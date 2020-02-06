«Рома» — «Болонья». Прогноз: Джеко и Клюйверт устроят жаркий второй тайм в Риме

В матче 23-го тура чемпионата Италии 7 февраля «Рома» примет «Болонью». Эксперты в прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Паулу Фонсеки в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех команды Синиши Михайловича оценивается букмекерами коэффициентом 5.35.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рома» — «Болонья»

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Рома» — «Болонья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.41. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.61. Вариант «обе команды забьют — нет» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32.

Анализ и прогноз матча «Рома» — «Болонья» (07.02.2020)

Прошедший месяц для «Ромы» оказался провальным. В новом году команда выиграла лишь дважды. Один раз пришёлся на 1/8 Кубка Италии, на выезде была обыграна «Парма» (2:0). Другой – на матч чемпионата Италии: также в гостях римляне переиграли аутсайдера «Дженоа» (3:1).



Однако хвалиться тут явно нечем. В итоге из Кубка Италии в четвертьфинале «волков» спровадил «Ювентус» Криштиану Роналду (1:3). А в последнем туре Серии А жёлто-красные проиграли в гостях «Сассуоло».



Уже к 30-й минуте «Рома» горела 0:3, и даже усилия Эдина Джеко и Лоренцо Пеллегрини во втором тайме не смогли переломить ход встречи. Последний, кстати, умудрился получить вторую жёлтую за срыв контратаки. Итог – поражение от середняка со счётом 2:4.



Тем не менее «волки» продолжают находиться в еврокубковой зоне, с 39 очками занимая пятую строчку в турнирной таблице. Отрадным стало ещё дерби с горячим «Лацио». Подопечные Паулу Фонсеки смотрелись даже лучше и вполне могли прервать беспроигрышную серию соседей, но ограничились ничьей (1:1).



«Болонья» в новом году сыграла всего пять матчей. Один раз проиграла и дважды сыграла вничью. Очки были отобраны на последних минутах у принципиального соперника «Фиорентины» и у крепкой «Вероны». Оба матча завершились со счётом 1:1.



А две победы над аутсайдерами СПАЛом (3:1) и «Брешией» (2:1) позволили красно-синим закрепиться на 11-й строчке, набрав 30 очков. Плотность турнирной таблицы итальянской Серии А такова, что от шестой позиции, дающей право на выход в Лигу Европы, «Болонью» отделяет всего два очка. Конкуренция чрезвычайно высока, но побороться команда Синиши Михайловича в состоянии.



«Роме» необходимо набирать очки: догнать «Ювентус» теперь едва ли получится, но для выхода в Лигу чемпионов они понадобятся. Чаще всего «Рома» забивает в дебюте второго тайма: 11 голов в интервале 46-60-й минут. В этом же интервале «Болонья» поразила ворота соперников девять раз, это больше, чем на других отрезках матча.

Да и в целом обе команды забили во вторых таймах больше мячей, чем в первых. К примеру, в предыдущем очном поединке, который завершился со счетом 2:1 в пользу римлян, все три гола были забиты как раз после перерыва. Доверимся статистике и проверим ставку 1Х во втором тайме + тотал голов во втором тайме больше 1.5 за коэффициент 2.12.

Прогноз и ставки на матч «Рома» — «Болонья»

«Рома» переживает спад: на чемпионство надеяться не приходится, но для Лиги чемпионов нужно набирать очки. «Болонья» выглядит неплохо – за последние семь игр команда проиграла лишь однажды. С учётом плотности турнирной таблицы красно-синим не грех и на Лигу Европы замахнуться. В предстоящем матче в Риме скучно точно не будет. Команды больше всего забивают в дебюте второго тайма. Проверим ставку «1Х во втором тайме + тотал голов второго тайма больше 1.5» за коэффициент 2.12.



Ставка: «Рома» не проиграет во втором тайме + тотал голов второго тайма больше 1.5 за коэффициент 2.12.