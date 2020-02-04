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«Тоттенхэм» — «Саутгемптон», 5 февраля, прогноз на матч Кубка Англии

«Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Прогноз
Алексей Анисимов
«Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Прогноз: «горчичников» в матче Кубка Англии хватит на всех
В последних трёх очных встречах на двоих «шпоры» и «святые» нарушили правила 74 раза.
Ставки / Прогнозы 0

В матче-переигровке 1/16 Кубка Англии «Тоттенхэм» примет «Саутгемптон» 5 февраля. Начало матча — 22:45 мск. Эксперты считают фаворитами хозяев: поставить на победу подопечных Жозе Моуринью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех команды Ральфа Хазенхюттля оценен букмекерами коэффициентом 4.75.

Коэффициенты на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон»

Букмекеры уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если голы будут в обоих таймах, сыграет коэффициент 1.70. Вариант «голы в обоих таймах — нет» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15.

Анализ и прогноз на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон» (05.02.2020)

Кубок Англии. 1/16 финала, переигровки
05 февраля 2020, среда. 22:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Саутгемптон
Саутгемптон

«Тоттенхэм» пережил безголевой шок в связи с отсутствием Гарри Кейна и начал понемногу приходить в себя. В чемпионате Англии с тех пор были добыты две домашние победы. В 24-м туре лондонцы обыграли аутсайдера «Норвич Сити» (2:1), а в предыдущем, 25-м туре, оставили не у дел грозный «Манчестер Сити» (2:0).

Манкунианцы владели инициативой всю игру и создали огромное количество моментов, но удача оказалась на стороне хозяев. Вернувшийся после травмы Уго Льорис сильно помог своей команде. Капитан «шпор» взял пенальти от Гюндогана, да и в целом был надежен.

Тут надо бы сказать, что «Манчестер Сити» на 60-й минуте остался в меньшинстве. Вторую желтую получил Александр Зинченко за срыв контратаки, после чего «Тоттенхэм» и забил. Отличились дебютировавший Стивен Бергвейн и вспомнивший вкус голов Сон Хын Мин.

Тяжелейшая победа позволила «шпорам» вытеснить с пятой строчки турнирной таблицы чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед». Теперь у лилейно-белых 37 очков. Отставание от «Челси», скатавшевого ничью с «Лестером», составляет четыре балла.

«Саутгемптон» после провального первого круга поправил свои дела. Сейчас команда отдалилась от зоны вылета и с 31 очком застряла в середине турнирной таблицы. Благо плотность оной позволяет претендовать на места повыше. За последние восемь игр в АПЛ «святые» проиграли лишь дважды.

Один раз пришелся на крепкий «Вулверхэмптон» (2:3), второй — на сметающий всё живое «Ливерпуль». Справедливости ради стоит отметить, что подопечные Ральфа Хазенхюттля в гостях у мерсисайдцев выглядели достойно и не заслужили четырех безответных мячей.

До кубковой встречи «Саутгемптон» виделся с «Тоттенхэмом» первого января в рамках 21-го тура английской премьер-лиги. Тогда встреча прошла в Саутгемптоне и завершилась с минимальной победой хозяев. Тогда же получил свою травму Гарри Кейн — лучший бомбардир «шпор».

Матч-переигровка 1/16 Кубка Англии пройдет в Лондоне, на стороне «Тоттенхэма» будут родные стены. А дома лучше лилейно-белых играют только представители топ-3 АПЛ. Но «Саутгемптон» занимает пятую строчку по играм на выезде: в 13 матчах команда одержала шесть побед и дважды сыграла вничью.

Подопечным Жозе Моуринью просто точно не будет. Линия букмекеров выглядит вполне справедливой: шансы хозяев выше, но сенсация вполне вероятна. В предстоящим матче, на наш взгляд, лучше сделать ставку на статистику. Тем более что команды позволяют.

Игра обещает быть жесткой. «Святые» в среднем за игру нарушают правила 12,36 раза, а «шпоры» — 9,96. Судить матч выпала честь Дэвиду Куту, который не стесняется лезть в карман. В 10 матчах нынешнего сезона АПЛ он показал 36 жёлтых карточек. Нам кажется, что стоит проверить ставку «тотал жёлтых карточек больше 3.5» за коэффициент 2.19.

Кубковый матч располагает к бескомпромиссной борьбе и обилию единоборств. На кону возможный вылет из турнира, так что работы у судейской бригады должно быть достаточно.

Прогноз и ставки на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Саутгемптон»

«Шпоры» очень здорово играют при родных стенах, а «святые», напротив, хороши на выезде. Нам кажется, что в предстоящем матче стоит сделать ставку на статистику. Команды много фолят, а судить игру будет Дэвид Кут, который «горчичники» не жалеет. Проверим ТБ 3.5 ЖК за коэффициент 2.19.

Ставка: тотал желтых карточек больше 3.5 за коэффициент 2.19.

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