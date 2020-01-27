Милош Раонич — Новак Джокович. Прогноз: Ноле усмирит разбушевавшегося канадца

В матче четвертьфинала Australian Open в мужском одиночном разряде 27 января Милош Раонич (Канада) сыграет с Новаком Джоковичем (Сербия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явное предпочтение отдано Джоковичу. В ставках на матч Милош Раонич — Новак Джокович канадский спортсмен котируется с коэффициентом 6.30. Победу Джоковича букмекеры оценивают коэффициентом 1.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Милош Раонич — Новак Джокович

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Милош Раонич — Новак Джокович получится затяжным. Тотал больше 36.5 гейма идёт с коэффициентом 1.88, тотал меньше 36.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 1.94. Если Джокович победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 2.13.

Прогноз и анализ матча Милош Раонич — Новак Джокович (27.01.2020)

Раонич вернулся в большую игру. Экс третья ракетка мира пережил непростой период, но на Australian Open — 2020 расцвёл. До четвертьфинала он дошёл без малейших хлопот, закатав в асфальт четырёх соперников: ни отдал ни единого сета и лишь однажды играл тай-брейк.



При этом уровень оппозиции оказался вполне солидным. Лишь в первом круге попался лаки-лузер Лоренцо Джустино: итальянец выцарапал шесть геймов, матч не продлился и 100 минут. А вот дальше стало веселее: крепкий Кристьян Гарин, прочно обосновавшийся в топ-10 Стефанос Циципас и Марин Чилич.



С чилийцем всё прошло в одну калитку (6:3, 6:4, 6:2). Могучий грек худо-бедно держал подачу, зато на приёме оказался абсолютно бессилен. Он выиграл лишь 22% розыгрышей на чужой подаче и не добыл ни одного брейк-пойнта. Раонич сделал два брейка, этого хватило для победы в трёх сетах (7:5, 6:4, 7:6).



Опытный хорват и сам умеет подавать, но на фоне противника подачи Чилича казались диетическими. Милош просто забил его эйсами: 35-5. 35 подач навылет за три партии — показатель абсолютно сумасшедший. Марин имел четыре брейк-пойнта, но использовать их не сумел. И отмучился за 2 часа и 19 минут.



Теперь Раонича ждём сам Новак Джокович. И тут шансы совсем малы, поскольку он всегда был «клиентом» серба. Даже в лучшие годы своей карьеры приходилось терпеть поражения без особых шансов. Достаточно взглянуть на статистику очных встреч: во всех девяти случаях Ноле оказался сильнее.



Больше того, за всё это время канадцу удалось зацепить лишь две партии, одну из которых — на грунте. Эпизодически случались тай-брейки, однако непробиваемая защита Джоковича и великолепный приём всякий раз оказывались непреодолимой преградой. От этого и будем отталкиваться.



На данный момент Новак в отличной форме. Он тоже дошёл до четвертьфинала без приключений. В первом круге отдал сет Яну-Леннарду Штруффу, но немец провёл один из лучших матчей за последнее время. В четвёртом раунде ситуация повторилась с Диего Шварцманом, только на этот раз фаворит управился за три партии.



Аргентинец тоже показал максимум, тянулся за каждым мячом и эпизодами выглядел крайне недурно. И Ноле всё равно выиграл с огромным запасом — 6:3, 6:4, 6:4. Единственный шанс Раонича — подавать на идеальном уровне, тогда у него будут шансы поживиться на тай-брейке.

Если же аутсайдер будет подавать хотя бы на четвёрочку, вариантов у него не останется: с каждым новым геймом преимущество оппонента будет только расти. Принимает серб гораздо лучше, на задней линии у него будет преимущество за счёт движения, обороны и умения рвать темп. Думаем, Новак добьётся уверенной победы. Мы бы выбирали между П2 в трёх сетах за 2.13 и П2 с форой (-5.5 гейма) за 1.87.

Прогноз и ставки на матч Милош Раонич — Новак Джокович

Раонич всегда был «клиентом» серба. Достаточно взглянуть на статистику очных встреч: во всех девяти случаях Ноле оказался сильнее. Больше того — за всё это время канадцу удалось зацепить лишь две партии, одну из которых — на грунте. Эпизодически случались тай-брейки, однако непробиваемая защита Джоковича и великолепный приём всякий раз оказывались непреодолимой преградой. Возьмём П2 в трёх сетах за 2.13.



Ставка №1: победа Джоковича в трёх сетах за 2.13.



Ставка №2: победа Джоковича с форой (-2.5 гейма) в третьем сете за 2.94.