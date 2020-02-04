«Лацио» — «Верона». Прогноз: берём коэффициент 4.30 в матче чемпионата Италии

В перенесённом матче 17-го тура чемпионата Италии «Лацио» примет «Верону» 5 февраля. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Лацио» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 8.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лацио» — «Верона»

Букмекеры уверены, что матч итальянской Серии А «Лацио» — «Верона» 5 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.57, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.34. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.10.

Анализ и прогноз матча «Лацио» — «Верона» (05.02.2020)

«Лацио» продолжает удерживать звание самой горячей команды чемпионата Италии. В 13 матчах одержано 12 побед — такой график сделал бы честь даже пиковому «Ювентусу». На указанном отрезке отобрать очки у римлян сумели лишь соседи — «Рома» смотрелась в дерби даже лучше, но ограничилась ничьей (1:1).



В остальном никаких проблем у бьянкочелести не возникало. Дважды досталось «Ювентусу», а ведь во втором случае на кону стоял Суперкубок Италии. А после той ничьей с «волками» удалось моментально вернуться на победный путь. Причём сделано это было весьма впечатляюще.



Подопечные Симоне Индзаги на своём поле выпороли СПАЛ, который хоть и занимает последнее место в таблице, но всё же подаёт признаки жизни. Скажем, клуб из Феррары пару недель назад одолел в гостях «Аталанту» (2:1). Но в Риме подобный фокус не прошёл. Интрига умерла за полчаса — к тому времени счёт был 3:0.



К исходу часа игры «орлята» забили пятый гол, после чего окончательно перешли в режим экономии энергии. СПАЛ с горем пополам отыграл один мяч (5:1), но не более. «Лацио» располагается на третьей позиции в Серии А, имея игру в запасе. В случае победы команды выйдет на чистое второе место и будет отставать от «Ювентуса» на два очка.



Надо сказать, что «Верона» сейчас тоже хороша. В итальянской Серии А она не проигрывает на протяжении шести матчей. Календарь, конечно, оказался приятным («Торино», СПАЛ, «Дженоа», «Болонья», «Лечче» и «Милан»), но в любом случае набрать 12 очков из 18 возможных — это здорово.



В минувшем туре «мастифы» выстояли на «Сан-Сиро»: остались в меньшинстве в середине второго тайма, однако всё же удержали ничью (1:1). «Россонери» вышли на поле без Златана Ибрагимовича и моментов растранжирили от всей души: 26-7 по ударам, 9-3 по угловым. От этого и будем отталкиваться.



В прошлом туре «Вероне» сильно повезло зацепить очки. Теперь предстоит визит на «Олимпико», а римляне на своём поле в нынешнем сезоне не смогли добиться победы лишь дважды — с «Аталантой» (3:3) и «Ромой» (1:1). Жёлто-синие хоть и находятся в верхней половине таблицы, но указанным клубам, разумеется, уступают.



В 11 домашних матчах Серии А «Лацио» забил 35 мячей, то есть по 3,2 штуки в среднем за игру. Пять предыдущих очных встреч также остались за римлянами: в трёх случаях они выиграли всухую, в двух оформили разгром. Скорее всего, удача потребует пеню с гостей за ничью с «Миланом». Иммобиле с партнёрами сейчас слишком хороши, чтобы терять очки дома с середняком.

Мы бы выбирали между двумя вариантами. Ставка попроще — П1 с форой (-1.5 мяча) за 2.16. И предложении посмелее — победа «Лацио» с разницей в два мяча за коэффициент 4.30. У хозяев напряжённый график: 2 февраля громили СПАЛ, а 9 числа предстоит выезд в Парму. Гнаться за крупным счётом они вряд ли станут, но свои два-три мяча наверняка проведут и выиграют на классе.

Прогноз и ставки на матч «Лацио» — «Верона»

В 11 домашних матчах Серии А «Лацио» забил 35 мячей, то есть по 3,2 штуки в среднем за игру. Пять предыдущих очных встреч также остались за римлянами: в трёх случаях они выиграли всухую, в двух оформили разгром. Гости набрали хороший ход и наверняка навяжут борьбу, но на чужом поле их шансы зацепиться за очки откровенно малы.



Ставка: победа «Лацио» с разницей в два мяча за 4.30.