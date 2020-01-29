«Локомотив» — «Торпедо». Прогноз: быстрого гола в Ярославле не случится

В матче регулярного чемпионата КХЛ 30 января «Локомотив» примет «Торпедо». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:00 мск. В ставках на матч «Локомотив» — «Торпедо» команда Майка Пелино котируется с коэффициентом 2.02. Победу команды Дэвида Немировски букмекеры оценивают коэффициентом 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Торпедо»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — «Торпедо» 30 января получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.61, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.17. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.15.

Прогноз и анализ матча «Локомотив» — «Торпедо» (30.01.2020)

«Торпедо» продолжает штормить, после паузы на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ одержана лишь одна победа в четырёх матчах. При таком графике набора очков велика вероятность финишировать на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции и попасть в первом раунде на ЦСКА.



Серия из трёх поражений в основное время неприятна по умолчанию. Вдвойне неприятно, что нижегородцы стали много пропускать. 12 шайб за 180 минут — это действительно много. Защита часто ошибается, а вратари практически перестали выручать. И Андерс Линдбек, и Андрей Тихомиров предыдущую неделю сыграли ниже собственных возможностей. Пускали в ближний, отбивали перед собой и не только.



В то же время надо сказать, что уровень соперников был вполне серьёзный. Нестабильный, но колючий «Металлург» (1:3), а также СКА (3:4) и московское «Динамо» (1:5) — команды из топ-4 Запада. Однозначно провальным получился только поединок с бело-голубыми.



В Санкт-Петербурге едва не удалось зацепиться за очки, а с магнитогорцами получилась равная игра, в которой всё решило мастерство Василия Кошечкина и слабость спецбригад хозяев. Любопытно другое: непосредственно с прямыми конкурентами подопечные Дэвида Немировски в последнее время играют крайне эффективно.



В 2020 году они провели два таких поединка. С «Сочи», который пытается навязать борьбу за кубковую восьмёрку, и с «Локомотивом», воюющим за шестую строчку в конференции. Выиграли оба, а главное — в каждом случае пропустили лишь один раз. С «леопардами» было 2:1 ОТ, с ярославцами — 3:1.



То же самое можно сказать и про «железнодорожников». Они прервали затянувшуюся серию неудач двумя яркими выигрышами над прямыми конкурентами: разгромили «Витязь» (5:2, хотя к 43-й минуте счёт оставался ничейным) и дожали «Сочи» (4:2, проигрывали вплоть до 48-й минуты).



Обе команды бьются за шестую строчку на Западе. В случае победы хозяева заметно оторвутся от «Торпедо». Ставки высоки, так что дебют рискует получиться осторожным. Да и нижегородцы после 12 пропущенных шайб за три матча наверняка постараются построже сыграть в защите.

Потому возьмём «гол в первые девять минут — нет» за 1.92. «Торпедо» выиграло шесть предыдущих очных встреч, так что при желании можно рассмотреть итоговую победу гостей за 2.44 или П2 с нулевой форой за 2.55. Подопечные Дэвида Немировски слабо провели минувшую неделю и имеют внушительное количество кадровых потерь, но и «Локомотив» сейчас выступает неровно.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — «Торпедо»

Обе команды бьются за шестую строчку на Западе. В случае победы хозяева заметно оторвутся от «Торпедо». Ставки высоки, так что дебют рискует получиться осторожным. Да и нижегородцы после 12 пропущенных шайб за три матча наверняка постараются построже сыграть в защите. От этого и оттолкнёмся.



Ставка №1: гол в первые девять минут — нет за 1.92.



Ставка №2: «Торпедо» победит с нулевой форой за 2.55.