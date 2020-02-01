«Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз: Овечкин, Кузнецов, Малкин и Кросби выдадут матч недели

В матче регулярного чемпионата НХЛ 2 февраля «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Питтсбург Пингвинз». Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21, успех «Питтсбурга» идёт у букмекеров за 2.67.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз»

Букмекеры не уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» 2 февраля будет результативным: тотал больше 6.5 шайбы идёт за 1.94, а тотал меньше 6.5 шайбы — за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.

Анализ и прогноз матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» (02.02.2020)

Ранний матч воскресенья, который всерьёз рискует стать украшением регулярного чемпионата НХЛ. Обе команды сейчас в полнейшем порядке: «Вашингтон» уже давно единолично лидирует в сводной таблице лиги, на данный момент опережая ближайшего преследователя — «Бостон Брюинз» — на три очка.



«Питтсбург» занимает третье место на Востоке. До «Кэпиталз» шесть очков, зато есть один матч в запасе. «Пингвины» долго запрягали, но после травмы Сидни Кросби встрепенулись и заиграли заметно мощнее. Канадец вернулся в середине января и начал штамповать результативные баллы, хотя кадровых проблем всё равно хватает.



В девяти предыдущих поединках подопечные Майка Салливана добыли семь побед, в том числе над «Вегасом», «Колорадо», «Аризоной», «Бостоном» и «Филадельфией». Оба поражения случились на выезде и оказались разгромными — всё от того же «Бостона» (1:4) и всё от той же «Филадельфии» (0:3).



На своём льду «Питтсбург» не проигрывал с 6 января, но в том и дело. Против «столичных» играть придётся в гостях. Обе команды имели полтора дня на восстановление: Малкин с партнёрами взяли реванш у «Флайерз» (4:3 ОТ) в тяжёлой игре, по ходу которой позволили сопернику вернуться с 1:3 и всё же вырвали второе очко в дополнительное время.



А вот «Вашингтон» спокойно разделал на своём льду «Оттаву» (5:3). Лидировал в счёте на протяжении 56 минут, не выкладывался на полную мощность, но шансов аутсайдеру не оставил. Александр Овечкин оформил дубль и догнал в гонке снайперов Давида Пастрняка, Евгений Кузнецов забил впервые с 4 января. Полёт нормальный.



На своём льду шансы подопечных Тодда Рирдена смотрятся выше, смущает только одно — Брэйден Холтби, который стабильно на один хороший матч выдаёт два слабых и тройку средних.



«Пингвинз» умеют решать эпизоды и создавать голы из ничего, волшебные передачи Малкина и мастерство Кросби этому способствуют.

Соответственно, в случае посредственных действий голкипера проблемы у фаворита наверняка возникнут. Любопытно другое — 15 предыдущих очных встреч в Вашингтоне заканчивались в основное время. Поскольку соперники сопоставимы по общему уровню, данная серия кажется статистической аномалией. Раз так, коэффициент 4.55 на лобовую ничью определённо заслуживает внимания.

Также проверим ставку «гости не забьют в первом периоде» за 2.48. «Питтсбург» в последнее время мало забивает за пределами родных стен: одна шайба в Бостоне, одна — в Детройте (вторая была уже в овертайме) и ноль — в Филадельфии. Возможно, ближе к середине игра раскачается, но огненного дебюта не ждём. Две предыдущие битвы в Вашингтоне получились низовыми — 2:1 и 1:2.

Прогноз и ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз»

Обе команды сейчас в полнейшем порядке. При этом 15 предыдущих очных встреч в Вашингтоне заканчивались в основное время. Поскольку соперники сопоставимы по общему уровню, данная серия кажется статистической аномалией. Проверим лобовую ничью, на которую букмекеры дают замечательный коэффициент 4.55.



Ставка №1: ничья за 4.55.



Ставка №2: «Питтсбург» не забьёт в первом периоде за 2.48.