«Ювентус» — «Фиорентина». Прогноз: Роналду не сможет забить перед 35-летием

В матче 22-го тура итальянской Серии А 2 февраля «Ювентус» примет «Фиорентину». Встреча начнётся в 14:30 мск. Эксперты дают однозначный прогноз на матч «Ювентус» — «Фиорентина»: команда Криштиану Роналду считается явным фаворитом. Сделать ставку на «Ювентус» в букмекерских конторах можно за коэффициент 1.35. Победа «Фиорентины» оценивается букмекерами коэффициентом 10.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ювентус» — «Фиорентина»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Ювентус» — «Фиорентина» 2 февраля будет результативным: тотал голов больше 2.5 идёт за коэффициент 1.69, а тотал голов меньше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.30.



По мнению экспертов, лучшие шансы на гол в матче Серии А «Ювентус» — «Фиорентина» у Криштиану Роналду. Сделать ставку на точный выстрел Роналду можно с коэффициентом 1.50. Если форвард «старой синьоры» не сумеет отличиться, то сыграет коэффициент 2.39.

Анализ и прогноз матча «Ювентус» — «Фиорентина» (2.02.2020)

В 21-м туре итальянской Серии А «Ювентус» проиграл на выезде «Наполи», но главные конкуренты «старой синьоры» также потеряли очки. «Интер» и «Лацио» набрали по одному баллу, поэтому команда Маурицио Сарри сохраняет небольшой отрыв от преследователей в турнирной таблице.



«Фиорентина» в Серии А не проигрывает на протяжении четырёх подряд матчей. «Фиалки» не только обезопасили себя от зоны вылета, но и приблизились к шестой строчке, позволяющей участвовать в Лиге Европы. В среду коллектив Джузеппе Якини дал бой «Интеру» в 1/4 финала Кубка Италии, однако уступил 1:2.



Коэффициенты на матч Серии А «Ювентус» — «Фиорентина» логичны и обоснованы. «Старая синьора» сыграет дома и захочет реабилитироваться в глазах своих фанатов после поражения от «Наполи». За вкусные 2.06 можно проверить победу команды Маурицио Сарри с форой (-1.5).



По сезону «Ювентус» нечасто пробивает выбранный нами гандикап. Множество побед как во внутреннем первенстве, так и в других турнирах «старая синьора» добыла с разницей в один мяч. Почему мы верим в более весомое превосходство хозяев?



«Фиорентина» проведёт третий матч за девять дней. У «фиалок» короткая скамейка, есть травмированные, а лидеров было некогда беречь. Для коллектива Джузеппе Якини сейчас важна каждая встреча. После тяжелейшей битвы на «Сан-Сиро» сражаться на «Альянц — Ювентус» невероятно сложно.



«Ювентус» наоборот отдыхал и разбирал ошибки, допущенные в матче с «Наполи». После предыдущего поражения в Серии А от «Лацио» «старая синьора» дома разобралась с «Удинезе» со счётом 3:1, и повторение истории вполне вероятно. Чемпион должен отвечать на неудачу убедительным результатом в следующем поединке.



Из последних 11 матчей против «Фиорентины» у «Ювентуса» девять побед, включая четыре с разницей в два мяча или более. Сейчас «фиалки» выглядят слабее самих себя образца прошлых сезонов, а «старая синьора» остаётся итальянским гегемоном.



В качестве второй, крайне рискованной ставки мы поверим в прекращение голевой серии Роналду с коэффициентом 2.39. В декабре и январе португалец забил во всех матчах итальянского первенства, наколотив в сумме 12 мячей. Однако даже Криштиану не способен играть без спадов, на днях ему исполнится 35 лет.

В двух предыдущих поединках с «Фиорентиной» Роналду не сумел отличиться. «Фиалки» знают, как сдерживать легенду мирового футбола. Впрочем, Криштиану исполняет пенальти в «Ювентусе», поэтому может забить гол даже без моментов с игры. Но коэффициент 2.39 и чересчур затянувшаяся серия вынуждают нас в очередной раз ставить по стратегии догона.

Прогноз и ставки на матч «Ювентус» — «Фиорентина»

В прошлом туре «Ювентус» проиграл «Наполи» и намерен реабилитироваться в глазах своих фанатов. «Фиорентина» проведёт третий матч за девять дней. «Фиалки» устали, поэтому с коэффициентом 2.06 мы возьмём фору (-1.5) на «старую синьору». Также за 2.39 сделаем ставку на прекращение голевой серии Роналду. Криштиану забил в восьми поединках подряд в итальянском первенстве, но когда-то это должно прекратиться.



Ставка №1: победа «Ювентус» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.06.



Ставка №2: Криштиану Роналду не забьёт с коэффициентом 2.39.

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