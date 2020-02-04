«Вашингтон» — «Лос-Анджелес». Прогноз: Овечкин и Кузнецов уберут с пути худший клуб Запада

В матче регулярного чемпионата НХЛ 5 февраля «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Лос-Анджелес Кингз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59, успех «Лос-Анджелеса» идёт у букмекеров за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз» 5 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.43. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.90.

Анализ и прогноз матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз» (05.02.2020)

«Вашингтон» в предыдущем матче уступил на своём льду «Питтсбургу» (3:4). Игра получилась скорее ничейной, но в целом победу гостей следует считать справедливой. Овечкин с партнёрами по традиции действовали неровно, пропадали на отдельных отрезках и включались лишь в отдельных эпизодах.

Разница лишь в том, что клубы попроще редко наказывают за такой подход, а вот у «Пингвинз» это получилось. «Кэпиталз» проспали полтора периода, пришли в себя при счёте 1:3 и выдали мощный третий период, по ходу которого вполне могли забросить не две шайбы, а четыре-пять. Но Мэтт Мюррей подтащил.

Вторая проблема — огромное количество удалений, заметная часть которых оказалась невынужденной. Восемь малых штрафов за 60 минут — это много. Меньшинство отработало здорово, несколько раз выручил Самсонов, но эти отрезки сбивали команду с ритма и никак не давали прижать соперника.

Скажем, в третьем периоде «пингвины» дважды оставались в большинстве, а «Вашингтон» — ни разу. Эти четыре минуты позволили гостям перевести дух, тогда как подопечным Тодда Рирдена приходилось тратить дополнительные силы. Проигрывать принципиальному сопернику неприятно, но глобально ничего не изменилось.

Зрители увидели плотную и интенсивную игру, вполне соответствующую уровню плей-офф. А сами «столичные» по-прежнему занимают первое место в сводной таблице НХЛ, хотя теперь отрыв минимален. «Бостон» отстаёт всего на одно очко, «Питтсбург» — на четыре, зато имеет поединок в запасе. Да и «Тампа» неподалёку.

Впереди у «Кэпс» приятный отрезок из трёх домашних матчей. Первый из них — с несчастным «Лос-Анджелесом», который идёт последним в Западной конференции и претендует только на высокий драфт-пик. Дальше «Кэпиталз» получат 3,5 суток на восстановление, так что беречь силы они вряд ли станут.

Уровень «Кингз» откровенно низок, что видно и по результатам. В семи последних встречах добыта одна-единственная победа, да и та в овертайме (4:3 ОТ с «Аризоной»). Справедливости ради, подопечные Тодда Маклеллана редко пропускают полную авоську шайб. С обороной у них всё вполне неплохо, а вот атака…

131 шайба за 53 матча — меньше только у едва живого «Детройта». Три предыдущие очные встречи завершились победой «Вашингтона» в основное время. В этот раз шансы зацепиться у гостей также минимальны: свои три-четыре шайбы они наверняка получат, потому что атака у «Кэпс» сильна, а после домашнего поражения от «Пингвинз» проблем с мотивацией не возникнет.

С учётом слабости нападения калифорнийцев этого должно хватить для победы в основное время. Мы бы выбирали между ИТМ 2 шайбы «Лос-Анджелеса» за 2.24, а также П1 + тотал 4.5 шайбы за 1.89. Но есть и другой вариант: Александр Овечкин забьёт + 1Х. На него дают симпатичный коэффициент 2.14.

За два последних года соперники встречались трижды, российский форвард отличился три раза. Ови продолжает бороться за титул лучшего снайпера НХЛ, до холостого выстрела с «Питтсбургом» он забросил 11 шайб в пяти матчах. Когда Александр Великий в такой форме, сухие серии долго не длятся.

Прогноз и ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз»

«Вашингтон» после этого матча получит 3,5 дня отдыха, так что беречь силы незачем. Разница в классе громадна: «Кэпиталз» лидируют в сводной таблице НХЛ, а «Кингз» замыкают турнирную таблицу Западной конференции. У «Лос-Анджелеса» слабое нападение, вся острота исходит от двух-трёх человек. Скорее всего, хозяева победят и пропустят не больше двух раз.

Ставка №1: ИТМ 2 шайбы «Лос-Анджелеса» за 2.24.

Ставка №2: гол Александра Овечкина + «Вашингтон» не проиграет за 2.14.