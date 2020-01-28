«Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп сделает ещё один шаг к чемпионскому титулу

В перенесённом матче 18-го тура чемпионата Англии 29 января «Вест Хэм» примет «Ливерпуль». Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: сделать ставку на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех «Вест Хэма» оценён букмекерами коэффициентом 9.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 29 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.58, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.54. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.85.

Анализ и прогноз матча «Вест Хэм» — «Ливерпуль» (29.01.2020)

Игра 18-го тура чемпионата Англии была перенесена из-за участия “Ливерпуля” в клубном чемпионате мира. Победитель Лиги чемпионов триумфально слетал в Катар, а потом без малейших сложностей вернулся к внутренним делам. Дождаться второй осечки в сезоне конкурентам пока так и не удалось.



Считать интригу в чемпионской гонке АПЛ живой крайне сложно. Мерсисайдцы добыли 22 победы в 23 турах и опережают “Манчестер Сити” на 16 очков при одной игре в запасе. Чтобы у преследователей появились шансы, лидер должен перейти на график команды из нижней половины турнирной таблицы. Верится в это с огромным трудом.



“Вест Хэм” по-прежнему переживает кошмарный сезон, полный боли и разочарования. Долгожданная смена тренера не принесла мгновенных результатов: с момента отставки Мануэля Пеллегрини прошёл целый месяц, а команда всё так же болтается на границе зоны вылета с минимальными перспективами.



Последним шансом спасти сезон оставался Кубок Англии, но 25 января “молотобойцы” не смогли пройти на своём поле “Вест Бромвич” (0:1). Клуб из Чемпионшипа открыл счёт в дебюте, остался в меньшинстве на 72-й минуте, но всё равно удержал победу. Лондонцы владели мячом, но моменты создавали в час по чайной ложке. И заслуженно уступили.



Теперь амбиции подопечных Дэвида Мойеса ограничиваются сохранением прописки в элите. Шансы, понятное дело, весьма высоки, так как по качеству состава подавляющее большинство конкурентов заметно уступает. Но против “Ливерпуля” вариантов совсем немного: зацепиться можно будет только при убойной реализации и невезения со стороны противника.



В то же время ожидать выноса тела не стоит. Во-первых, мерсисайдцы в принципе редко добиваются разгромных побед: как правило они умело распределяют силы и делают для победы ровно столько, сколько нужно. Во-вторых, “Вест Хэм” не готов внятно играть в позиционном нападении, зато действовать вторым номером умеет. Быстрых и техничных футболистов достаточно, а потому на пространстве возможности появятся.



Кроме того, клуб из Лондона в последнее время достойно выглядит на своём поле в национальном первенстве. Близкое поражение от “Лестера” со счётом 1:2 (итог справедлив, но третьей команде АПЛ пришлось попотеть), разгром “Борнмута” (4:0) и ничья с “Эвертоном” (1:1). Всё это позволяет рассчитывать на какое-никакое сопротивление.



Словом, лезть в большие форы мы не рискнём. Подопечные Юргена Клоппа не оформляли разгромов в английской Премьер-лиге с прошлого года, когда разнесли “Лестер” (4:0). В обычных матчах красные, как правило, включаются на полную мощность строго эпизодически. От этого и будем отталкиваться.

Мы бы выбирали между П2 с разницей в 1-2 мяча за 2.17 и П2 + обе забьют за 2.83. При игре на контратаках хозяева вполне могут пробить Алиссона. Также возьмём гол с 30:00 по окончание первого тайма за 2.32. Коэффициент кажется завышенным: “Ливерпуль” отличился на указанном отрезке 14 раз в 23 матчах АПЛ, а “Вест Хэм” забил семь мячей.

Прогноз и ставки на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

“Вест Хэм” всё ещё крайне слаб и по делу находится рядом с зоной вылета, но грамотно сыграть вторым номером и убежать в контратаку он умеет. Быстрые и техничные футболисты у Дэвида Мойеса есть. Преимущество “Ливерпуля” не вызывает сомнений, но в проходных матчах мерсисайдцы крайне редко оформляют разгромы. Возьмём П2 + обе забьют за 2.83.



Ставка №1: победа “Ливерпуля” + обе забьют за 2.83.



Ставка №2: гол с 30.00 по окончание первого тайма за 2.32.