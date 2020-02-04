«Маккаби» Тель-Авив — «Химки». Прогноз: Швед и Букер не смогут удивить в Израиле

В матче регулярного чемпионата Евролиги «Маккаби» встретится с «Химками» 5 февраля. Начало — в 22:05 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: поставить на победу «Маккаби» в основное время предлагается с коэффициентом 1.35, успех «Химок» идёт в букмекерских конторах за 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч «Маккаби» — «Химки»

Букмекеры уверены, что матч Евролиги «Маккаби» — «Химки» 5 февраля будет результативным: тотал больше 171.5 очка идёт за 1.92, а тотал меньше 171.5 очка — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 18.50.

Анализ матча «Маккаби» — «Химки» (05.02.2020)

«Химки» стартовали в Евролиге с шести побед в восьми матчах, а вот дальше дела совсем разладились. За два с половиной месяца выиграть удалось лишь трижды при 11 поражениях. Хорошо хоть конкуренты отнимали очки друг у друга и не отличались стабильностью, так что определённые шансы ещё остаются.



К началу февраля российский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице (9-13), отставая от зоны плей-офф на две победы. Вроде бы расклад не самый печальный, но для включения в полноценную борьбу за восьмую строчку нужны победы. А их нет — шесть поражений в семи последних встречах.



Впереди визит в Тель-Авив, что само по себе удовольствие ниже среднего. «Маккаби» уверенно входит в зону плей-офф (14-8) и с огромной долей вероятности закончит регулярный чемпионат в районе четвёртого-шестого места. На выезде израильтяне стабильно испытывают проблемы, а вот на своём паркете редко кому позволяют зацепиться.



Собственно, за весь сезон подопечные Янниса Сферопулоса потерпели дома лишь одно поражение. От мощного «Реала» в нервной концовке (77:81). В целом смотрелись ничуть не хуже мадридцев, но в третьей четверти смазали несколько открытых бросков, пропустили рывок соперника и отыграться уже не успели.



А теперь самое главное. Было это в предыдущем матче, 30 января. То есть сейчас «Маккаби» будет максимально зол и мотивирован, ведь ранее случилось поражение от «Баварии» (68:80), а уступать в трёх поединках кряду эта команда не привыкла. «Химок» ждёт серьёзное испытание.



Единственный шанс гостей заключается в подвешенном статусе Скотти Уилбекина. Изначально у лидера израильтян было подозрение на перелом. Всё обошлось, но участие в матче с «Химками» остаётся под вопросом. Отсутствие опытного защитника рискует ощутимо сказаться на эффективности нападения.



В остальном подопечные Римаса Куртинайтиса сейчас не впечатляют. Никакой стабильности и надёжной обороны по-прежнему не видно, а Алексей Швед включается от случая к случаю. Плюс нужно учитывать напряжённый график: 2 февраля они провели нервный поединок в Казани, где с трудом дожали УНИКС (98:88). На отдых и перелёт в Израиль имелось около двух суток.

Лезть в тоталы до новостей о статусе Уилбекина опасно: без него игра наверняка замедлится и результативность окажется скромнее. А вот взять победу хозяев с форой вполне можно. После двух поражений кряду они выйдут злыми и заряженными, а поддержка зрителей лишь увеличит давление на химчан. П1 с форой (-6.5 очка) за 1.80 смотрится вполне нормально.

Ставки на матч «Маккаби» — «Химки»

«Маккаби» потерпел два поражения подряд, причём в предыдущем матче впервые в сезоне уступил на своём паркете. Похоже, израильтяне выйдут на паркет заряженными и злыми, так что шансы аутсайдера невелики. Даже отсутствие Скотти Уилбекина вряд ли помешает хозяевам прервать серию неудач.



Ставка: «Маккаби» победит с форой (-6.5) очка за 1.80.