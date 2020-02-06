Валентина Шевченко – Кэтлин Чукагян. Прогноз: Пуля приблизится к третьему бою с Нуньес

В соглавном бою UFC 247 9 февраля в наилегчайшей весовой категории сразятся Валентина Шевченко (Киргизия) и Кэтлин Чукагян (США). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явным фаворитом будет Шевченко. Встреча начнётся не ранее 06:00 мск. В ставках на бой Валентина Шевченко – Кэтлин Чукагян действующая чемпионка котируется с коэффициентом 1.10. Победу Чукагян оценивают коэффициентом 8.20.

Коэффициенты букмекеров на бой Валентина Шевченко – Кэтлин Чукагян

Букмекеры уверены, что бой UFC Валентина Шевченко – Кэтлин Чукагян 9 февраля продлится всю дистанцию: если победитель определится решением судей, сыграет коэффициент 1.55. Тотал меньше 3.5 раунда идёт в букмекерских конторах за 2.63, тотал больше 3.5 раунда — за 1.45.

Прогноз и анализ боя Валентина Шевченко – Кэтлин Чукагян (09.02.2020)

Найти интригу в этом противостоянии крайне сложно, класс соперниц несопоставим. 11-кратная чемпионка мира по тайскому боксу способна убрать с пути кого угодно. Кроме разве что Аманды Нуньес. В UFC у неё семь побед в девяти боях, оба поражения — как раз от бразильянки.



В первом случае преимущество Львицы оказалось очевидным, но даже там спортсменка из Киргизии продержалась всю дистанцию. Реванш состоялся полтора года спустя. Прежде всего он показал, какого прогресса добилась Пуля за минувшее время.



Она вновь уступила решением судей, но на этот раз раздельным. Зрители увидели пять довольно близких раундов, по итогам которых заметная часть экспертов посчитала, что Шевченко заслуживала как минимум ничейного результата. Разумеется, все ждут третьего поединка с Нуньес.



Но пока спортсменкам приходится заниматься проходными боями и улучшать свою статистику. Валентина после второго поражения от Аманды дебютировала в легчайшем весе, успев провести уже четыре боя. Во втором из них удалось завоевать титул (досталось Йоанне Енджейчик), а в 2019 году состоялось две защиты — Джессика Ай пропустила удар в голову в начале второго раунда, а Лиз Кармуш уступила решением судей.



Уроженка Бишкека по-прежнему великолепна в стойке и обладает полным набором умений: плотные удары любыми конечностями, внушительная скорость и резкость, классное чувство дистанции, активная работа локтями и коленями, порядок в клинче.



Вместе с тем она постепенно подтянула защиту от тейкдаунов, теперь перевести её в партер практически невозможно. Впрочем, Чукагян вряд ли будет это делать — она тоже базовый боксёр и предпочитает стойку. Только разница в ударной технике кажется заметной.



Американка старается действовать от обороны, её вязкая манера ведения боя способна доставить фавориту определённые неприятности. Кроме того, Шевченко немного уступает в габаритах, так что начало боя наверняка получится непростым. А дальше Валентина, скорее всего, приспособится к сопернице и постепенно будет наращивать преимущество.

Сомневаться в победе Пули не приходится, но букмекеры дают на этот вариант смешной коэффициент 1.10. Если он вас не устраивает, придётся рисковать. Мы бы выбирали между досрочной победой Шевченко за 2.35 (скорее всего, в поздних раундах) и победой Шевченко единогласным решением судей за 2.49.

Прогноз и ставка на бой Валентина Шевченко – Кэтлин Чукагян

Обе спортсменки предпочитают стойку, но ударная техника у Шевченко заметно лучше. На стороне американки небольшое преимущество в габаритах. Скорее всего, Валентине потребуется определённое время, чтобы приспособиться к сопернице, но постепенно преимущество фаворита будет только нарастать.



Ставка: досрочная победа Шевченко за 2.35.