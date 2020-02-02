Смолов может стать вторым бомбардиром «Сельты». Ставим на успех Фёдора

30 января Фёдор Смолов перешёл из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды. На следующий день российский нападающий взял обязывающий ко многому девятый номер. Дебют в Примере состоялся, когда по московскому времени наступило уже 2 февраля.



«Сельта» встречалась с «Валенсией» и выглядела вполне достойно для команды, которая неожиданно плетётся в зоне вылета. «Летучие мыши» отличились на 77-й минуте, после чего тренер «кельтов» Оскар Гарсия моментально бросил в бой Смолова.

За отведённое время Фёдор успел нанести один удар, отдать три точные передачи и поучаствовать в нескольких перспективных атаках «Сельты». «Кельты» проиграли со счётом 0:1, а российский форвард не отметился ничем особенным, но в оставшейся части сезона всё зависит только от Смолова.



Букмекеры предлагают целую серию ставок на итоги выступления Фёдора в Примере в сезоне-2019/2020. Разделим котировки букмекеров на три группы:

1. Автогол Смолова и жёлтые карточки

Смолов забьёт в свои ворота. Да — за коэффициент 11.00, нет — за 1.01.

Тотал жёлтых карточек Смолова. Больше 2.5 — за коэффициент 2.40, меньше 2.5 — за 1.50.

Ставка на автогол Смолова выглядит крайне рискованно и создана букмекерами скорее для хейтеров российского нападающего. Да, Фёдор может быть полезен «Сельте» в обороне при стандартных положениях, но с техникой у форварда полный порядок, казусов случиться не должно, поэтому идём дальше.



Тотал жёлтых карточек Смолов меньше 2.5 за 1.50 выглядит интересно. За 14 матчей в РПЛ текущего сезона Фёдор получил лишь одно предупреждение, хоть и разговаривал с судьями на одном языке. В Примере у форварда «Сельты» не должно возникнуть жарких споров с арбитрами, но есть важный нюанс.



Практически у каждой команды испанского первенства есть защитники, способные вывести Фёдора из состояния душевного равновесия. Симуляции, плевки, ругань, пощёчины — Смолову предстоит выдержать настоящее испытание на стойкость. Надеемся, форвард совладает с эмоциями.

2. Голевые передачи Смолова

Тотал голевых передач Смолова. Больше 0.5 — за коэффициент 1.55, меньше 0.5 — за 2.30.

Очевидно, что по части диспетчерских способностей букмекеры сильно недооценивают Фёдора. Хотя бы один ассист Фёдор отдаст с высокой вероятностью. Коэффициент 1.55 не самый привлекательный, зато ставка выглядит надёжно.



За 14 матчей в РПЛ Смолов отдал три голевых передачи, играя в подавляющем большинстве случаев роль единственного форварда. «Сельта» использует разные тактические схемы. Оскар Гарсия во многих матчах сделает выбор в пользу двух классических нападающих, что повысит шансы на ассист Фёдора.



3. Сколько голов забьёт Смолов

Тотал голов Смолова. Больше 2.5 — за коэффициент 2.10, меньше 2.5 — за 1.65.

Смолов сделает дубль. Да — за коэффициент 5.80, нет — за 1.10.

Смолов сделает хет-трик. Да — за коэффициент 30.00, на противоположный исход ставки не принимаются.

«Сельта» не просто так арендовала Смолова. «Кельты» демонстрируют интересный футбол, обладают далеко не самой худшей обороной, но нападение — это огромная проблема команды Оскара Гарсии.



Прошлый поединок с «Валенсией» в этом плане достаточно показательный. «Сельта» играла на выезде с соперником, который уже входит в топ-4 Примеры, а в Лиге чемпионов вышел с первого места из группы с «Аяксом» и «Челси». На «Месталье» «кельты» владели мячом 50% времени, подали больше угловых, чаще били по воротам, но ушли с поля без гола.



За 22 тура «Сельта» забила 17 мячей (хуже лишь «Леганес»), а Яго Аспас — единственный футболист «кельтов», на счету которого больше двух голов. Смолов, находясь в оптимальной физической форме, должен получить место основного форварда на фоне проблем команды в завершающей стадии.

Сложно сказать, сподобится ли Фёдор на дубль или хет-трик, однако три гола за оставшиеся 16 матчей выглядят реальной целью при условии стабильного места в составе. Смолов может стать вторым бомбардиром «Сельты» в Примере в нынешнем сезоне.



По статистике ожидаемых очков xPTS «Сельта» недобрала больше любого другого клуба Примеры. По метрике xG хуже «кельтов» реализует свои моменты лишь «Атлетико». Смолов пришёл в команду, которая создаёт множество опасных ситуаций у чужих ворот и нуждается в качественном завершителе. Идеальный расклад. На бумаге шансы российского форварда выглядят прекрасно, осталось подтвердить своё мастерство на поле.

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