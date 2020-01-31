«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз: угловых на «Олд Траффорд» хватит на всех

В матче 25-го тура АПЛ 1 февраля «Манчестер Юнайтед» примет «Вулверхэмптон». Встреча начнётся в 20:30 мск. Эксперты дают прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» с небольшим перевесом в пользу команды Уле-Гуннара Сульшера. Сделать ставку на «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно за коэффициент 2.34. Победа «Вулверхэмптона» оценивается букмекерами коэффициентом 3.42.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 1 февраля будет низовым: тотал голов меньше 2.5 идёт за коэффициент 1.72, а тотал голов больше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.25.

По мнению экспертов, лучшие шансы на гол в матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» у Антони Марсьяля. Сделать ставку на точный выстрел Марсьяля можно с коэффициентом 2.30. Если форвард «красных дьяволов» не сумеет отличиться, то сыграет коэффициент 1.54.

Анализ и прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» (1.02.2020)

«Манчестер Юнайтед» не опустил руки после домашнего поражения со счётом 1:3 от «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги и дал настоящий бой «горожанам» на их поле. «Красные дьяволы» выиграли со счётом 1:0, однако этого оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд.

Впрочем, даже относительно бесполезная победа может пойти на пользу команде Сульшера. «Манчестер Юнайтед» приобрёл из «Спортинга» Бруну Фернандеша, который способен вывести игру в полузащите на новый уровень. В предстоящем поединке «красных дьяволы» встретятся с «Вулверхэмптоном». Ближайшие соперники изучили друг друга уже вдоль и поперёк.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вулверхэмптоном» в седьмой раз за два последних сезона. В шести предыдущих матчах соперники выдали следующие результаты: две победы «волков» с одинаковым счётом 2:1, минимальный успех «красных дьяволов» 1:0, а также три ничейных исхода.

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» свидетельствуют о небольшом преимуществе «красных дьяволов» на бумаге. Встреча пройдёт на «Олд Траффорд», да и по именам состав у Уле-Гуннара Сульшера выглядит талантливее, нежели у Нуну Эшпириту Санту. Хотя с последним утверждением болельщики «волков» наверняка не согласны.

За «МЮ» говорит фактор своего поля. К тому же, соперники встречались на «Олд Траффорд» 15 января текущего года, и тогда «красные дьяволы» победили. Главный козырь «Вулверхэмптона» — фора в виде шести лишних дней отдыха. У «волков» в строю все сильнейшие, а Сульшер до сих пор вынужден работать в условиях кадрового дефицита.

У хозяев травмированы Рэшфорд, Мактоминай и Погба, а Матич получил красную карточку в игре с «Манчестер Сити». «МЮ» без лучшего форварда и трёх центральных полузащитников. У обеих команд в турнирной таблице по 34 очка. Разумнее избежать ставок на исход или классический тотал. По данной части матч выглядит слишком непредсказуемо.

Изучив статистику, мы сделаем выбор в пользу тотала угловых больше 9.5 за скромный коэффициент 1.65. Да, потенциальная прибыль невелика, зато ставка смотрится надёжно. В трёх последних поединках между «МЮ» и «Вулверхэмптоном» команды в сумме исполнили 10, 13 и 11 корнеров.

Уле-Гуннар Сульшер и Нуну Эшпириту Санту в очных тактических дуэлях используют разные варианты, но неизменным остаётся одно: соперники насыщают центральную зону, поэтому множество атак развивается на флангах, где больше пространства.

В составе обеих команд по краям работают скоростные исполнители, основная задача которых заключается в навесах и прострелах. В среднем по сезону и «МЮ», и «Вулверхэмптон» подают больше пяти угловых за матч. Нам в сумме достаточно десяти корнеров, поэтому шансы на проход приличные.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

В матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» шансы соперников практически равны. За хозяев фактор своего поля и победа в очном противостоянии 15 января, но у гостей фора в виде шести лишних дней отдыха и меньше травмированных. На наш взгляд, стоит проверить тотал угловых больше 9.5 за скромный коэффициент 1.65. Выбранный вариант прошёл в трёх предыдущих поединках между «красными дьяволами» и «волками».

Ставка: тотал угловых больше 9.5 с коэффициентом 1.65.

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