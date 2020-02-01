«Барселона» — «Леванте». Прогноз: Месси, Гризманн и Пике разделают «лягушек» на «Камп Ноу»

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» примет «Леванте». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех «Леванте» оценён букмекерами коэффициентом 15.25.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Леванте»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Леванте» 2 февраля получится результативным: тотал больше 3.5 мяча оценён коэффициентом 1.73, тотал меньше 3.5 мяча идёт за 2.23. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.50.

Анализ и прогноз матча «Барселона» — «Леванте» (02.02.2020)

Иногда кубковые матчи посреди сезона оказываются не дополнительной нагрузкой, а полезным бонусом. У «Барселоны» явно вышел тот самый случай. В трёх первых встречах под руководством Кике Сетьена удалось добыть две победы с разницей в один мяч (1:0 с «Гранадой» в Примере и 2:1 с «Ивисей» в Кубке Испании), после чего последовало поражение от «Валенсии» (0:2).



Каталонцам нужно было провести дополнительные 90 минут в боевых условиях, чтобы ещё немного приспособиться к новой модели и адаптироваться к требованиям нового наставника. Соперник оказался идеальным — скромнейший «Леганес», который находится на дне турнирной таблицы чемпионата Испании и думает только о выживании.



Неудивительно, что состав оказался близким к оптимальному, а интрига умерла практически мгновенно. Быстрый гол, а затем безоговорочная доминация, обилие опасных моментов и разгромная победа со счётом 5:0, которая добавит команде уверенности перед решающей частью сезона.



Большинство лидеров отыграли по 90 минут, но едва ли это станет проблемой, поскольку второй тайм фактически превратился в тренировку. Темп оказался невысоким, мяч сине-гранатовые не отдавали, а потому говорить о какой-то усталости не приходится. Физическое состояние должно быть нормальным.



«Леванте» ещё недавно находился неподалёку от зоны еврокубков, но в последних трёх турах не набрал ни одного очка и опустился на 12-ю строчку. 1:2 в Мадриде от «Атлетико» вопросов не вызывают, а вот поражения всухую от средненьких «Алавеса» (0:1) и «Осасуны» (0:2) точно нельзя назвать рабочим результатом.



«Лягушки» никогда не отнимали очки у сине-гранатовых на выезде: 16 поражений из 16 возможных. Шансы прервать эту серию малы. Голы подопечным Пако Лопеса в последнее время даются с огромным трудом, а «Барселона» за счёт контроля мяча всё реже позволяет соперникам создавать моменты.

Единственная надежда гостей — стандарты и обрезы каталонцев, в остальном забить им вряд ли удастся. Мы бы выбирали между П1 всухую за 2.20 и П1 с форой (-2.5) за 2.16. Также проверим ИТБ 1.5 мяча «Барселоны» в первом тайме за коэффициент 2.19. Уже 6 февраля подопечным Кике Сетьена играть в Кубке Испании с «Атлетиком». Скорее всего, они постараются побыстрее решить все вопросы и не тратить лишние силы после перерыва.

Прогноз и ставки на матч «Барселона» — «Леванте»

«Лягушки» никогда не отнимали очки у сине-гранатовых на выезде: 16 поражений из 16 возможных. В трёх последних турах Примеры «Леванте» не набрал очков. На наш взгляд, «Барселона» добьётся уверенной победы, причём определённое преимущество создаст уже к исходу первого тайма.



Ставка №1: победа «Барселоны» всухую за 2.20.



Ставка №2: ИТБ 1.5 мяча «Барселоны» в первом тайме за 2.19.