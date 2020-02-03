«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас». Прогноз: Панарин и Георгиев дадут бой Радулову

В матче регулярного чемпионата НХЛ 4 февраля «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Даллас Старз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Далласа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03, успех «Рейнджерс» идёт у букмекеров за 3.13.

Коэффициенты букмекеров на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас Старз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас Старз» 4 февраля не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.03, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.82. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.25.

Анализ и прогноз матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас Старз» (04.02.2020)

«Рейнджерс» продолжают бороться за зону плей-офф. В девяти предыдущих матчах добыто шесть побед — этого вполне достаточно, чтобы держаться неподалёку от кубковой восьмёрки. На данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. До зоны «уайлд-кард» не хватает девяти очков, зато есть две встречи в запасе.



Словом, какие-то шансы ещё остаются. «Синерубашечники» сами понимают ситуацию. В последнее время они стали играть аккуратнее, в результате чего результативность заметно упала. Достаточно сказать, что больше шести шайб в матчах с их участием не забивалось аж с первой половины января (6:2 против «Айлендерс»).



И это при том, что подопечные Дэвида Куинна с первых дней регулярного чемпионата бодро бежали в атаку и пропускали огромное количество шайб, поскольку в обороне зияли дыры. Сейчас игра несколько подсохла. Правда, трудно понять, что это — изменение на постоянной основе или затишье перед бурей.



Как бы то ни было, февраль Панарин с партнёрами открыли двумя победами над «Детройтом», амбиции которого ограничиваются сливом сезона в надежде на первый пик. На своём льду дело завершилось со счётом 4:2 (обе шайбы пропустили в концовке, когда исход уже был очевиден), а на выезде хватило одного гола.



«Даллас» по-прежнему входит в топ-5 Западной конференции, хотя в середине января результаты просели. Клуб из Техаса открыл 2020 год затяжной победной серией, а вот дальше наступил спад: в семи последующих поединках ни разу не удалось выиграть в основное время. При этом уровень соперников нельзя назвать запредельным.



Тяжёлые победы над «Колорадо» (3:2 ОТ) и «Тампой» (3:2 ОТ) — это здорово. Но и тут надо отметить, что в Денвере очень много выручал Бен Бишоп, накопивший 41 сейв. А в остальном гордиться нечем: 1:4 от «Баффало», 0:7 от «Миннесоты» и 3:5 от «Торонто». Для команды уровня плей-офф никуда не годится.



Февраль начался с напряжённой битвы в Ньюарке. Игра против «Нью-Джерси» оказалась абсолютно равной и логично утекла в овертайм, где всё решил точный бросок опытного Джо Павелски (4:3 ОТ). Вот только «Дэвилз» — это 15-я команда Восточной конференции, пусть и добавившая после смены тренера. «Рейнджерс» всё же посильнее.



Потому логичнее отталкиваться от аутсайдера. «Шерифы» не выигрывали в основное время с 10 января, а «синерубашечники» на своём льду вполне хороши: 30 очков в 26 матчах, 3,5 шайбы за игру. Пожалуй, шансы близки к равным, считать хозяев полноценным аутсайдером довольно опасно.

Мы бы выбирали между итоговой победой «Рейнджерс» за 2.33 и 1Х + тотал меньше 6.5 гола за 2.50. Вариант попроще — ИТБ 2.5 шайбы «Рейнджерс» за 2.10. Много «Старз» у своих ворот создать не позволят, но три гола кажутся вполне посильной планкой. Артемий Панарин — лучший в НХЛ по количеству очков в равных составах, способный найти брешь даже в самой крепкой обороне.

Прогноз и ставки на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас Старз»

«Шерифы» не выигрывали в основное время с 10 января, а «синерубашечники» на своём льду вполне хороши: 30 очков в 26 матчах, 3,5 шайбы в среднем за игру. Пожалуй, шансы близки к равным, считать хозяев полноценным аутсайдером довольно опасно. Сыграем по коэффициенту.



Ставка: «Рейнджерс» не проиграют + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.50.