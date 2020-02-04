«Зенит» — «Фенербахче». Прогноз: де Коло, Слукас и Веселы победят в Санкт-Петербурге

Турки одержали пять побед в шести матчах января, а «Зенит» сейчас выглядит слабо.

В матче регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» 5 февраля встретится с «Фенербахче». Начало — в 20:00 мск. Букмекеры в прогнозах отдают преимущество гостям: поставить на победу «Фенербахче» в основное время предлагается с коэффициентом 1.26, успех «Зенита» идёт в букмекерских конторах за 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Фенербахче»

Букмекеры уверены, что матч Евролиги «Зенит» — «Фенербахче» 5 февраля не будет результативным: тотал больше 152.5 очка идёт за 1.94, а тотал меньше 152.5 очка — за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 17.75.

Анализ и прогноз матча «Зенит» — «Фенербахче» (05.02.2020)

Сезон у «Зенита» категорически не складывается. На фоне бесконечных травм и кадровых потерь постоянно приходится менять ротацию, что не позволяет баскетболистам сыграться. Выхода в плей-офф Евролиги, пожалуй, никто и не ждал, а вот провал в Единой лиге ВТБ стал неприятным сюрпризом.

На данный момент сине-бело-голубые вообще находятся за пределами зоны плей-офф. Они упали на девятую строчку в турнирной таблице после поражения на своём паркете от крепкого, но ограниченного «Калева» (75:76). Эстонцы гораздо реже теряли мяч, а в четвёртой четверти сумели закрыться.

Жоан Плаза на пресс-конференции говорил о плотном графике и минимальном количестве времени на отдых. Всё это действительно так, вот только при участии в Евролиге было сложно ожидать чего-то иного. Тренер петербуржцев ещё в конце января подчеркнул, что приоритетом остаётся выступление в Единой лиге ВТБ.

В Евролиге дела в последнее время идут вполне неплохо — три победы в пяти матчах, а также поражения от «Барселоны» и «Валенсии». Но слишком многое было потеряно ранее. Ни о каком плей-офф говорить не приходится: с результатом 7-15 российский клуб делит последнее место в таблице с «Альбой» и «Баварией».

В ближайшем туре предстоит принимать «Фенербахче», который долго запрягал, а 2019 год вообще закрыл серией из четырёх поражений. Но постепенно турки выходят на проектную мощность: в шести матчах 2020 года одержано пять побед, а единственное поражение нанесла «Барселона» (74:80).

Справедливости ради, календарь у подопечных Желько Обрадовича оказался курортным: в январе они так и не обыграли ни одного соперника из зоны плей-офф. Но ведь и сине-бело-голубые находятся на дне турнирной таблицы, а «канарейки» сейчас поднаторели в победах на классе над скромными оппонентами.

Турнирная мотивация в полнейшем порядке: даже после победной серии команда находится за пределами зоны плей-офф. 9-е место, минимальное отставание от «Олимпии» и «Валенсии». Впереди будет неприятный календарь, так что проигрывать аутсайдеру никак нельзя.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов личные счёты. В середине декабря «Зенит» сенсационно выиграл в Стамбуле (84:81), сразу пять баскетболистов набрали 10+ очков. То поражение только добавит «Фенербахче» злости и энергии. Скорее всего, хозяевам придётся туго.

Ключевым фактором должна стать глубина «скамейки». 30 января петербуржцы гостили в Барселоне, 2 февраля провели плотный матч с «Калевом», а уже 5-го примут турок. Запасные у стамбульцев заметно сильнее, а потому расклад видится примерно таким: «Зенит» навяжет бой в дебюте, но на фоне интенсивного баскетбола глубина ротации гостей сыграет свою роль.

Букмекеры совсем не верят в российский клуб, задирая фору. Мы бы выбирали между П2 с форой (-7.5 очка) за 1.79 и П2 + ТМ 153.5 очка за 2.19. Также можно проверить ставку «Зенит» не проиграет в первой четверти за 2.36. После поражения от «Калева» в команде наверняка состоялся разговор по душам, так что как минимум дебют вполне может получиться равным.

Ставки и прогноз на матч «Зенит» — «Фенербахче»

«Зенит» находится на дне Евролиги, а накануне проиграл «Калеву» в Единой лиге ВТБ. «Фенербахче» мощно начал 2020 год, добыв пять побед в шести матчах. Турки продолжают погоню за зоной плей-офф, так что проблем с мотивацией у них не будет. Разница в классе и глубине «скамейки» должна помочь гостям победить.

Ставка №1: «Зенит» не проиграет в первой четверти за 2.36.

Ставка №2: победа «Фенербахче» и тотал меньше 153.5 очка за 2.19.