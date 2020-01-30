«Оттава» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин и Кузнецов не заметят сопротивления Зайцева

В матче регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля «Оттава Сенаторз» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 03:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78, успех «Оттавы» идёт у букмекеров за 3.58.

Коэффициенты букмекеров на матч «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» 1 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.44, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.58. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.85.

Анализ и прогноз матча «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» (01.02.2020)

Возвращение Александра Овечкина в строй после январских каникул получилось смазанным. Сам россиянин сделал всё от него зависящее: забросил ещё одну шайбу, добавил к ней результативную передачу и закончил с нулевым показателем полезности. Но продлить победную серию не удалось.



«Нэшвилл» остался одним из самых неудобных соперников для «Вашингтона». «Хищники» выиграли восьмую очную встречу подряд (5:4), хотя по факту играли заметно хуже. Помог Брэйден Холтби, который опять начудил и получил пять голов с 24 бросков. При этом в нескольких случаях он не просто мог, а был обязан выручать. Но не вышло.



Юусе Сарос тоже не оказался образцом надёжности, однако в нужный момент всё же подтащил. А остальное решило глупое удаление Ларса Эллера на 57-й минуте. В результате «столичные», которые пропустили за 40 секунд до этого и должны были спасать игру, убили две минуты на меньшинство. И спастись уже не успели.



Тем не менее ничего страшного не произошло. Ошибки Холтби уже вошли в привычку, а обидное поражение никак не повлияло на чистое первое место в сводной таблице НХЛ. 73 очка в 51 поединке — результат замечательный. «Бостон» и «Сент-Луис» отстают на три пункта, а остальные находятся ещё дальше. Полёт нормальный.



Шансы закрыть обидную неудачу высоки, ведь ближайший соперник не имеет никаких внятных амбиций. «Оттава» набрала пять очков в трёх предыдущих матчах, но больше похвастать ей нечем. 14-е место в Восточной конференции без малейших надежд на плей-офф, слив сезона и борьба за высокий пик. Вот, собственно, и всё.



Играть с «Сенаторз» Овечкин и партнёры умеют. Они одержали семь побед подряд, в шести случаях управившись в основное время. Неизменно забивали как минимум три шайбы, а два предыдущих поединка превратили в разгромы: 6:1 и 7:2. Правда, стоит упомянуть, что проходили они в Вашингтоне.



На своём льду канадский клуб постарается упереться, но слишком уж серьёзная разница в исполнительском мастерстве. У гостей, скорее всего, с первых минут выйдет Илья Самсонов, который редко проводит слабые матчи. Остаётся надеяться на бенефис собственного вратаря, но случается это по большим праздникам.



На наш взгляд, фаворит спокойно забьёт свои три-четыре шайбы и добьётся победы в основное время. Варианта два — победа гостей с форой или их индивидуальный тотал. Выбор зависит от вашего вкуса. П2 с форой (-1.5) идёт у букмекеров с коэффициентом 2.12, а ИТБ 4 шайбы «Вашингтона» оценено в 2.20.

Также проверим гол Якуба Враны за 3.00. Техничный чех — второй снайпер команды, 23 гола в 51 матче. При этом в десяти последних играх он отличился восемь раз, а чаще «Оттавы» в НХЛ пропускают только три клуба. На наш взгляд, с учётом этих факторов «тройка» выглядит более чем играбельно.

Прогноз и ставки на матч «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз»

Играть с «Сенаторз» Овечкин и партнёры умеют. Они одержали семь побед подряд, в шести случаях управившись в основное время. На наш взгляд, фаворит спокойно забьёт свои три-четыре шайбы и добьётся победы в основное время. Варианта два — победа гостей с форой или их индивидуальный тотал.



Ставка №1: победа «Вашингтона» с форой (-1.5) за 2.12.



Ставка №2: гол Якуба Враны за 3.00.