«Куньлунь» — ЦСКА. Прогноз: Капризов и Слепышев исправятся за провал в Хабаровске

Клуб из Китая потерпел три поражения кряду, а теперь проведёт домашний матч в Москве

В матче регулярного чемпионата КХЛ 2 февраля «Куньлунь» сыграет с ЦСКА. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут номинальные гости. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Куньлунь» — ЦСКА команда Игоря Никитина котируется с коэффициентом 1.31. Победу команды Курта Фрейзера букмекеры оценивают коэффициентом 8.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — ЦСКА

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Куньлунь» — ЦСКА 2 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.96, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.88. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 5.70.

Прогноз и анализ матча «Куньлунь Ред Стар» — ЦСКА (02.02.2020)

«Куньлуню» сейчас не позавидуешь. В разгаре борьба за место в плей-офф, а команда фактически лишилась домашних матчей из-за эпидемии коронавируса и недельной отмены проведения массовых спортивных мероприятий в КНР в связи с празднованием китайского Нового года.

Вот и встреча с ЦСКА будет для клуба из Пекина домашней лишь номинально. По факту она состоится в Москве на арене ЦСКА имени Всеволода Боброва. В связи с этим и без того скромные шансы отобрать очки у действующего обладателя Кубка Гагарина становятся минимальными.

Подопечные Курта Фрейзера после паузы на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ начали с двух побед над хабаровским «Амуром» с одинаковым счётом 4:2, а вот дальше дело застопорилось. В трёх последующих играх случились три поражения, причём все — в основное время.

Соответственно, разжиться очками на указанном отрезке не удалось, что позволило конкурентам подтянуться. На данный момент «Куньлунь» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 57 очками. У «Металлурга» 56 баллов, у «Адмирала» — 52, а у «Амура» и «Нефтехимика» — по 50.

Вроде бы расклад симпатичный, вот только на деле все эти клубы имеют по три-четыре матча в запасе. Даже хабаровчане и нижнекамцы отстают по потерянным очкам лишь на один балл, а значит, права на ошибку сейчас попросту нет. «Драконы» могли бы чувствовать себя увереннее, но сами наломали дров на ровном месте.

Сперва провалили концовку в Хельсинки: вели со счётом 3:0 у «Йокерита», встали и умудрились уступить в основное время (3:4). Затем нечто подобное произошло в Москве: обыгрывали «Спартак» 2:0, 3:1 и 4:3, пропустили пять шайб в заключительном периоде и остались ни с чем (4:7).

На десерт произошло поражение в Челябинске. Расклад оказался знакомым: 1:1 к 57-й минуте, пропущенная шайба за 74 секунды до сирены, третий гол в пустые ворота. И 1:3, хотя амбиции «Трактора» на данный момент ограничиваются тем, чтобы уйти с последнего места на Востоке.

Понятно, что с такой игрой по счёту зацепиться с ЦСКА вряд ли удастся. А ведь красно-синие будут злыми: после шести побед подряд они проспали дебют в Хабаровске, получив 0:3 к 23-й минуте. Затем включились и едва не спаслись, но в нужный момент Евгений Аликин подтащил (3:4).

Глобально ничего не изменилось: дивизион уже выигран, да и первая строчка на Западе вряд ли уплывёт из рук. Идущий вторым СКА отстаёт на пять пунктов, при двухочковой системе это заметная фора. А вот ответить за провал с «Амуром» действующий чемпион наверняка захочет. Тем более перед своими трибунами.

Возьмём гол в первые 10 минут за 2.20. Можно даже поднять коэффициент, заиграв шайбу ЦСКА в стартовые 10 минут — букмекеры дают на данный вариант 2.70. У «Куньлуня» огромные проблемы в обороне, а подопечные Игоря Никитина редко заваливают дебют дважды подряд.

Также проверим гол Кирилла Капризова за 2.10. Нападающий отмолчался в Хабаровске, в гонке снайперов КХЛ его уже догнал динамовец Дмитрий Яшкин. Оборона «Куньлуня» очень даже неплохо подходит для того, чтобы поправить личную статистику.

Прогноз и ставки на матч «Куньлунь» — ЦСКА

ЦСКА завалил дебют в Хабаровске и прервал победную серию (3:4). Возьмём гол в первые 10 минут за 2.20. Можно даже поднять коэффициент, заиграв шайбу ЦСКА в стартовые 10 минут — букмекеры дают на данный вариант 2.70. У «Куньлуня» огромные проблемы в обороне, а подопечные Игоря Никитина редко отдают дебют дважды подряд.

Ставка №1: гол в первые 10 минут за 2.20.

Ставка №2: Кирилл Капризов забьёт за 2.10.