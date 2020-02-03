«Вердер» — «Боруссия Д». Прогноз: берём коэффициент 2.50 в матче Кубка Германии

В матче 1/8 Кубка Германии 4 февраля бременский «Вердер» примет дортмундскую «Боруссию». Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на победу подопечных Люсьена Фавра в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех команды Флориана Кофельдта оценён букмекерами коэффициентом 5.10.

Коэффициенты на матч «Вердер» — «Боруссия» Дортмунд

Букмекеры уверены, что матч Кубка Германии «Вердер» — «Боруссия Д» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.47. Вариант «обе забьют — нет» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.68.

Анализ и прогноз на матч «Вердер» — «Боруссия» Дортмунд (04.02.2020)

Перерыв не дал бременскому «Вердеру» существенной пользы: в трёх сыгранных матчах второго круга аутсайдер Бундеслиги набрал только три очка. Да и те с таким же аутсайдером. На выезде с минимальным счётом была обыграна дюссельдорфская «Фортуна».



Далее последовали два поражения: в родных стенах от крадущегося к еврокубкам «Хоффенхайма» (0:3) и в гостях от застрявшего в середине таблицы «Аугсбурга» (1:2). Сейчас, после 20-го тура Бундеслиги, зелёно-белые занимают третью строчку с конца, набрав 17 очков.



Защита «Вердера» по праву считается одной из худших в немецком чемпионате. За 20 матчей команда напропускала 46 мячей, то есть в среднем получает аж 2,3 гола за игру. Больше раз была потревожена сетка ворот лишь у «Майнца 05» (47 пропущенных).



Но и на этом проблемы бременцев не заканчиваются. Накануне 1/8 Кубка Германии у «Вердера» целый ряд травмированных, среди которых достаточно игроков обороны. «Боруссии Д» по той же причине не смогут помочь Марио Гётце и Томас Делейни.



Дортмундцы начали второй круг Бундеслиги куда веселее. За три игры «шмели» набрали девять очков из девяти возможных, да ещё и нащёлкали аж 15 мячей. Семь из которых на счету новичка Эрлинга Холанда.



В первом январском матче благодаря хет-трику феноменального дебютанта дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Аугсбурга» (5:3). Затем от ног норвежского юнца пострадали «Кёльн» (5:1) и «Унион» (5:0). На счету Холанда по два дубля.



Резвый старт позволил дортмундцам набрать 39 очков и не упустить из виду лидеров чемпионата Германии — «Баварию» и «РБ Лейпциг». Чёрно-жёлтые набрали отличную форму: 56 забитых мячей в 20 играх — весьма красноречиво. Нет никаких сомнений, что к предстоящему матчу они подойдут во всеоружии.



Согласно истории личных встреч, поединки между этими командами всегда получаются зрелищными. Примечательно, что «Боруссия Д» и «Вердер» уже встречались в Кубке Германии. Дело было в прошлом сезоне в той же одной восьмой. Тогда матч закончился со счётом 3:3, а в послематчевой серии пенальти удачливее оказался клуб из Бремена.

Последние две игры в чемпионате Германии закончились результативными ничьими (2:2). Так что ждём верха от команд. Рискнём и проверим ТБ 4 мяча за красивый коэффициент 2.50, охранять кукурузу оба клуба не склонны. Вариант попроще — победа «шмелей» с форой (-1 мяча) за 1.93.

Прогноз и ставки на матч «Вердер» — «Боруссия Д»

У «Вердера» одна из худших оборон в Бундеслиге, а также ряд травмированных игроков. А у «Боруссии» одна из лучших атак во главе с удивительным новичком — Эрлингом Холандом. История очных встреч говорит о том, что матчи получаются зрелищными. Ждём верха. Проверим ставку ТБ 4 мяча за внушительный коэффициент 2.50.



Ставка: тотал больше 4 мяча за коэффициент 2.50.