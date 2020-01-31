«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз: ставим на команду Клоппа с коэффициентом 2.40

В матче 25-го тура АПЛ 1 февраля «Ливерпуль» примет «Саутгемптон». Встреча начнётся в 18:00 мск. Эксперты дают однозначный прогноз на матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон»: команда Юргена Клоппа идёт явным фаворитом. Сделать ставку на «Ливерпуль» в букмекерских конторах можно за коэффициент 1.29. Победа «Саутгемптона» оценивается букмекерами коэффициентом 11.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Саутгемптон» 1 февраля будет результативным: тотал голов больше 2.5 идёт за коэффициент 1.52, а тотал голов меньше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.46.

По мнению экспертов, лучшие шансы на гол в матче АПЛ «Ливерпуль» — «Саутгемптон» у Мохамеда Салаха. Сделать ставку на точный выстрел Салаха можно с коэффициентом 1.63. Если лидер красных не сумеет отличиться, то сыграет коэффициент 2.12.

Анализ и прогноз матча «Ливерпуль» — «Саутгемптон» (1.02.2020)

«Ливерпуль» продолжает обновлять собственный рекорд лучшего старта в истории топ-5 лиг Европы. В среду красные на выезде переиграли «Вест Хэм» в перенесённом матче 18-го тура и до 19 очков увеличили свой отрыв от «Манчестер Сити». Чемпионство команды Юргена Клоппа уже не вызывает сомнений, вопросы остаются лишь по продолжительности различных серий.

«Саутгемптон» в нынешнем сезоне вляпался в историю, получив дома 0:9 от «Лестера», но сейчас «святые» в полном порядке. Руководство клуба проявило ангельское терпение, сохранив на посту Ральфа Хазенхюттля. На одном из отрезков у австрийского специалиста была чудовищная серия из двух очков за восемь матчей, однако тренер с игроками вместе вышли из непростой ситуации.

Коэффициенты на матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон» свидетельствуют о подавляющем преимуществе красных на бумаге. Команда Юргена Клоппа выиграла 23 из 24 поединков в АПЛ в нынешнем сезоне, поэтому ставка на чистый успех хозяев не принесёт солидной прибыли.

Из комбинированных вариантов в пользу Салаха и компании можно выделить победу «Ливерпуля» в первом тайме и во всём матче при тотале голов больше 2.5 за 2.40. Коэффициент сильно выше двойки, а шансы на проход вполне приличные, исходя сразу из нескольких факторов.

В первом круге «Ливерпуль» одолел «Саутгемптон» на «Сент-Мэри» со счётом 2:1. Красные вели уже к перерыву, поэтому выбранный нами вариант прошёл даже на поле «святых». На легендарном «Энфилде» вероятность успеха команда Юргена Клоппа ещё выше, что подтверждает статистика.

В двух предыдущих сезонах «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» на «Энфилде» с одинаковым счётом 3:0. В обоих случаях красные создавали комфортный гандикап по итогам первого тайма. Единственный потенциальный козырь «святых» — фора в виде четырёх лишних дней отдыха, но команде Юргена Клоппа не привыкать играть в условиях плотного графика.

Немецкий тренер уже заявил, что в ответном матче Кубка Англии со «Шрусбери Таун» сыграет молодёжь. Следующий важный поединок красные проведут аж через две недели. «Ливерпулю» незачем экономить силы, поэтому «Саутгемптону» придётся несладко.

Единственной проблемой с точки зрения статистики выглядят последние результаты «Ливерпуля» на «Энфилде»: 2:0 с «Уотфордом», «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед», а также 1:0 с «Вулверхэмптоном» и «Эвертоном». Пять подряд низовых матчей для команды, обладающей одним из лучших нападений мира — это явный перебор.

Клоппу скорее всего придётся обойтись без Мане, под вопросом Шакири и Ориги, однако в атаке ещё остаются Салах с Фирмино, а также новичок Минамино. При необходимости в передней тройке способен сыграть и Окслейд-Чемберлен. Вариантов у «Ливерпуля» достаточно. «Саутгемптон» набрал неплохой ход, но на «Энфилде» в нынешнем сезоне увезти очки невероятно трудно.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон»

С коэффициентом 2.40 мы сделаем ставку на победу «Ливерпуля» в первом тайме и в матче при тотале голов больше 2.5. Выбранный нами вариант прошёл на «Сент-Мэри» в августе 2019 года, а также в двух прошлых сезонах на «Энфилде». «Святые» показывают достойный футбол, но этого мало, чтобы противостоять на равных будущему чемпиону.

Ставка: победа «Ливерпуля» в первом тайме и в матче при тотале голов больше 2.5 с коэффициентом 2.40.

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