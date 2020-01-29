«Сан-Антонио» — «Юта». Прогноз: Гобер закроет «краску» Дерозану

В матче регулярного чемпионата НБА 30 января встретятся «Сан-Антонио Спёрс» и «Юта Джаз». Поединок начнётся в 4:30 мск. Эксперты дают прогноз на матч «Сан-Антонио» — «Юта» в пользу гостей. Сделать ставку на «Джаз» с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за коэффициент 1.58. Победа «Спёрс» оценивается букмекерами коэффициентом 2.53.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сан-Антонио Спёрс» — «Юта Джаз»

Букмекеры считают, что матч НБА «Сан-Антонио Спёрс» — «Юта Джаз» 30 января пройдёт без подавляющего преимущества одной из команд: фора (-4.5) на гостей идёт за коэффициент 1.93, а фора (+4.5) на хозяев доступна в букмекерских конторах за 1.92.



Эксперты ожидают высокую результативность от Демара Дерозана и Донована Митчелла. Сделать ставку на тотал Дерозана больше 23.5 очка можно с коэффициентом 1.85, а тотал Митчелла больше 24.5 очка идёт в букмекерских конторах за 1.73.

Анализ и прогноз матча «Сан-Антонио Спёрс» — «Юта Джаз» (30.01.2020)

«Спёрс» проиграли в трёх матчах подряд и находятся на грани провала всего сезона. «Сан-Антонио» отстаёт от «Мемфиса» на три победы, но за восьмую строчку на Западе борется целая группа претендентов. Команда Грега Поповича идёт с балансом 20-26 и в ближайшем будущем будет вынуждена провести восемь поединков на выезде.



У «Юты» положение куда более перспективное: баланс 32-14, промежуточная третья позиция в Западной конференции и великолепные шансы заполучить преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф. Ложкой дёгтя стало лишь недавнее поражение от «Хьюстона». «Джаз» умудрились дома проиграть «Рокетс», которые вышли на паркет без Хардена, Уэстбрука и Капелы.



Хозяевам придётся обойтись без Олдриджа, но это может сыграть на руку «Сан-Антонио». Ламаркус отнимает пространство в краске у Дерозана и отвратительно защищается. Тем не менее великан остаётся второй звездой «Спёрс», без которого передняя линия хозяев рискует превратиться в посмешище.



У «Юты» все здоровы, и мы сделаем выбор в пользу «Джаз» с форой (-3) за коэффициент 1.80. Команда Куина Снайдера в прошлом поединке уступила «Хьюстону», но до этого выиграла 14 из 15 матчей. Неудачу с «Рокетс» можно списать на фактор случайности.



«Юта» оказалась не готова к тактической схеме «Хьюстона»: «Рокетс» вышли играть пятёркой снайперов без центрового и мощного форварда. «Джаз» не разобрались, соперник поймал кураж, и поражение стало неизбежным. На этот раз коллектив Куина Снайдера не должен встретить на своём пути какие-либо сюрпризы.



Неудача с «Хьюстоном» способна пойти на пользу «Юте». «Джаз» получили опыт игры против нестандартной схемы и эмоционально встряхнулись. После поражения Митчелл и компания выйдут с желанием исправиться за провал. «Спёрс», разумеется, также мечтают прервать чёрную серию, но у Поповича масса проблем.



«Сан-Антонио» плетётся в третьем десятке по оборонительному рейтингу. «Спёрс» расположились по указанному компоненту между «Пистонс» и «Уорриорз». Соседство не самое приятное. «Юта» идёт в топ-10 по эффективности как защиты, так и нападения.

Лучший игрок «Сан-Антонио» Дерозан любит лезть в трёхсекундную зону. Краску «Юты» охраняет настоящий оборонительный монстр Руди Гобер, поэтому лидера «Спёрс» ожидают проблемы. Состав «Джаз» более сыгранный, сбалансированный и талантливый. Поповичу остаётся надеяться на озарение своих снайперов.

Прогноз и ставка на матч «Сан-Антонио Спёрс» — «Юта Джаз»

С коэффициентом 1.80 мы сделаем ставку на победу «Юты» с форой (-3). У «Сан-Антонио» три поражения подряд и Олдридж в лазарете. «Юта» сенсационно уступила «Хьюстону» и постарается реабилитироваться в глазах болельщиков и специалистов. Гобер закроет «краску» для Дерозана, а остальное станет делом техники.



Ставка: победа «Юты Джаз» с форой (-3) с коэффициентом 1.80.

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