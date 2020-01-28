«Сарагоса» — «Реал Мадрид». Прогноз: Зидан побережёт лидеров перед дерби с «Атлетико»

В матче ⅛ финала Кубка Испании 29 января «Сарагоса» примет «Реал Мадрид». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Сарагосы» оценён букмекерами коэффициентом 6.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сарагоса» — «Реал Мадрид»

Букмекеры уверены, что матч Кубка Испании «Сарагоса» — «Реал Мадрид» 29 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.39. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.80.

Анализ и прогноз матча «Сарагоса» — «Реал Мадрид» (29.01.2020)

«Реал» начал 2020 год триумфально. Суперкубок Испании уже выигран, в Примере вышли на первое место, а в Кубке без особых хлопот добрались до ⅛ финала. В Лиге чемпионов тоже порядок: после тяжёлого старта группового раунда удалось переломить ситуацию и выйти в плей-офф. Там ждёт «Манчестер Сити», но в запасе ещё четыре недели.



Предыдущий раунд Кубка Испании прошёл всего неделю назад. Мадридцы в гостях убрали с пути «Унионистас» из третьего дивизиона национального первенства (3:1). Играли полуторным составом, никуда не спешили и определённо экономили силы, но всё равно забили три мяча и добились желаемого.



Затем был тяжелейший поединок с «Вальядолидом» в чемпионате Испании, где всё решил поздний гол Хосе Игнасио Начо после углового (1:0). Но самое интересное ждёт подопечных Зинедина Зидана впереди, а именно — мадридское дерби с «Атлетико». Оно состоится уже 1 февраля.



Следовательно, времени на восстановление практически не будет. В этом и заключается шанс «Сарагосы». Домашний матч, переполненный стадион (вмещает около 35 тыс. зрителей), а соперник почти наверняка проведёт широкую ротацию и предоставит отдых как минимум нескольким лидерам.



Не держать в уме дерби невозможно, хоть АТМД сейчас и далёк от былого состояния. Кроме того, у «сливочных» хватает кадровых потерь. Да и сами «арагонцы» совсем не похожи на подарок: на данный момент они занимают четвёртое место в турнирной таблице Сегунды. От второй строчки, которая обеспечивает попадание в Примеру, команду отделяют три очка. И это при игре в запасе.



Подопечные Виктора Фернандеса в порядке: пять побед подряд, в том числе над «Мальоркой» из элитного дивизиона в Кубке Испании (3:1). В той игре они имели заметное преимущество по всем статистическим показателям, а единственный мяч пропустили в концовке уже при счёте 3:0. В общем, брать победу фаворита с форой точно не стоит.

На наш взгляд, мадридцев ждёт натуральное испытание. Скорее всего, Зидан оставит нескольких футболистов основы на скамейке и выпустит их на поле во втором тайме, чтобы постараться добыть результат. В оптимальных составах преимущество «Реала» непререкаемо, но для «Сарагосы» это один из главных матчей года, а для гранда — проходная встреча перед дерби.

Проверим ставку «Реал» не забьёт в первом тайме за 2.53. У фаворита полный порядок с обороной, а вот голы в последнее время приходят с большим трудом. Да и нападающие не забивали уже давненько: то выручает Каземиро, то кто-то из защитников. С «Унионистасом» отличился Бэйл, но он в Сарагосе точно не сыграет. Вариант помягче — 1Х в первом тайме за 1.87.

Прогноз и ставки на матч «Сарагоса» — «Реал Мадрид»

В оптимальных составах преимущество «Реала» непререкаемо, но для «Сарагосы» это один из главных матчей года, а для гранда — проходная встреча перед мадридским дерби. Хозяева — это вполне крепкий коллектив, который вовсю претендует на возвращение в Примеру. На своём поле они способны зацепиться, благо что с атакой у фаворита в последнее время не всё гладко.



Ставка: «Реал» не забьёт в первом тайме за 2.53.