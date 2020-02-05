Ставки на «Оскар-2020»: список фильмов-номинантов и прогнозы букмекеров на 92-ю премию

В ночь с 9 на 10 февраля мы узнаем, какой фильм будет лучшим на церемонии вручения премии «Оскар-2020». Кто фаворит — уже ясно: список номинантов возглавляет фильм «1917». Кино о Первой Мировой от режиссера «Скайфолл» Сэма Мендеса называют главным претендентом на «Оскар» в прогнозах на то, кто победит.



Разберемся в ставках, коэффициентах и прогнозах букмекеров на «Оскар-2020», а также проанализируем список фильмов-номинантов на «Лучший фильм» и другие премии.

Дата вручения «Оскара-2020», когда и по какому каналу смотреть трансляцию

В 2020 году премию «Оскар» вручат уже в 92-й раз. Церемония пройдет в голливудском театре «Долби». В России видеотрансляцию вручения кинопремии за 2020 год в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Действо начнется 10 февраля в 04:00 по московскому времени.

Кстати, в 2020 году дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» сдвинули с конца февраля на начало. Изменения коснулись и дат проведения кинопремии в следующие годы. Это делается для того, чтобы «Оскар» не совпал по датам с национальными праздниками и крупными спортивными событиями. Интересный факт: после успеха прошлого года церемония снова пройдет без главного ведущего. В 2019 году так произошло невольно из-за скандала вокруг комика Кевина Харта и его гомофобных высказываний в Twitter. Однако этот неожиданный опыт оказался удачным, и организаторы решили повторить его на вручении «Оскара-2020».

Номинация «Лучший фильм»: прогнозы букмекеров на главную премию «Оскара-2020»

Фаворит «Оскара-2020» у букмекерских контор — фильм «1917». Это лента о двух солдатах, получивших практически невыполнимое задание в ходе наступления британской армии на Линию Гинденбурга во время Первой Мировой войны. Младшие капралы Блейк и Скофилд должны доставить на передовую приказ об отмене атаки, иначе батальон численностью 1600 человек попадет в засаду.

Поставить на победу этой картины в БК ФОНБЕТ можно с коэффициентом 1.37. Это вероятность примерно 68%. За 2.85 можно поставить на то, что фаворит не победит.«1917» уже успел получить 7 из 9 возможных наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), а также взял премию «Золотой глобус» за лучший фильм.Также есть шансы у южнокорейской драмы «Паразиты» (коэффициент 3.60) и ленты Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (4.70). Шансы каждого чуть выше 10%.



В списке номинантов на главную премию «Оскара-2020» есть еще шесть фильмов, но вероятность победы каждого из них не превышает даже 10%:

«Джокер» — 11.00;

«Ирландец» — 25.00;

«Брачная история» — 25.00;

«Кролик Джоджо» — 40.00;

«Форд против Феррари» — 100.00;

«Маленькие женщины» — 100.00.

Впрочем, уже три года кряду «Оскар» за лучший фильм получали не те картины, которые шли фаворитами букмекеров. Причиной этому специфика голосования в номинации. Лучшую картину выбирает не жюри из нескольких человек, а все 8000 членов киноакадемии. Они распределяют в своем бюллетене фильмы по местам с 1-го по 9-е. Победителем становится лента, набравшая больше 50% первых мест. Если такой нет, наступает время «второго тура»: из списка убирают фильм, набравший меньше всего первых мест, а среди остальных начинают считать вторые места.

Номинация «Лучший актер»: премию на «Оскаре-2020» получит Хоакин Феникс

Почти без вариантов. В прогнозах на «Оскар-2020» кинокритики и букмекеры уверены, что Хоакин Феникс получит статуэтку за роль в «Джокере». Поставить на него можно с коэффициентом 1.02. Это около 91% вероятности. Поражение идет за 9.90 в ФОНБЕТ.

По сюжету комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его «ходить с улыбкой». Артур страдает псевдобульбарным синдромом — смеется в неподходящий момент. Раз за разом герой сталкивается с человеческой жестокостью и приходит к выводу, что вместо доброй улыбки он принесет в мир ухмылку Джокера.Сам Хоакин не ожидал, что Джокер станет ролью его жизни, но сейчас Феникс и режиссер Тодд Филлипс задумались о совместном продолжении истории Джокера.В шорт-лист также вошли:

Адам Драйвер («Брачная история») — 8.00;

Леонардо Ди Каприо («Однажды в Голливуде») — 25.00;

Антонио Бандерас ( «Боль и слава») — 30.00;

Джонатан Прайс («Два папы») — 35.00.

Номинация «Лучшая актриса»: коэффициенты букмекеров на премию «Оскара-2020» для Рене Зеллвегер падают

Букмекерские конторы выделяют явного фаворита и в списке номинантов на «Оскар-2020» за лучшую женскую роль. Больше всего шансов у Рене Зеллвегер с ролью в фильме «Джуди». Сделать ставку на ее успех можно с коэффициентом 1.13. Это примерно 82% вероятности. На обратное ставят с коэффициентом 5.10.

Фильм рассказывает о последних концертах голливудской звезды Джуди Гарлэнд в Лондоне в 1968 году. Рене Зеллвегер пришлось измениться до неузнаваемости. Правда, Лайза Минелли, которая приходится дочерью Гарленд, не одобрила фильм.

Также в перечне номинантов:

Скарлетт Йоханссон («Брачная история») — 6.00;

Синтия Эриво («Гарриет») — 13.00;

Сирша Ронан («Маленькие женщины») — 20.00;

Шарлиз Терон («Скандал») — 30.00.

Еще месяц назад на победу Зеллвегер букмекеры предлагали коэффициент 1.50, а на Йоханссон — 2.50, но сейчас шансы самой высокооплачиваемой актрисы мира упали.

Номинация «Лучший режиссер»: прогноз букмекеров — «Оскар» для фильма «1917»

В этой номинации букмекеры предлагают практически те же коэффициенты, что и в номинации «Лучший фильм». Так, фаворит, по оценке аналитиков, — Сэм Мендес ( «1917»). Сделать ставку на его победу можно за 1.20 (80% вероятности). Поражение Мендеса котируется с коэффициентом 4.00, что означает шансы в 20%.

Военная драма «1917» — первая лента Сэма Мендеса, которую режиссер снял по собственному сценарию. Основой для картины стали рассказы его деда по отцовской линии — ветерана Первой мировой войны Альфреда Мендеса.Кроме создателя «1917», на награду в этой номинации претендуют:

Пон Джун Хо («Паразиты») — 3.80;

Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде») — 7.00;

Мартин Скорсезе («Ирландец») — 15.00;

Тодд Филлипс («Джокер») — 35.00.

В отличие от лучшего фильма, за лучшего режиссера голосовать будут сами режиссеры. Ранее соответствующая Гильдия в США назвала Сэма Мендеса лучшим режиссером года за фильм «1917», поэтому прогноз букмекеров вероятно сбудется.

Актер и актриса второго плана: кто победит в этих номинациях на «Оскаре-2020»

По прогнозам аналитиков, премию «Оскар» за мужскую роль второго плана на 92-й церемонии вручения кинонаграды получит Брэд Питт («Однажды в Голливуде»). Кстати, у 56-летнего актера до сих пор нет актерской награды. Питт получил «Оскар» только как продюсер фильма «12 лет рабства». Поставить на его победу на «Оскаре-2020» можно с коэффициентом 1.12, что составляет около 81% вероятности.

Питт сыграл каскадера Клиффа Бута, дублера экс-звезды вестернов Рика Далтона. «Однажды в Голливуде» — первый фильм Тарантино, не спродюсированный Харви Вайнштейном. По именам эта номинация очень громкая, но букмекеры не прогнозируют особой конкуренции для Питта.



Соперники Брэда:

Джо Пеши («Ирландец») — 8.00;

Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству») — 15.00;

Аль Пачино («Ирландец») — 15.00;

Энтони Хопкинс («Два папы») — 25.0.

Похожая ситуации и в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Букмекеры видят явного фаворита — это Лора Дерн («Брачная история»). Шансы ее победы такие же, как у Брэда Питта, то есть в районе 81%.



Соперницы Дерн:

Марго Робби («Скандал») — 11.00, 8%;

Флоренс Пью («Маленькие женщины») — 12.00, 7%;

Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо») — 15.00, 6%;

Кэти Бэйтс («Дело Ричарда Джуэлла») — 20.00, 5%.

Если все прогнозы букмекеров сбудутся, то фильм «1917» получит пять наград на «Оскаре-2020». Самые низкие коэффициенты по ставкам на победу ленты в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая операторская работа», «Лучший звук» и «Лучший звуковой монтаж». Среди других номинантов стоит выделить картину «Паразиты». Эта лента — фаворит церемонии в трех номинациях.

А какую ставку на церемонию вручения кинопремии «Оскар-2020» сделаете вы? Пишите свои прогнозы в комментариях! Букмекерскую контору для ставок выбирайте в рейтинге букмекеров «Чемпионата».