«Барселона» — «Леганес». Прогноз: Месси и Гризманн исправятся за поражение от «Валенсии»

В матче 1/8 финала Кубка Испании 30 января «Барселона» примет «Леганес». Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех «Леганеса» оценён букмекерами коэффициентом 6.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Леганес»

Букмекеры уверены, что матч Кубка Испании «Барселона» — «Леганес» 30 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.49, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.54. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.80.

Анализ и прогноз матча «Барселона» — «Леганес» (30.01.2020)

Старт 2020 года получился для «Барселона» провальным. Неудача в Суперкубке Испании повлекла за собой долгожданную отставку Эрнесто Вальверде, но смена тренера вполне логично не принесла мгновенных улучшений. Каталонцы уже успели потерпеть первое поражение в Примере со 2 ноября и отдать «Реалу» лидерство.



Для полного счастья не хватает только вылета из Кубка Испании, но сделать это будет неимоверно трудно. Соперник попался откровенно слабый, да и сами сине-гранатовые сейчас не так плохи, как может показаться. Футболисты проходят период адаптации к футболу Кике Сетьена. Главное, чтобы плоды успелить проявиться к плей-офф Лиги чемпионов.



Пока при новом тренере результаты выглядят так: две победы с разницей в один мяч (1:0 с «Гранадой» в Примере и 2:1 с «Ивисой» в Кубке Испании), а также поражение от «Валенсии» со счётом 0:2. Два стартовых поединка получились нормальными: андалусийцы могли пропустить три мяча ещё в первом тайме, но не сложилось с реализацией. А на Ивису не полетели Месси, Бускетс и Пике.



Неудача на «Месталье», конечно, стоит особняком. «Барселона» выглядела бледно и вяло. На свой гол во втором тайме она, пожалуй, наиграла, однако в целом результат следует признать справедливым. «Валенсия» выглядела острее и конкретнее, создав больше реальных моментов. Впридачу к двум голам были нереализованный пенальти и несколько отличных сейвов тер Штегена.



Похоже, каталонцы находятся не в лучшем физическом состоянии. Для Сетьена с его любовью к высокому прессингу это большая проблема. С контролем мяча нет никаких трудностей, но количество на данном этапе просто не может стабильно переходить в качество, ведь специалист только-только приступил к работе.



В результате контроль часто получается стерильным и сводится к двум шаблонам: озарению Лионеля Месси или примитивной подаче-прострелу с фланга. Отсутствие Луиса Суареса, разумеется, только усложняет ситуацию. Травмированный уругваец в последнее время не отличается стабильностью, зато по-прежнему умеет решать отдельные эпизоды.



Впрочем, в поединке с «Леганесом» эти проблемы вряд ли проявятся в полный рост. Собственно, уверенная победа в нынешней ситуации необходима Сетьену, чтобы сбросить лишнее давление и получить дополнительную уверенность. Соперник практически идеально подходит на роль жертвы.



Речь о 19-й команде чемпионата Испании, забившей лишь 16 мячей в 21 туре и вовсю рискующей вылететь в Сегунду. На таком фоне Кубком Испании можно пожертвовать, ведь шансы пройти «Барсу» на «Камп Ноу» минимальны, а уже 2 февраля предстоит принимать «Реал Сосьедад» в рамках Примеры.

На наш взгляд, «Леганес» обойдётся без нескольких футболистов основы и окопается у своей штрафной. Хозяева будут безапелляционно владеть мячом, нагнетать давление. И рано или поздно добьются своего. Мы бы выбирали между П1 с форой (-2) за 2.09 и П1 всухую за 1.89. Также стоит рассмотреть ИТМ 2.5 углового «Леганеса» за 2.34.

Прогноз и ставки на матч «Барселона» — «Леганес»

У каталонцев хватает проблем, но обыграть на своём поле предпоследний клуб чемпионата Испании им не составит труда. У «Леганеса» с созиданием всё очень плохо, а ситуация в Примере может вынудить клуб пожертвовать Кубком Испании. Зацепиться на «Комп Ноу» будет невероятно сложно, а вот в борьбе за выживание шансы имеются. Проверим победу хозяев с форой.



Ставка №1: победа «Барселоны» с форой (-2) за 2.09.



Ставка №2: ИТМ 2.5 углового «Леганеса» за 2.34.