«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Гвардиола не даст Сульшеру шанса на чудо

В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги 29 января «Манчестер Сити» примет «Манчестер Юнайтед». Начало встречи – в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают явным фаворитом «горожан»: поставить на победу подопечных Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех команды Уле-Гуннара Сульшера оценён букмекерами коэффициентом 8.80.

Коэффициенты на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если будут голы в обоих таймах, сыграет коэффициент 1.49. Вариант «голы в обоих таймах — нет» доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.62.

Анализ и прогноз матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» (29.01.2020)

В чемпионской гонке «Ливерпуль» ускакал совсем далеко, и, похоже, его уже не догнать. «Горожане» могут смело сосредоточить свои силы на желанной Лиге чемпионов. Ну а пока до неё далеко (первый матч с мадридским «Реалом» состоится только через четыре недели) — на Кубках.



Благо что силы позволяют: за 24 тура в АПЛ команда забила 65 мячей, а это лучший показатель в лиге. И справедливо расположилась на 20-й строчке, набрав 51 очко. Предыдущий свой матч – в Кубке Англии – «Манчестер Сити» провёл на «Этихаде», где оказал радушный приём «Фулхэму» (4:0).



Никаких шансов у «дачников» не оказалось: фаворит быстро вышел вперёд и спокойно довёл дело до разгрома. Притом Пеп Гвардиола выставил далеко не основной состав: в запасе остались Стерлинг, Агуэро и Де Брёйне. Бельгиец, к слову, сейчас находится в превосходной форме (22 очка по системе «гол+пас»).



Шаг рулевого голубых вполне понятен, желание сохранить своих ключевых игроков перед дерби в Кубке и игрой с «Тоттенхэмом» в АПЛ выглядит логично. Разница в классе позволяла применить ротацию. Примечательно здесь то, что широкая «скамейка» «Манчестер Сити» даёт тренеру возможность проводить манипуляции с составом, что в условиях плотного графика просто незаменимо.



А вот «МЮ» может похвастать лишь обратным. «Красные дьяволы» давно находятся в числе лидеров чемпионата Англии по количеству травм. Сульшеру в этом плане совсем не везёт – в лазарет к Полю Погба и Скотту Мактоминаю отправился Маркус Рашфорд. Норвежец вынужден выставлять на каждую игру один и тот же состав лишь с небольшими изменениями, и это уже сказывается на результатах команды.



Свой последний матч красные провели, как и ближайший соперник, в Кубке Англии, где сумели вынести аутсайдера аж третьей лиги Англии «Транмир Роверс» (6:0). Состав был близок к оптимальному, оставшиеся в строю лидеры отдыха не получили. В чемпионате же «Манчестер Юнайтед» последний раз набирал очки в матче с «Норвичем» — аутсайдером АПЛ (4:0).



Затем последовали два поражения от мощного «Ливерпуля» и скромного «Бёрнли», оба по 0:2. Сейчас «красные дьяволы» пятые в турнирной таблице, имея в активе 34 очка, но их нестабильность позволила соперникам подобраться вплотную: в спину дышат «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон» (по 34 балла) и «Шеффилд» (33).

Без ряда ключевых игроков при жёстком графике подопечным Сульшера в предстоящем кубковом дерби будет тяжело. Только ленивый не говорит о проблемах «МЮ» с позиционными атаками. Антони Марсьяль, конечно, знает своё дело, но без Маркуса Рашфорда у красных мало шансов сотворить впереди нечто весомое.

А вот атака «горожан» сейчас на высоте. Серхио Агуэро в гонке бомбардиров отстаёт от Джейми Варди, который забил 17 голов в чемпионате, всего на один мяч. А Кевин Де Брёйне уверенно лидирует по количеству голевых передач (15). Команда Пепа Гвардиолы наносит в среднем за игру 19,92 удара по воротам и семь ударов в створ. И, как нам кажется, сумеет довести начатое до конца.

Ждём не менее двух-трёх голов от фаворита. Добытый в первом поединке запас позволяет смело идти вперёд, не стесняясь нарваться на контратаку. Проверим победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за близкий к двойке коэффициент 1.94.

Прогноз и ставки на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» переживают не лучшие времена, виной тому в том числе и кадровые проблемы. Без своего лучшего бомбардира – Маркуса Рашфорда – Уле-Гуннару Сульшеру нечего будет предложить визави. Команда Пепа Гвардиолы имеет лучшую атаку в лиге и сумеет довести счёт до крупного. Проверим победу «горожан» с форой (-1.5) за коэффициент 1.94.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за коэффициент 1.94.