больше 37.5 гейма идёт с коэффициентом 1.85, тотал меньше 37.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.98. Если Медведев победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 2.55.

Прогноз и анализ матча Даниил Медведев — Стэн Вавринка (27.01.2020)

Медведев набирает ход. Каждый новый матч на Australian Open — 2020 он проводит увереннее, чем предыдущий, тем самым постепенно приближаясь к оптимальным кондициям. Выход во вторую неделю ТБШ дался без особых хлопот, лишние силы тратить не пришлось.



В первом круге разобрался с крепким Фрэнсисом Тиафо (6:3, 4:6, 6:4, 6:2). Во втором выбил малоизвестного квалифая Педро Мартинеса-Портеро (7:5, 6:1, 6:3): в дебютной партии привыкал к оппоненту и очень много ошибался, зато потом не оставил испанцу ни малейшего шанса.



Наконец, в третьем раунде настал черёд прогрессирующего Алексея Попырина. 20-летний теннисист старался играть в агрессивный теннис и до начала второй партии на корте разворачивалась довольно серьёзная борьба. Но затем австралиец взял паузу из-за проблем со здоровьем (и даже отправился в подтрибунное помещение), а после возвращения не смог навязать борьбу фавориту.



Даниил часто выходил к сетке, уверенно чувствовал себя в затяжных розыгрышах, а главное — не давал сопернику никаких вариантов на подаче. Процент попадания первым мячом оказался скромным (всего 59%), но даже при таком раскладе Попырин за три сета получил лишь один брейк-пойнт, выигрывая 28% розыгрышей на приёме.



Сам россиянин стабильно цеплялся за чужую подачу (она у Алексея, к слову, более чем мощная). Собственно, австралиец выиграл всего 32% розыгрышей после попадания вторым мячом. Финалист US Open добился победы на классе, не включаясь на полные обороты (6:4, 6:3, 6:2).



В четвёртом круге его ждёт опытный Стэн Вавринка. Швейцарец определённо находится не в лучшей физической форме. В Дохе проиграл квалифаю Корентену Муте, а в Мельбурне испытал огромные проблемы в стартовых раундах, хотя соперники были откровенно средненькие.



В первом круге он три часа возился с Дамиром Джумхуром (7:5, 6:7, 6:4, 6:4). Получалось далеко не всё, но за счёт подачи удалось сломить сопротивление боснийца. А дальше пришлось играть пять сетов с Андреасом Сеппи. Стэн мог бы быстрее усмирить итальянца, но слабо реализовывал брейк-пойнты. И в итоге провёл на корте 3 часа и 38 минут.



А вот в третьем круге повезло — Джон Иснер не смог продолжать борьбу из-за травмы и снялся по ходу второго сета, что позволило сэкономить силы. Тем не менее при таком качестве тенниса против Медведева будет невероятно трудно. Вавринка всё ещё отлично подаёт, но заметно уступает по движению и выносливости.



Скорее всего, в затяжных розыгрышах у россиянина будет преимущество. Если оба будут подавать на своём уровне, брейков будет немного, но Даниил за счёт хорошей защиты и отличных кондиций получит фору. По личным встречам он впереди: две победы из двух возможных, обе — в четырёх сетах на ТБШ.

В 2017 году он взял верх в первом круге Уимблдона, а на US Open-2019 оказался сильнее в четвертьфинале. Чего-то подобного можно ожидать и сейчас. Вавринка благодаря подаче на каких-то отрезках сможет навязать борьбу (и, возможно, зацепить одну-две партии), но на дистанции шанс победить получит только в случае огромного количества брака у россиянина.



Мы бы выбирали между П1 в 3-4 сетах за 1.65 и П1 с форой (-4.5 гейма) за 1.79. Если хотите поймать коэффициент пожирнее, подумайте о победе Медведева в трёх сетах за 2.55.

Прогноз и ставки на матч Даниил Медведев — Стэн Вавринка

Швейцарец определённо находится не в лучшей физической форме. Вавринка благодаря подаче на каких-то отрезках сможет навязать борьбу (и, возможно, зацепить одну-две партии), но на дистанции шанс победить получит только в случае огромного количества брака у россиянина.



Ставка: победа Медведева с форой (-4.5 гейма) за 1.79.