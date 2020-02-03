«Партизан» — «Ростов». Прогноз: Тошич и Натхо оставят Карпина без победы

Белградцы уже 15 февраля сыграют в чемпионате Сербии, они ближе к оптимальному состоянию.

В матче второго тура товарищеского турнира в Катаре «Партизан» примет «Ростов». Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех «Партизана» оценён букмекерами коэффициентом 2.93.

Коэффициенты букмекеров на матч «Партизан» — «Ростов»

Букмекеры не уверены, что матч товарищеского турнира в Катаре «Партизан» — «Ростов» 4 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.99, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.89. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.42.

Анализ и прогноз матча «Партизан» — «Ростов» (04.02.2020)

«Партизан» стартовал в Дохе с победы над «Локомотивом» в серии пенальти (1:1, 4:2 пен.). На деле российскому клубу даже повезло зацепить одно очко. По факту сербы смотрелись интереснее и разнообразнее. Они создали достаточно, чтобы снять все вопросы в течение 90 минут, но подвела реализация.

«Железнодорожники» даже открыли счёт при помощи простейшей атаки: прострел Жамалетдинова, завершение в касание от Эдера. В остальном впереди мало что получалось. Было видно, что подопечные Юрия Сёмина находятся под серьёзными нагрузками. Процент брака зашкаливал, движения не хватало, да и быстрая замена Антона Миранчука на пользу не пошла.

Белградцы оставили приятное впечатление. Они не стеснялись подолгу владеть мячом и действовать первым номером, время от времени разыгрывали симпатичные комбинации, а главное — были хорошо готовы физически. Во втором тайме это было заметно особенно хорошо, не помогла даже традиционная россыпь замен.

Дело во многом в том, что чемпионат Сербии возобновляется на две недели раньше. Уже 15 февраля «Партизану» предстоит первый матч весенней части первенства. Соответственно подопечные Саво Милошевича постепенно выходят из-под нагрузок и набирают форму. А мастерство Зорана Тошича и Бибраса Натхо никуда не делось.

Валерий Карпин ещё перед стартом турнира в Катаре отметил, что рассматривает его исключительно как этап подготовки к возобновляющемуся чемпионату. А после поражения от «Спартака» (1:2) заметил, что на результат ему «по барабану». Слова тренера абсолютно логичны и справедливы.

Надо сказать, что первый тайм предыдущей игры получился откровенно скучным. Огромное количество единоборств в середине поля, низкий темп, внушительный процент брака и минимальное число опасных моментов. Вспомнить можно разве что пару-тройку дальних ударов, да и только.

После перерыва дело потихоньку пошло на лад. Итоговая победа красно-белых выглядит заслуженной, они действительно создали побольше. Дончане активизировались ближе к финальному свистку и на свой мяч наиграли. Правда, забили его только после стандарта, а с игры отличиться не сумели.

В оптимальном состоянии «Ростов» шёл бы фаворитом, но после первого тура создаётся впечатление, что «Партизан» имеет заметную фору по функциональной подготовке. Раз так, сыграем от аутсайдера. Мы бы выбирали между победой сербов с нулевой форой за симпатичный коэффициент 2.17 и ИТБ 1 мяча «Партизана» за 1.75.

Жёлто-синие потихоньку готовятся ко второй части РПЛ, до которой ещё почти четыре недели. А белградцы выходят из-под нагрузок и, скорее всего, получат фору в свежести и движении. Она должна помочь им как минимум не проиграть.

Прогноз и ставки на матч «Партизан» — «Ростов»

В оптимальном состоянии «Ростов» шёл бы фаворитом, но после первого тура создаётся впечатление, что «Партизан» имеет заметную фору по функциональной подготовке. Чемпионат Сербии возобновится на две недели раньше, белградцы элементарно ближе к оптимальной форме. Возьмём П1 с нулевой форой за 2.17.

Ставка: победа «Партизана» с нулевой форой за 2.17.