Джон Джонс – Доминик Рейес. Прогноз: лучший боец UFC усмирит очередного претендента

В главном бою UFC 247 9 февраля в полутяжёлой весовой категории сразятся американцы Джон Джонс и Доминик Рейес. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явным фаворитом будет Джонс. Встреча начнётся не ранее 07:00 мск. В ставках на бой Джон Джонс – Доминик Рейес действующий чемпион котируется с коэффициентом 1.21. Победу Рейеса букмекеры оценивают коэффициентом 4.76.

Коэффициенты букмекеров на бой Джон Джонс – Доминик Рейес

Букмекеры уверены, что бой UFC Джон Джонс – Доминик Рейес 9 февраля не продлится всю дистанцию: если победитель определится решением судей, сыграет коэффициент 2.39. Тотал меньше 2.5 раунда идёт в букмекерских конторах за 2.00, тотал больше 2.5 раунда — за 1.62.

Прогноз и анализ боя Джон Джонс – Доминик Рейес (09.02.2020)

Джонсу всего 32 года, по меркам смешанных единоборств это не возраст. Чемпионский титул в полутяжёлом весе он завоевал ещё в марте 2011 года, отправив Маурисиу Руа в технический нокаут. С тех пор много воды утекло: американец получал дисквалификацию и условный срок, проваливал допинг-тест и попадал в скандальные хроники.



Но в октагоне он чертовски хорош. Единственное поражение датировано 2009 годом, да и оно было зафиксировано из-за удара запрещенной точкой локтя. Собственно, Джон — первый номер рейтинга UFC «вне категорий», на этом разговор можно заканчивать.



При этом его нельзя назвать непогрешимым. Шесть из семи последних боёв докатились до судейского решения (не считая аннулированной схватки с Даниэлем Кормье), а последний случай даже вызвал определённые вопросы относительно справедливости исхода.



Опытный бразилец Тиагу Сантус здорово зарубился с чемпионом, хотя испытывал серьёзные проблемы с коленом и фактически не мог драться в полную силу. Джонс победил раздельным решением судей, однако некоторые специалисты посчитали, что его соперник выглядел лучше.



Доминик Рейес только набирает ход, дебют в UFC состоялся всего 2,5 года назад. 30-летний спортсмен представляет уже следующее поколение, поскольку всех оппонентов постарше Джон Джонс давно убрал с пути и отправил на пенсию. У Рейеса 12 побед в 12 поединках.



Но и тут всё не так просто. Прежде всего сомнения вызывает бой Волканом Оздемиром. Дело тоже дошло до раздельного решения судей, которое выглядело сомнительно и вызвало негативную реакцию болельщиков и СМИ. Дальше Доминик быстро расправился с Крисом Вайдманом, который решил подняться в полутяжёлый вес и выглядел просто кошмарно.

Оба бойца предпочитают стойку. Джонс — базовый борец, но в последнее время он редко заглядывает в партер. Удары руками и ногами в полном порядке, чувство дистанции на месте. А самое главное — у действующего чемпиона при сопоставимом росте будет внушительное преимущество в размахе рук.



Скорее всего, Джон будет держать оппонента на дистанции и не спеша расстреливать его точными ударами. Дальше всё будет зависеть от умения претендента справляться с давлением и терпеть боль. В принципе вторым номером Рейес в предыдущих боях работал неплохо, вот только с соперниками такого уровня он ещё не сталкивался.



Джонс обладает хорошей выносливостью, так что в поздних раундах его преимущество должно только увеличиться. Сомневаться в победе фаворита крайне сложно, но на П1 букмекеры дают смешной коэффициент 1.21. Придётся рисковать. Мы бы выбирали между победой Джонса в 3-4 раунде за 4.72 и победой Джонса единогласным решением судей за 3.70.

Прогноз и ставка на бой Джон Джонс – Доминик Рейес

У действующего чемпиона при сопоставимом росте будет внушительное преимущество в размахе рук. Скорее всего, Джон станет держать оппонента на дистанции и не спеша расстреливать его точными ударами. Дальше всё зависит от умения претендента справляться с давлением и терпеть боль. Шансы Рейеса кажутся крайне скромными.



Ставка: победа Джонса единогласным решением судей за 3.70.