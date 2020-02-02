«Сампдория» — «Наполи». Прогноз: Гаттузо приблизит Раньери к зоне вылета

В матче 22-го тура чемпионата Италии 3 февраля «Сампдория» примет «Наполи». Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Дженнаро Гаттузо в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех команды Клаудио Раньери оценивается букмекерами коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сампдория» — «Наполи»

Букмекеры не уверены, что матч итальянской Серии А «Сампдория» — «Наполи» 3 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.96. Ничья оценена экспертами коэффициентом 3.60.

Анализ и прогноз матча «Сампдория» — «Наполи» (03.02.2020)

«Сампдория» стартовала в январе с выездной безголевой ничьей против возрождающегося «Милана». Затем в родных стенах разгромила аутсайдера лиги «Брешию» (5:1). Команда Марио Балотелли даже повела в счёте, однако «блучеркьяти» ещё до перерыва забили два, а во втором тайме спокойно довели счёт до разгромного.



Далее бумеранг вернулся: «Сампдория» в гостях потерпела поражение с теми же 1:5 от набравшего ход «Лацио». А в предыдущем, 21-м туре Серии А не смогла обыграть оставшийся на 25-й минуте вдесятером «Сассуоло» (0:0). Команда из Генуи нанесла 25 ударов по воротам соперника, но в створ пришлось лишь три.



Дела у подопечных Клаудио Раньери обстоят не лучшим образом: за 21 игру они забили всего 20 голов. 0,95 мяча за игру для клуба, который уже три сезона ютится около 9-й строчки в турнирной таблице, точно не соответствует ожиданиям. Сейчас «Сампдория» занимает 16-ю позицию, набрав 20 очков. От зоны вылета всего пять баллов.



«Наполи» начал 2020 год менее удачно: в четырёх встречах лазурно-белые набрали только три очка. Правда, этот календарный отрезок язык не повернётся назвать расслабляющим. Тут матчи и с претендующим на чемпионство миланским «Интером» (1:3), и замыкающим тройку лидеров «Лацио» (0:1), а также с крепкой «Фиорентиной» (0:2).



Солидных размеров ложкой мёда стали выход в полуфинал Кубка Италии после победы над всё тем же «Лацио» (1:0) и домашняя победа над «Ювентусом» в предыдущем туре чемпионата. Встреча со «старой синьорой» закончилась со счётом 2:1. «Партенопейцы» смотрелись интереснее и смогли прервать победную серию клуба Криштиану Роналду.



Но в целом положение «Наполи» оставляет желать лучшего. 11-я позиция в турнирной таблице чемпионата Италии для завсегдатая Лиги чемпионов — результат плачевный. За 21 игру команда Дженнаро Гаттузо сумела набрать только 27 очков, до зоны еврокубков пять баллов.



В предстоящем поединке мы проверим лобовую победу гостей, тем более что она идёт за вполне рабочий коэффициент 1.85. Лазурно-белым необходимы очки в срочном порядке, а оборона «Сампдории» позволяет рассчитывать на них. «Блучеркьяти» пропустили 33 гола за 21 тур, что в среднем составляет 1.57 мяч за игру. Многовато.

Да и статистика очных встреч на нашей стороне. Последние пять матей завершились с общим счётом 10:5 в пользу «Наполи». А в последних двух играх «Сампдория» не смогла забить ни одного мяча. Кроме того, на выезде неаполитанцы в этом сезоне проигрывали только «Ювентусу», «Роме» и «Лацио», а это совсем другой уровень.

Прогноз и ставка на матч «Сампдория» — «Наполи»

Положения команд оставляют желать лучшего: «Сампдория» в пяти очках от зоны вылета, а завсегдатай Лиги чемпионов «Наполи» застрял в середине таблицы. Неаполитанцам необходимо в срочном порядке набирать очки, благо что оборона «блучеркьяти» не лучшая в лиге. Проверим лобовую победу гостей за рабочий коэффициент 1.85.



Ставка: победа «Наполи» за коэффициент 1.85.