«Локомотив» — «Партизан». Прогноз: сербы не дадут «железнодорожникам» отыграть на ноль

В матче первого тура товарищеского турнира в Катаре «Локомотив» примет «Партизан». Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом «железнодорожников»: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.91. Успех «Партизана» оценён букмекерами коэффициентом 3.92.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Партизан»

Букмекеры уверены, что матч Кубка Париматч Премьер «Локомотив» — «Партизан» 1 февраля не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.58.

Анализ и прогноз матча «Локомотив» — «Партизан» (01.02.2020)

Товарищеский турнир в Дохе стартует матчем «Локомотива» и «Партизана». Они встречались друг с другом дважды, но было это давно, да ещё и летом. В июле 2012 года москвичи победили со счётом 2:0, а в июне 2013 года хватило одного мяча. Всерьёз учитывать этот факт определённо не стоит.



Сербский клуб закончил первую часть сезона одновременно с соперником. Результаты трудно назвать успешными, но в целом они вполне рабочие. В национальном чемпионате белградцы удерживают второе место. Шансы побороться за титул минимальны, «Црвена Звезда» успела ушагать вперёд на 11 очков.



В Лиге Европы откровенно не повезло. Восемь очков в одной группе с «Манчестер Юнайтед» — результат вполне достойный. Беда в том, что дважды не удалось дожать АЗ (2:2 и 2:2). В первом случае подопечные Саво Милошевича играли в большинстве с 27-й минуты, но ограничились ничьей. А во втором — вели со счётом 2:0 к 87-й минуте, а затем умудрились пропустить дважды, хотя соперник вновь остался в меньшинстве.



Первый матч товарищеского турнира по умолчанию сложен для прогнозов, поскольку абсолютно непонятно, что собой представляют обе команды. И всё же кое-какие точки опоры имеются. Прежде всего даты старта сезона. Соперники не смогли пробиться в евровесну, так что форсировать подготовку смысла нет.



«Локомотив» возобновляет борьбу в последний день февраля, когда предстоит играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. В запасе целый месяц. А вот чемпионат Сербии выйдет из спячки на две недели раньше. Потому логично предположить, что гости должны находиться чуть ближе к оптимальным кондициям.



И второе — Юрий Сёмин умеет нагружать футболистов на сборах. В большинстве случаев «Локомотив» слабо выглядит в контрольных матчах, зато ближе к возобновлению сезона набирает обороты. Это подтверждается недавними результатами: в январе сыграно три встречи, ни одна из которых не завершилась победой.



«Железнодорожники» сыграли вничью со «Стяуа» (3:3), проиграли «Осиеку» (0:2) и разошлись миром с «Чонбуком» (1:1). То есть пропустили шесть мячей за 270 минут. Надо сказать, что год назад на товарищеском турнире в Катаре «Локомотив» ни разу не сумел отыграть на ноль: от «Зенита» и «Ростова» пропустил по голу, от «Спартака» — аж четыре.



Потому логичнее играть от аутсайдера. Х2 идёт за вполне рабочий коэффициент 1.92. Ставка посмелее — ИТБ 1 мяча «Партизана» за 2.16. Но мы остановимся на голе сербов во втором тайме за 2.16. Москвичи пропустили после перерыва во всех трёх матчах товарищеского турнира в Катаре в прошлом году.

Юрию Сёмину некуда торопиться, отношение к товарищескому турниру наверняка будет соответствующее. Скорее всего, под нагрузками команда просядет во втором тайме, чем соперник и сумеет воспользоваться.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — «Партизан»

Юрий Сёмин умеет нагружать футболистов на сборах. В большинстве случаев «Локомотив» слабо выглядит в контрольных матчах, зато ближе к возобновлению сезона набирает обороты. Год назад в Катаре москвичи во всех трёх поединках пропускали после перерыва. Проверим гол сербов во втором тайме за бодрый коэффициент 2.16.



Ставка: «Партизан» забьёт во втором тайме за 2.16.