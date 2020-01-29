«Вашингтон» — «Нэшвилл». Прогноз: Овечкин и Кузнецов снимут проклятье с «Кэпиталз»

В матче регулярного чемпионата НХЛ 30 января «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Нэшвилл Предаторз». Начало игры — в 03:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01, успех «Нэшвилла» идёт у букмекеров за 3.18.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз» 30 января будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.79, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.07. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25.

Анализ и прогноз матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз» (30.01.2020)

Январские каникулы Александра Овечкина наконец подошли к концу. Российский нападающий не появлялся на льду аж с 18 января, когда хет-триком помог «Вашингтону» оформить дивный камбэк с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4). То есть он пропустил почти две недели, хотя травмы тут ни при чём.



Ови вновь отказался от участия в Матче звёзд НХЛ, за что был дисквалифицирован на одну игру. Что, впрочем, никак не помешало его команде добыть четвёртую победу подряд. В гостях удалось хлопнуть «Монреаль» (4:2). Не без нервов и доли везения, конечно, но в целом результат вполне справедлив.



Канадцы стабильно создавали моменты только в третьем периоде, однако Брэйден Холтби действовал надёжно. А в остальном впереди мало что получалось. Спецбригады «Хабс» встречу провалили, а лидеры свои микроматчи проиграли. «Кэпиталз» упрочили первое место в сводной таблице НХЛ. Ближайший преследователь с Востока — «Бостон» — отстаёт на три очка, хотя провёл на один поединок больше.



Впереди «Нэшвилл», который вовсю борется за плей-офф, но в последнее время никак не может обрести себя. Три поражения в четырёх матчах (все — в основное время с разницей в две-три шайбы), а единственная победа одержана над средненьким «Баффало», отстающим от зоны «уайлд-кард» на 10 баллов. Да и то на тоненького — 2:1 с 30 сейвами Пекки Ринне и решающим голом на 54-й минуте.



Отставание «хищников» от кубковой восьмёрки становится угрожающим, но все конкуренты провели на две-три игры больше. Нужно максимально быстро исправлять ситуацию. На первый взгляд, битва с лидером НХЛ тут совсем некстати, вот только не всё так просто. Дело в том, что «Кэпс» в последние годы стали клиентом «Предаторз».



Достаточно сказать, что Овечкин с партнёрами проиграли семь предыдущих очных встреч, четыре из которых — на своём льду. И в шести случаях пропустили как минимум четыре шайбы. С одной стороны, ставить против лучшей команды лиги трудно. С другой, игнорировать такую статистику явно не стоит.



Ждём плотного и нервного матча, который пойдёт на три результата и будет зависеть от деталей — спецбригад и надёжности вратарей. Обе команды много забивают и достаточно пропускают, так что самый очевидный вариант — отталкиваться от верха. Тотал больше шести шайб за коэффициент 2.10 смотрится нормально, вариант посмелее — «обе забьют в первом периоде» за 2.69.

Также проверим ставку «1Х + гол Александра Овечкина» за 2.55. Возвращение лидера способно придать команде дополнительный импульс, хотя с мотивацией и так должен быть полный порядок: семь поражений подряд вполне тянут на проклятье, которое нужно снять. «Столичные» не играли дома с 17 января и постараются порадовать зрителей.

Прогноз и ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нэшвилл Предаторз»

Овечкин с партнёрами проиграли «Предаторз» семь предыдущих очных встреч, четыре из которых — на своём льду. И в шести случаях пропустили как минимум четыре шайбы. Пожалуй, ставки на исход тут опасны. Обе команды много забивают и достаточно пропускают, так что самый очевидный вариант — отталкиваться от верха.



Ставка №1: обе забьют в первом периоде за 2.69.



Ставка №2: гол Овечкина и «Вашингтон Кэпиталз» не проиграет за 2.55.