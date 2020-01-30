Доминик Тим — Александр Зверев. Прогноз: битва с Надалем скажется на австрийце

Зверев уже добился лучшего результата в карьере на ТБШ, но аппетит немца только разыгрался.

В полуфинальном матче Australian Open 31 января встретятся Доминик Тим и Александр Зверев. Поединок начнётся в 11:30 мск. Прогноз экспертов на матч Тим — Зверев идёт в пользу австрийца. Сделать ставку на Доминика в букмекерских конторах можно за коэффициент 1.49. Победа Зверева оценивается букмекерами коэффициентом 2.83.

Коэффициенты букмекеров на матч Доминик Тим — Александр Зверев

Эксперты ожидают увидеть как минимум четыре партии в матче Тим — Зверев. Тотал сетов больше 3.5 доступен в букмекерских конторах за 1.58. Тотал сетов меньше 3.5 идёт у букмекеров за коэффициент 2.56.

Аналитики считают, что матч Australian Open Тим — Зверев получится напряжённым. Сделать ставку на Доминика с форой (-3.5) по геймам в букмекерских конторах можно за 1.99. Победа Александра с форой (+3.5) по геймам оценена букмекерами коэффициентом 1.91.

Анализ и прогноз матча Доминик Тим — Александр Зверев (31.01.2020)

Если в нижней части сетки до полуфинала Australian Open обошлось без сюпризов, то в верхней половине многие ожидали увидеть Надаля и Медведева. Даниил выбыл в четвёртом круге от Вавринки, который затем стал жертвой молодого Александра Зверева. А с легендарным Рафой разобрался Доминик Тим.

Немецко-австрийское противостояние выглядит крайне любопытно. Зверев с большим запасом проходил своих соперников, но у Тима были куда более серьёзные оппоненты. В личных встречах преимущество на стороне австрийца, поэтому букмекеры отдают предпочтение именно Доминику.

На наш взгляд, котировки аналитиков в пользу Тима обусловлены его победой над Надалем. Букмекеры считают, что раз Доминик разобрался с Рафой, то и Зверева переиграет с запасом. Такая оценка позволяет проверить фору (+1.5) по сетам на немца за вполне приличный коэффициент 1.88.

Любители риска могут взять чистую победу Зверева за 2.83, но мы предпочтём более надёжный вариант. Для прохода выбранной ставки нужно, чтобы Александр взял хотя бы два сета. Оба теннисиста имели в распоряжении день для отдыха, однако у немца преимущество с точки зрения времени на восстановление.

Четвертьфинал против Вавринки Зверев начал на пять часов раньше, нежели стартовала битва Тима с Надалем. Продолжительность матча с участием Александра на 112 минут меньше, чем марафон Доминика с Рафой. Да, австриец находится в самом расцвете, однако усталость накапливается даже у молодых и сильных.

Главное опасение вызывают личные встречи. Тим выиграл шесть из восьми очных поединков со Зверевым, включая два последних матча. Доминик хорош на грунте, но австриец переигрывал Александра и на харде на том же Итоговом чемпионате ATP в 2019 году.

Почему мы верим в Зверева? Молодой немец уже добился лучшего достижения в своей карьере на турнирах серии «Большого шлема». Александр сильно зависит от эмоций, а сейчас один из самых перспективных теннисистов планеты чувствует вдохновение и прилив сил.

У Тима больше опыта, но австриец не просто так к 26 годам остаётся без трофеев на турнирах серии «Большого шлема». Доминик выглядит тактически грамотнее Зверева, однако у Александра прекрасная подача и пробивная мощь.

За весь турнир Зверев пока проиграл лишь одну партию, когда теннис запредельного уровня демонстрировал Вавринка. Тим не только рубился с Надалем в четырёх сетах, но ещё и не без труда одолел Болта и Фрица.

Александр способен сделать следующий шаг на пути к великим свершениям или хотя бы довести дело до решающей партии. Легко Тиму точно не будет. Когда Зверев в ударе, остановить его практически нереально.

Прогноз и ставка на матч Доминик Тим — Александр Зверев

Тим выиграл у Зверева шесть из восьми очных поединков, но сейчас немец демонстрирует, возможно, лучший теннис в своей карьере. С коэффициентом 1.88 мы сделаем ставку на победу Александра с форой (+1.5) по сетам. Просто так австрийца в финал никто не пустит.

Ставка: победа Александра Зверева с форой по сетам (+1.5) с коэффициентом 1.88.

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