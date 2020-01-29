«Ницца» — «Лион». Прогноз: Патрик Виейра и Руди Гарсия развеселят публику в Кубке Франции

Предыдущая нулевая ничья в очных встречах была почти 12 лет назад.

В матче 1/8 Кубка Франции 30 января «Ницца» примет «Лион». Эксперты отдают небольшое преимущество гостям: сделать ставку на победу подопечных Руди Гарсии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.28. Успех команды Патрика Виейры оценен букмекерами коэффициентом 3.04.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ницца» — «Лион»

Эксперты считают, что матч Кубка Франции «Ницца» — «Лион» закончится в основное время: поставить на ничью можно с коэффициентом 3.54. Вариант «дополнительное время — нет» доступен в букмекерских конторах коэффициентом 1.31. Ставка «обе забьют» идёт у букмекеров за 1.70.

Анализ и прогноз матча «Ницца» — «Лион» (30.01.2020)

В новом году «Ницца» ни разу не проиграла. 2020-й для «орлят» начался с домашней победы в Кубке Франции над «Этуалем» из четвертой лиги (2:0) и гостевой ничьей в Лиге 1 с крепким «Анже» (1:1). Далее последовали победа дома в 1/32 Кубка Франции (2:1 со скромным «Ред Стар») и ничья на выезде в чемпионате (1:1 с «Ренном»).

Однако в целом клуб переживает не самые лучшие времена. «Ницца» второй год не может попасть в еврокубки, застряв в середине турнирной таблицы. Вот и сейчас она занимает 12-ю строчку, набрав 29 очков. Ничего ещё не потеряно, до четвёртой строчки лишь четыре очка. Но слишком уж высока конкуренция.

В условиях плотной турнирной таблицы выйти в еврокубки через Лигу 1 будет крайне непросто. Поэтому подопечным Патрика Виейры необходимо всеми силами цепляться за Кубок Франции. Да и последний свой трофей «Ницца» поднимала над головой еще в прошлом веке.

У «Лиона» дела обстоят куда лучше. После зимнего перерыва команда Руди Гарсии сыграла шесть матчей и в каждом выходила победителем. Это позволило «ткачам» продолжить борьбу сразу в нескольких турнирах и улучшить свои позиции в чемпионате Франции.

В Кубке Франции в сверхрезультативном матче был переигран «Нант» (4:3). В Кубке лиги в упорной борьбе остался не у дел неуступчивый «Лилль» (2:2, 4:3 пен). Дело дошло до послематчевой серии пенальти, где удачливее оказался клуб из Лиона. А в чемпионате «дети» сумели набрать 32 очка и забраться на пятую строчку.

Не стоит также забывать о Лиге чемпионов. «Лион» еще в прошлом году добрался до 1/8 финала турнира, в упорной борьбе на групповой стадии обогнав «Зенит» и «Бенфику». В стартовом раунде плей-офф французский клуб встретится с «Ювентусом», но будет это ещё нескоро. Первый матч состоится в конце февраля во Франции.

В предстоящем кубковом поединке мы можем увидеть настоящую зарубу команд. С одной стороны, «Лион» очень хорошо играет на выезде: в чемпионате клуб из одноименного города в гостях забил 20 мячей при 13 пропущенных и набрал 54,5% очков. Это второй результат в лиге после сами знаете кого.

С другой стороны, «Ницца» в родных стенах в чемпионате пропустила всего 13 голов при 21 забитом и набрала 63,6% своих очков, что соответствует шестому показателю лиги. Стоит также напомнить о дополнительном источнике мотивации – еврокубках. Победа в Кубке Франции дает право выступать в Лиге Европы, так что «орлята» будут цепляться за шансы всеми доступными способами.

«Лион» остался без Мемфиса Депая (порвал «кресты» в середине декабря), но мы всё равно считаем, что матч будет результативным. У «ткачей» в полном порядке Мусса Дембеле, забивший 12 раз в 20 встречах Лиги 1. А чаще «Ниццы» в чемпионате Франции отличались только три клуба. Естественно, «ПСЖ», а также «Монако» и как раз «Лион».

Последний раз команды между собой выдавали нулевую ничью аж в 2008 году. С линией атаки у них дела обстоят недурно, а вот оборона оставляет желать лучшего и регулярно ошибается в не самых сложных ситуациях. Ждём верха. Проверим тотал больше 3 мяча за соблазнительный коэффициент 2.50. Ставка попроще — ТБ 2.5 гола за 1.85.

Прогноз и ставки на матч «Ницца» — «Лион»

«Ницца» уже два года не выступала в еврокубках, а пробиться через Лигу 1 будет непросто. «Орлята» будут цепляться за Кубок когтями. Но «Лион» прекрасно знает, как играть на выезде и даст бой. Команды точно не дадут скучать болельщикам в Ницце, ведь они входят в число наиболее результативных клубов Лиги 1. Проверим ТБ мяча за коэффициент 2.50.

Ставка: тотал больше 3 мяча за 2.50.