«Олимпиакос» — ЦСКА. Прогноз: Джеймс, Хайнс и Курбанов справятся со Спанулисом в Греции

В матче регулярного чемпионата Евролиги «Олимпиакос» 6 февраля встретится с ЦСКА. Начало — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество гостям: поставить на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.43, успех «Олимпиакоса» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 3.46.

Коэффициенты букмекеров на матч «Олимпиакос» — ЦСКА

Букмекеры уверены, что матч Евролиги «Олимпиакос» — ЦСКА 6 февраля не будет результативным: тотал больше 161.5 очка идёт за 1.96, а тотал меньше 161.5 очка — за 1.86. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 15.75.

Анализ и прогноз матча «Олимпиакос» — ЦСКА (06.02.2020)

ЦСКА накануне потерпел обидное поражение от «Анадолу Эфеса» на своём паркете (80:82). Игра оказалась равной, но проваленный дебют и хороший процент с дальней дистанции у турок склонил чашу весов в пользу гостей. Стамбульцы реализовали 12 трёхочковых из 27, россияне — 10 из 37.



С точки зрения защиты к «армейцам» нет никаких претензий, они здорово ограничивали одного из главных фаворитов Евролиги. Провоцировали потери, не проигрывали щит и неплохо разменивались. А вот про нападение такого не скажешь — слишком много неточных открытых бросков.



Зацепиться за первое место по итогам регулярного чемпионата теперь вряд ли удастся. Подопечные Эргина Атамана добыли 20 побед из 23 возможных, у занимающего вторую строчку «Реала» показатель 17-6. ЦСКА откатился на четвёртую позицию (16-7). Скорее всего, красно-синим предстоит борьба за 2-4-е места с мадридцами и «Барселоной».



Для этого важно не допустить осечку в Пирее. «Олимпиакос» сейчас далёк от своих лучших кондиций, всерьёз рискуя пролететь мимо плей-офф Евролиги. 9 побед и 14 поражений — весьма слабый результат, у замыкающей кубковую восьмёрку «Олимпии» на два выигрыша больше.



Вроде бы отставание скромное, но только не для нестабильных греков. Достаточно сказать, что две победы подряд они в последний раз одерживали ещё в ноябре, когда справились с «Альбой» и «Олимпией». В 12 последующих поединках взять верх удалось лишь четырежды. Даже свой паркет помогает далеко не всегда.



В 11 домашних матчах добыто всего шесть побед, для одного из самых шумных залов Европы показатель скромный. Накануне подопечные Георгиоса Барцокаса по всем статьям отлетели от скромного «Жальгириса», получив 69:94 в Каунасе. Гости проиграли все четверти, в каждой из них пропустив как минимум 22 очка.



«Олимпиакос» хочет в плей-офф, а потому вариантов нет: либо грызть паркет в каждом оставшемся поединке, либо заканчивать сезон в первой половине апреля. На своей площадке ещё и поможет поддержка зрителей, так что фавориту придётся несладко. Лёгкой победы гостей не ждём.

В то же время ЦСКА сейчас определённо мощнее, да и в четырёх предыдущих встречах в Пирее добыл три победы. Ожидаем невысокий темп, так как оба клуба имели всего сутки на перелёт и восстановление. Проверим две ставки: 1Х в первой половине за 2.34 и П2 + тотал меньше 162.5 очка за 2.45.

Логика следующая. Скорее всего, игра получится рваной и неровной. Хозяева при помощи трибун навяжут борьбу в дебюте и заставят «армейцев» потрудиться. Концовка вполне вероятна, а там разница в исполнительском мастерстве должна помочь красно-синим победить.

Ставки и прогноз на матч «Олимпиакос» — ЦСКА

Обе команды накануне потерпели поражения и имели на восстановление с перелётом лишь сутки. В связи с этим игра рискует получиться рваной. ЦСКА имеет преимущество по индивидуальному таланту, но за счёт шумной поддержки трибун греки наверняка навяжут борьбу и заставят фаворита попотеть.



Ставка №1: «Олимпиакос» не проиграет в первой половине за 2.34.



Ставка №2: победа ЦСКА и тотал меньше 162.5 очка за 2.34.