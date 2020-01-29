Стратегии ставок на футбол: 10 хороших схем на самый популярный вид спорта

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Стратегии ставок на футбол помогают выигрывать у букмекеров любителям самого популярного вида спорта. В этой статье мы разберём 10 схем ставок на футбол, включая одну беспроигрышную.

Что такое стратегия в ставках на спорт

Стратегия в ставках — это правила и принципы, которые вывели игроки на своём опыте.



Выбирая стратегию, вы будете следовать описанным рекомендациям. Перед игрой на реальные деньги вы можете проверить стратегию, используя виртуальный банк.

Обзор 10 популярных стратегий на футбол

Стратегия ставок на двойной шанс

Ставка на двойной шанс — это ординар на матч, который выигрывает в двух из трёх возможных исходах.



Есть три выбора на рынке двойного шанса:

1Х — победа первой команды или ничья. Х2 — победа второй команды или ничья. 12 — победа первой или второй команды.

Ставьте на двойной шанс в трех случаях:

Подстраховка фаворита. Если на чистую победу фаворита коэффициент составляет 1.95, то на 1Х можно поставить примерно за 1.30. Если вы сомневаетесь в успехе хозяев, но хотите сделать крупную ставку, то стоит взять 1Х. Ставка на аутсайдера. Выбирайте матчи, где у фаворита есть проблемы с составом, мотивацией и накопилась усталость. Двойной шанс на аутсайдера и ничью будет с высоким коэффициентом. Ставка против ничьи. Выбирайте ставку 12, если встречаются соперники, которых устраивает только победа.

Стратегия ставок на тотал голов в первом тайме

Коэффициент на один и тот же ТБ всегда выше в первом тайме, чем во втором.



Ставьте на тотал больше 1 или больше 1.5 в первом тайме в зависимости от коэффициента. Выберите матч команд, которые обычно атакуют без разведки. Для увеличения коэффициента вы можете подождать 5-10 минут и сделать ставку в лайве.

Стратегия ставок догоном

Догон — это стратегия ставок, при которой вы после каждого проигрыша увеличиваете сумму следующей ставки или коэффициент так, чтобы первый заход принёс прибыль.



Например, вы выбираете команду, в матчах которой несколько раз подряд сыграл тотал меньше 2.5 или тотал больше 2.5. Ставьте на прекращение серии, увеличивая сумму ставки после каждой следующей неудачи. Первый выигрыш принесёт вам прибыль.



В восьми матчах подряд с участием «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ сезона-2019/20 сыграл ТМ 2.5. В следующем поединке «Шеффилда» вы ставите 100 рублей на ТБ 2.5 с коэффициентом 2.70. В случае неудачи вы продолжаете ставить на ТБ 2.5 в матчах «Шеффилда» до первого выигрыша. Подбирайте сумму ставки так, чтобы один заход принёс прибыль с учётом предыдущих поражений.

Стратегия ставок на поздние голы

Вы ставите на то, что в матче будет забит ещё хотя бы один гол примерно на 75-й минуте. Если коэффициент сильно ниже 1.80, то подождите 80-й минуты.



Для выбора матчей пользуйтесь 4 критериями:

Вы смотрите встречу и видите множество опасных моментов. Счёт на табло сохраняет интригу в матче. На замену вышел забивной игрок. В матче не пробит ожидаемый букмекерами тотал.

Стратегия ставок на ничью

На ничью в футбольном матче букмекеры дают коэффициент около 3.50 и выше.



Для выбора матчей пользуйтесь 4 критериями:

Турнир с большим количеством ничьих. Встречи, в которых ничья устроит обе команды. Соперники, часто играющие друг с другом вничью в последние годы. Команды с продолжительными сериями без ничьих.

Для получения прибыли на дистанции вам достаточно выигрывать в каждой третьей ставке.

Стратегия Оскара Грайнда

Вы заранее планируете процент прибыли, который хотите получить за цикл ставок. Первая ставка равна желаемому проценту прибыли. В случае успеха вы начинаете новый цикл.



Вам нужно ставить с коэффициентом от 2.00. Сохраняйте сумму ставки при неудаче и увеличивайте вдвое при выигрыше, если цикл ещё не закрыт.



Например, ваш банк составляет 5000 рублей, и вы хотите получить 10% прибыли, то есть 500 рублей. Вы ставите 500 рублей с коэффициентом 2.10. В случае выигрыша вы получите 1050 рублей: 500 Х 2.10. Чистая прибыль составит 550 рублей. Цикл закрыт.



В случае проигрыша по первой ставке вы делаете вторую на сумму 500 рублей с коэффициентом 2.05. При ещё одной неудаче вы снова ставите 500 рублей с коэффициентом 2.00. При выигрыше вы ставите 1000 рублей с коэффициентом 2.15. Заход превысит желаемую прибыль и закроет цикл.



Итого: вы поставили 4 ставки на сумму 2500 рублей, а выплаты составили 1000 рублей: 500 Х 2.00 и 2150 рублей: 1000 Х 2.15. Чистая прибыль равна 650 рублей: 1000 + 2150 — 2500.

Стратегия ставок флэт

Вы ставите фиксированную сумму на каждую ставку вне зависимости от коэффициента и размера банка.



Например, ваш банк составляет 5000 рублей, и вы решили ставить по 100 рублей на каждый выбор. По данной стратегии вы не проиграете весь банк моментально, но получить прибыль будет очень сложно.

Стратегия ставок на тотал в футболе

Вы ставите на тотал голов больше 2.5, выбирая матч по следующим критериям:

Встречаются две атакующие команды. Лучшие бомбардиры соперников в хорошей форме. Ничья не устраивает ни одну из команд. Газон и погода не мешают атаковать. В прошлых матчах соперников часто проходил ТБ 2.5. Обе команды в текущем сезоне чаще играют результативные матчи.

Стратегия ставок на угловые удары

Ставьте на победу фаворита по угловым при выполнении следующих условий:

Фаворит играем на своём поле. Фланговые игроки хозяев чаще делают прострелы, чем смещения в центр. У фаворита в нападении высокий форвард. Аутсайдер обороняется всей командой.

Если коэффициент на победу хозяев по угловым невысок, то вы можете взять минусовую фору. Например, (-2.5) или (-3).

Стратегия вилок

Вилка — это возможность поставить на противоположные исходы одного события с гарантированной прибылью.



Например, в одной букмекерской конторе тотал голов больше 2.5 на матч «Челси» — «Ливерпуль» идёт с коэффициентом 2.05. А в другой — ТМ 2.5 доступен за 2.08. Если вы поставите по 1000 рублей на оба исхода, то получите прибыль в любом случае.



Вилки — это единственная беспроигрышная стратегия. Но хватает и минусов:

Вам нужны большие суммы денег в нескольких букмекерских конторах.

Ваш аккаунт могут заблокировать или ограничить размер максимальной ставки.

Идеальной стратегии для ставок на футбол не существует. Вилки опасны из-за риска блокировки, а при использовании остальных схем есть вероятность проигрыша. Вы можете комбинировать несколько схем, но сначала проверьте себя и стратегию игрой с виртуальным банком.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!